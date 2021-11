FREDERIC d'HAUTHUILLE

Frédéric d’Hauthuille a travaillé 2 ans en agences de voyage après son BTS Tourisme puis a rejoint APG, où pendant 8 ans, il a gravi les échelons et changé 5 fois de poste.



Successivement au service commercial, puis comme chef de produits, chef des ventes, responsable du réseau et enfin manager du help-desk, de la distribution et des ressources humaines.



En 2000, il lance la représentation commerciale France de SPANAIR, au sein du GSA SPA et signe 20 autres contrats de représentation. Il s’oriente dans la création de voyages sur mesure en 2003. A ce jour (et la liste n’est même pas exhaustive…), il est...



- dirigeant-fondateur de Globaltours

- dirigeant-fondateur de SPA (Société de Promotion Aérienne) adossé depuis 2021 au réseau international AIRLINE PROS

- dirigeant et co-fondateur de la Bulle du Voyage, le premier espace de co-working parisien dédié aux professionnels du tourisme- co-fondateur et - administrateur de l’association Respire (le Tourisme de Demain)

- formateur en droit social et en gestion des Ressources Humaines et référent du Bachelor Tourisme à l’EFHT



- 1989-1990 : Voyages Rayssac (Tours)

- 1990-1991 : Jeunes sans Frontières (Tours)

- 1992-2000 : APG (Nantes puis Paris)

- 2000-2003 : commercialisation de Spanair en France

- depuis 2000 : lancement de SPA – Société de Promotion Aérienne, intégrée depuis à Airline Pros

- depuis 2003 : lancement GLOBALTOURS – création des marques Zanzibar Voyage & Monde Authentique

- 2016 : reprise de Nortours

- 2017 : reprise de la Route des Indes et de l’Asie

- 2018 : reprise de SafariVO

- 2021 : reprise d’Acabao

- 2020 : participe à la création de RESPIRE – LE TOURISME DE DEMAIN (association)

- 2020 : lancement de LA BULLE DU VOYAGE (espace co-working thématisé tourisme)

- 2021 : rejoint l’EFHT (Paris 14)