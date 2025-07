Randonnée Pyrénées : sur les traces du bouquetin en Ariège

Ils sont là, pourtant, c’est leur biotope. Ils nous observent

Ils étaient présents durant la Préhistoire, les peintures rupestres visibles à la grotte de Niaux en témoignent. De même qu’au 14ème s. : Gaston Fébus en parlait dans son livre de chasse

A 1 868 m d’altitude,, interface entre granit et calcaire. Toujours aucun bouquetin en vue, bien que nous soyons dans leur territoire. «», jure Sébastien Jabally.Excepté durant la parenthèse 1901-2016, les bouquetins ont sans cesse trouvé dans ce milieu rocheux de quoi subvenir à leurs besoins : des graminées l’été ; des mousses et du lichen l’hiver. «», rappelle notre guide.L’absence d’étagnes (femelles) et d’éterlous (jeunes mâles) nous conduit à oublier leur présence, tandis que nous grimpons au Pic de Cabanatous, point culminant du périple (2 053 m).Sébastien en profite pour expliquer en quoi les bouquetins alpins diffèrent des pyrénéens. Les seconds ont les cornes en forme de lyres et l’ibère mâle jauge 90 kg maximum, tandis que l’alpin frise le quintal.