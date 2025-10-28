Provence Travel Innovation lance son 8e appel à candidatures

Provence Travel Innovation ouvre son 8e appel à la candidature au mois de novembre. © DepositPhotos/thodonal
C'est partir pour l'appel à candidatures du Provence Travel Innovation (PTI).
Ce dispositif s’adresse aux acteurs souhaitant structurer, tester ou consolider leur modèle.
Il s’articule autour de trois volets : la structuration (diagnostic initial, formation, coaching, ateliers et suivi régulier), le mentorat, qui passe par un accompagnement d’entrepreneurs expérimentés pour partager leurs savoir-faire et une mise en réseau.
Provence Travel Innovation : soutenir l’innovation touristique sur le territoire
En lançant cette 8ᵉ édition, PTI réaffirme sa mission : accompagner l’innovation touristique en Provence et sur l’ensemble du territoire national. Son objectif est de soutenir l'innovation touristique en Provence en favorisant l’émergence et le développement de solutions durables, responsables et performantes.
« Notre force, c’est l’alliance d’un accompagnement opérationnel, d’un mentorat de haut niveau et d’un accès direct au marché dans un secteur que nous connaissons très bien », souligne Julie Panadero, directrice générale de l’ESCAET.
DATES A RETENIR :
● 1er novembre 2025 : lancement de l’appel à candidatures
● 30 novembre 2025 minuit : date limite de dépôt de candidatures
● 12 décembre 2025 : Présélection des candidatures par le jury
● 5 février 2025 : journée atelier start-up/ pros du tourisme et pitch contest des candidats
● 10 février 2025 : annonce des gagnants
● Mars 2026 : kick-off du programme Provence Travel Innovation 2026
