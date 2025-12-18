TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
GREAT France : Pierre-Jean Romatet réélu président de l'association

Un nouveau bureau pour 2026-2027


Une cinquantaine d’adhérents de GREAT France se sont réunis, lundi dernier, au musée du Parfum - Fragonard, à Paris pour découvrir le Bureau nouvellement élu, reconduit autour de Pierre-Jean Romatet, président et co-fondateur de l’association, et qui accueille deux nouveaux membres : Bertrand D'Aleman, secrétaire, et Alejandra Marc, trésorière.


Jeudi 18 Décembre 2025

Une cinquantaine d’adhérents de GREAT France se sont réunis, lundi dernier, au musée du Parfum - Fragonard, à Paris - Photo : GREAT France
Une cinquantaine d’adhérents de GREAT France se sont réunis, lundi dernier, au musée du Parfum - Fragonard, à Paris - Photo : GREAT France
Le 15 décembre 2025, GREAT France (GRoupement des Entreprises des Activités du Tourisme) a réuni une dernière fois ses adhérents avant la fin de l'année 2025, au sein du musée du Parfum - Fragonard, à Paris.

Une cinquantaine de membres ont répondu présent et pu découvrir le Bureau nouvellement élu, reconduit autour de Pierre-Jean Romatet, président et co-fondateur de l’association.

Le nouveau Bureau compte également Bertrand D'Aleman, nommé secrétaire, et Alejandra Marc, trésorière, pour un mandat qui couvrira les années 2026 et 2027.

La rencontre a aussi permis de dresser le bilan de l'année 2025, "tout en ouvrant les échanges sur les priorités et actions à conduire en 2026", précise l'association dans un communiqué.

Tourisme réceptif : GREAT France, un rôle fédérateur

Pour rappel, le groupement fédère les professionnels des activités du tourisme réceptif en France, avec l'ambition de structurer le secteur, constitué de milliers d'entreprises, souvent de très petite taille, et touchant des domaines très différents (loisir, culture, transport, sport, etc.).

Parmi les participants à la soirée, plusieurs partenaires institutionnels - avec lesquels GREAT France entretient "un dialogue constant et constructif" - étaient de la partie : Paris je t’aime, le musée du Louvre, le château de Versailles, ADN Tourisme et Atout France notamment.

"Adam Oubuih, directeur général d’Atout France, a conclu la réunion par une intervention saluée par l’ensemble des participants", ajoute GREAT France.

Bertrand BILLEREY le 18/12/2025 17:17
Félicitations à Pierre-Jean et tous les adhérents de GREAT !
