Train de nuit : "nous attendons des décisions à la hauteur des promesses" [ABO]

Alors je pense que cela va arriver. D'ailleurs, il existe une société privée aux Pays-Bas, qui s'appelle l'European Sleeper. Elle a déclaré être quasiment à l'équilibre économique, ce qui est encourageant.



Le phénomène devrait prendre de l'ampleur, car entre les grandes villes européennes, le marché est intéressant. En France, l'État a un rôle prépondérant sur la relance du train, puisque les lignes exploitées ici sont administrées par la collectivité. C'est lui même qui décide des dessertes, des horaires, du nombre de voiture, etc.



Puis un gouvernement possède des capacités d'investissement que n'ont pas des entreprises privées.

Le but est que le train de nuit, et le train d'une façon générale, puisse séduire les passagers aériens, pour favoriser le report modal.



Paris-Toulouse et Paris-Nice sont encore aujourd'hui les deux principales liaisons françaises aériennes, et aussi des trains de nuit.



En dehors de celles desservant Paris, la principale route est Marseille-Nantes. Elle est montée en puissance récemment et j'ai du mal à ne pas faire le lien, avec la fermeture de la ligne par la SNCF. Si la compagnie ne veut plus opérer par TGV, il serait possible de mettre en place un train de nuit.

Il y en a deux. Tout d'abord le réseau vers l'Europe est assez faible et vous avez des problèmes d'exploitation. De plus, l'autre problème reste les lignes transversales, puisqu'elles passent toutes par Paris.



Nous savons très bien que Bordeaux pourrait être reliée à Lyon, Marseille à Nantes ou Nantes à Lyon, etc. Ce sont des trains qui auraient un public à n'en pas douter, surtout que nous sommes sur de longues distances, où il n'y a pas toujours de ligne à grande vitesse.

Je note un problème de cohérence de la politique de transport en France. Nous continuons à financer et à autoriser les extensions d'aéroports, mais aussi les autoroutes, puis en parallèle on ne fait pas toujours beaucoup pour favoriser le transport modal.



Je ne dis pas qu'il faille fermer les autoroutes et les aéroports, ça veut dire déjà d'arrêter d'augmenter les capacités.



En parallèle, il est nécessaire de mettre en place des politiques publiques d'incitation, que ce soit sur l'offre ou sur le prix des billets pour faciliter la vie des gens qui voudraient prendre le train plutôt que l'avion ou la voiture.