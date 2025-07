Paris : un mois de juin dynamique au service du tourisme

Les arrivées aériennes prévues entre juillet et décembre 2025 affichent une hausse notable par rapport à 2024. Pour juillet, l’augmentation attendue est de +18,4 %, suivie de +7,4 % en août, +6,4 % en septembre et +3,1 % en octobre. En comparaison avec les trois premières semaines de juin 2024, les aéroports parisiens enregistrent une croissance de +7,6 % des arrivées, soit +1,5 % par rapport à 2023. Des pics supérieurs à +10 % ont été observés entre le 3 et le 7 juin, et entre le 14 et le 16 juin.



Les marchés principaux à l’origine de cette progression sont bien identifiés : le marché nord-américain a progressé de +15,7 % par rapport à 2024, et même de +17,9 % comparé à 2023. Le marché nord-est asiatique a bondi de +10,4 % (+21,4 % vs 2023) et celui du nord de l’Europe de +19,9 % (+24,9 % vs 2023). Le marché français, quant à lui, progresse de +4,15 % par rapport à 2024 mais enregistre une baisse de -5,1 % par rapport à 2023. Les marchés en plus forte croissance sur les six prochains mois sont ceux du Moyen-Orient (+39,6 %), de l’Océanie (+22 %), de l’Europe du Sud (+22 %) et de l’Amérique du Nord (+9,5 %).