Provence Travel Innovation lance son 8e appel à candidatures

● 1er novembre 2025 : lancement de l’appel à candidatures

● 30 novembre 2025 minuit : date limite de dépôt de candidatures

● 12 décembre 2025 : Présélection des candidatures par le jury

● 5 février 2025 : journée atelier start-up/ pros du tourisme et pitch contest des candidats

● 10 février 2025 : annonce des gagnants

● Mars 2026 : kick-off du programme Provence Travel Innovation 2026