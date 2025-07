Espagne : du nouveau pour les trains touristiques de luxe de Renfe

En outre,Un autocar de luxe accompagne d'ailleurs le train tout au long du parcours pour faciliter les excursions. UnL’entrée à toutes les visites programmées ( Palais Royal d’Aranjuez, moulins à vent de Campo de Criptana, ruines romaines de Mérida, Mosquée-Cathédrale de Cordoue, spectacle équestre de Jerez...) est incluse, en plus de nombreux autres services et activités à bord du train.. Mais aussi par téléphone au +34 91 255 59 12 ou par e-mail à l’adresse : trenesturisticosdelujo@renfe.es.Dans le cadre d'un plan d’amélioration de la commercialisation, Renfe espère augmenter le nombre de clients -et de pays de provenance- pour ses trains de luxe. Devenus une référence pour le tourisme ferroviaire espagnol, ils offrent en effet une façon différente de voyager dans différentes régions du pays avec un maximum de confort à bord.Outre Al Ándalus,-il parcourt les merveilleux paysages de la côte cantabrique entre Saint-Sébastien et Saint-Jacques-de-Compostelle-qui traverse l'Espagne verte, entre Bilbao et Saint-Jacques-de-Compostelle.qui roule durant durent trois jours (deux nuits) sur une ligne à écartement métrique construite à la fin du XIXe siècle pour transporter le charbon des bassins miniers de León et Palencia à Biscaye, où se trouvait l’industrie sidérurgique.Au cours de la saison précédente, 2 718 clients, en grande majorité des voyageurs internationaux, avaient pris place à bord de ses trains de luxe. Les prévisions pour cette année s’élèvent à 3 549 passagers, soit 30,5 % de plus que l’année dernière.