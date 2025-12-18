TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Air Transat : un vol direct Nantes - Québec cet été !

un vol par semaine le mardi du 2 juin au 20 octobre 2026


Air Transat lancera une liaison directe Nantes–Québec à l’été 2026, en A321LR, à raison d’un vol hebdomadaire, dans le cadre d’un renforcement global de son offre vers Québec.
Jeudi 18 Décembre 2025

Air Transat : un vol direct Nantes - Québec cet été ! - Photo Air Transat
Air Transat annonce le lancement d'une nouvelle liaison sans escale au départ de Nantes (NTE) vers Québec (YQB) pour l’été 2026.

Cette route sera opérée en Airbus A321LR, à raison d’un vol par semaine le mardi, du 2 juin au 20 octobre 2026.

Cette nouveauté s’ajoute à un renforcement de l’offre du transporteur à destination de Québec, incluant une fréquence additionnelle au départ de Paris (CDG), portant la desserte à six vols hebdomadaires au plus fort de la saison, le lancement de la nouvelle liaison Marseille (MRS)–Québec dès l’été 2026, ainsi que l’annualisation de la route Fort-de-France (FDF) –Québec, dont le vol inaugural a eu lieu le 14 décembre dernier.

Sebastian Ponce, chef de la direction des revenus chez Transat, souligne : « La ville de Québec occupe une place toute particulière dans l’histoire et l’identité d’Air Transat. Les ajouts annoncés cette année au départ de l’aéroport Jean-Lesage s’inscrivent dans notre volonté d’investir de façon réfléchie là où la demande des Québécoises et des Québécois est bien présente. C’est une façon concrète pour nous, transporteur québécois, de continuer à grandir avec la région, au rythme de ses voyageurs. »

Ces développements s’inscrivent dans la stratégie d’Air Transat d’élargir sa présence en Europe.

