Air Transat : un vol direct Nantes - Québec cet été !

Air Transat annonce le lancement d'une nouvelle liaison sans escale au départ de Nantes (NTE) vers Québec (YQB) pour l’été 2026.
Cette route sera opérée en Airbus A321LR, à raison d’un vol par semaine le mardi, du 2 juin au 20 octobre 2026.
Cette nouveauté s’ajoute à un renforcement de l’offre du transporteur à destination de Québec, incluant une fréquence additionnelle au départ de Paris (CDG), portant la desserte à six vols hebdomadaires au plus fort de la saison, le lancement de la nouvelle liaison Marseille (MRS)–Québec dès l’été 2026, ainsi que l’annualisation de la route Fort-de-France (FDF) –Québec, dont le vol inaugural a eu lieu le 14 décembre dernier.
A lire aussi : Air Transat ouvre Marseille–Québec et Londres–Ottawa
Sebastian Ponce, chef de la direction des revenus chez Transat, souligne : « La ville de Québec occupe une place toute particulière dans l’histoire et l’identité d’Air Transat. Les ajouts annoncés cette année au départ de l’aéroport Jean-Lesage s’inscrivent dans notre volonté d’investir de façon réfléchie là où la demande des Québécoises et des Québécois est bien présente. C’est une façon concrète pour nous, transporteur québécois, de continuer à grandir avec la région, au rythme de ses voyageurs. »
Ces développements s’inscrivent dans la stratégie d’Air Transat d’élargir sa présence en Europe.
