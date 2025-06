Aviation : l’ENAC, l’HKIAA et la DGAC signent un partenariat

L’accord conclu entre l’ENAC, l’HKIAA et la DGAC s’inscrit dans une démarche de coopération internationale visant à renforcer les compétences des agents de l’aviation civile des pays en développement de la zone ASEAN. Il prévoit l’attribution de bourses à quatre participants sélectionnés pour intégrer le Mastère Spécialisé en « Aviation Safety Management », un cursus co-dispensé par les deux établissements à Hong Kong.L’objectif de cette initiative est de « traduire l’engagement de l’ENAC, de la DGAC et de l’HKIAA pour l’amélioration de la sécurité aérienne ». Le financement est assuré dans le cadre du Programme FRANCE-OACI de Bourses pour les Pays en Développement (PBPD), un dispositif destiné à soutenir l’accès à la formation pour les États membres de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale L’ENAC, première école aéronautique européenne, accueille chaque année plus de 2 000 élèves dans plus de 30 programmes de formation, et 3 500 stagiaires en formation continue. Elle dispose d’un réseau de 30 000 anciens élèves répartis sur les cinq continents. De son côté, l’HKIAA, créée en 2016, est une filiale de l’Autorité aéroportuaire de Hong Kong. Elle propose une large gamme de formations, allant des stages et camps d’été aux certificats professionnels et programmes accrédités, en collaboration avec des établissements partenaires locaux et internationaux.