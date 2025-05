Aéronautique : un double-diplôme inédit entre Sciences Po Toulouse et l’ENAC

Affaires européennes

Le double diplôme conçu par Sciences Po Toulouse et l’ENAC offre aux étudiants la possibilité de suivre unedans les domaines du transport aérien , dess’adressent aux élèves de Sciences Po Toulouse ayant validé leur quatrième année : un master IATOM (International Air Transport Operations Management) en six ans, et deux mastères spécialisés – « Airport Management » ou « Air Transport Management » – en cinq ans. Le master IATOM est dispensé majoritairement en anglais et vise à former des experts du transport aérien international.Par ailleurs, les étudiants de l’ENAC sélectionnés pour ce programme rejoindront Sciences Po Toulouse après leur deuxième année d’école d’ingénieur. Ils intégreront alors l’un des quatre parcours suivants :Cette approche permet de croiser l’analyse stratégique et les savoirs techniques dans une perspective de compréhension fine des enjeux contemporains.L’ensemble du programme a été conçu pour permettre une. Il se distingue par son ouverture à l’international et sa capacité à former des profils hybrides, en lien avec les évolutions du secteur et les attentes des employeurs.