Air Transat : un vol direct Nantes - Québec cet été !

un vol par semaine le mardi du 2 juin au 20 octobre 2026

Air Transat lancera une liaison directe Nantes–Québec à l’été 2026, en A321LR, à raison d’un vol hebdomadaire, dans le cadre d’un renforcement global de son offre vers Québec.

Air Transat lancera une liaison directe Nantes–Québec à l’été 2026, en A321LR, à raison d’un vol hebdomadaire, dans le cadre d’un renforcement global de son offre vers Québec.

Rédigé par Céline Eymery le Jeudi 18 Décembre 2025

Lu 139 fois