Direction renforcée chez Norse Atlantic avec la nomination de Kristin Berthelsen

La compagnie aérienne long-courrier norvégienne Norse Atlantic ASA a annoncé, le 30 juillet 2025, la nomination de Kristin Berthelsen au poste de Directrice générale adjointe, avec effet immédiat.
Présente au sein de la direction depuis 2021, elle occupait jusqu’à présent les fonctions de Chief of Staff et Culture Officer.
À ce titre, elle a contribué à la structuration de l’organisation et au développement de la culture d’entreprise.
Présente au sein de la direction depuis 2021, elle occupait jusqu’à présent les fonctions de Chief of Staff et Culture Officer.
À ce titre, elle a contribué à la structuration de l’organisation et au développement de la culture d’entreprise.
Norse Atlantic : une direction renforcée
Autres articles
"Kristin a joué un rôle essentiel dans nos progrès opérationnels depuis notre lancement et notre phase initiale de croissance.
Son leadership, sa vision stratégique et son engagement envers nos équipes et nos valeurs ont façonné l’identité de Norse Atlantic. Je suis heureux de l’accueillir dans ses nouvelles fonctions", a déclaré Bjørn Tore Larsen, fondateur et PDG de la compagnie.
Dans ses nouvelles responsabilités, Kristin Berthelsen continuera de collaborer étroitement avec la direction générale afin de peaufiner la stratégie, consolider l’organisation et soutenir une croissance durable sur le marché mondial du long-courrier.
"C’est un privilège de poursuivre l’aventure de Norse Atlantic dans ce rôle. Je me réjouis de travailler avec notre équipe pour offrir de belles expériences à nos passagers et créer de la valeur sur le long terme pour nos partenaires", a-t-elle commenté.
Son leadership, sa vision stratégique et son engagement envers nos équipes et nos valeurs ont façonné l’identité de Norse Atlantic. Je suis heureux de l’accueillir dans ses nouvelles fonctions", a déclaré Bjørn Tore Larsen, fondateur et PDG de la compagnie.
Dans ses nouvelles responsabilités, Kristin Berthelsen continuera de collaborer étroitement avec la direction générale afin de peaufiner la stratégie, consolider l’organisation et soutenir une croissance durable sur le marché mondial du long-courrier.
"C’est un privilège de poursuivre l’aventure de Norse Atlantic dans ce rôle. Je me réjouis de travailler avec notre équipe pour offrir de belles expériences à nos passagers et créer de la valeur sur le long terme pour nos partenaires", a-t-elle commenté.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille