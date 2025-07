Grève des contrôleurs aériens : retour sur son "impact disproportionné"

allant au-delà des prévisions de la DGAC (...) il est désormais temps d'acter l'entrée dans une nouvelle ère où les ingénieurs des tours de contrôle devront, ensemble, réapprendre à dire Non à l'inacceptable..

Par chance, je n'avais qu'un seul dossier, mes clients ont accepté de rentrer un jour plus tôt.



Si tel n'avait pas été le cas, les conséquences financières pour cet unique dossier auraient été importantes. Ils rentraient sur Bruxelles, mais comme l'avion devait survoler la France, il aurait été touché par le mouvement.



Nous aurions dû, à l'agence, prendre d'autres billets qui seraient passés de 500 à 850 euros s'ils avaient dû changer d'avion. Donc, même si mes confrères n'ont même que trois dossiers, cela peut vite coûter excessivement cher.



Malgré tout, nous assumons cette partie du métier,

Les syndicats de la DGAC ont voulu marquer le coup et les esprits, et leur pari est réussi.La semaine dernière, l'UNSA ICNA et l'USAC CGT avaient déposé des préavis de grève la veille du premier grand chassé-croisé estival des Français.Les deux organisations syndicales se sont félicitées d'une mobilisation historique, "Face à une forte mobilisation, la DGAC a décidé de supprimer entre 25 et 50 % des vols au départ des aéroports comme Nice, Lyon, Marseille, Paris-Charles-de-Gaulle et Orly, les plus importantes plateformes françaises.D'après un sondage paru sur le Helpdesk, 45 % des 354 agents de voyages ayant répondu ont déclaré ne pas avoir du tout été impactés par le conflit." nous a expliqué Jean-Charles Franchomme, le président-fondateur du CMDV et du Helpdesk.