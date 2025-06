Le mois des « Fiertés » : fête touristique ou engagement politique ? [ABO]

Et cette année, la capitale va plus loin en proposant une conférence-débat intitulée : « Tourisme LGBT & Nuit : des niches indispensables au succès d’une destination » . Organisée le 20 juin à Paris, cette conférence ouverte et gratuite ne fait guère de doutes sur la nature des débats.



Oui, Paris entend bien se positionner sur un créneau de visiteurs porteurs, à la recherche de divertissements originaux durant lesquels exprimer leur différence sans risques de désapprobation. Oui, Paris est « gay friendly » et entend le rester.



Mais, d’emblée l’une des interventions consacrée à Barcelone qui réussit fort bien à attirer cette clientèle, donne la tonalité d’une réflexion qui pourrait tourner à la polémique et que l’on peut résumer ainsi : « Tourisme LGBT+ : marketing ou militantisme ? »



Certes, la réponse la plus sage est une réponse nuancée prenant en compte la diversité de la clientèle LGBT+. Comme le souligne Christophe Vix -Gras, l’un des organisateurs de la conférence parisienne : « Il y a les gay clubbers, les gay fashion, les gay écolos, les gay et lesbiennes en famille, les trans glamour… et tous ne veulent pas la même chose : pour les uns, du calme et de la culture, pour d’autres des « bogosses » et des plages ! plaisante-t-il.



Mais, tous les opérateurs ciblent plutôt la clientèle aux revenus confortables, surtout américaine et européenne, qui se montre très dépensière . »