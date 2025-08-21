TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Direction renforcée chez Norse Atlantic avec la nomination de Kristin Berthelsen

Une nouvelle étape stratégique avec sa nouvelle Deputy CEO


La compagnie norvégienne Norse Atlantic renforce sa direction en nommant Kristin Berthelsen au poste de Directrice générale adjointe. Présente depuis 2021, elle a joué un rôle clé dans la structuration et la culture de l’entreprise, et poursuivra désormais le développement stratégique du transporteur long-courrier.


Rédigé par le Jeudi 21 Août 2025

Norse Atlantic renforce sa direction en nommant Kristin Berthelsen - Depositphotos @Wirestock
La compagnie aérienne long-courrier norvégienne Norse Atlantic ASA a annoncé, le 30 juillet 2025, la nomination de Kristin Berthelsen au poste de Directrice générale adjointe, avec effet immédiat.

Présente au sein de la direction depuis 2021, elle occupait jusqu’à présent les fonctions de Chief of Staff et Culture Officer.

À ce titre, elle a contribué à la structuration de l’organisation et au développement de la culture d’entreprise.

Norse Atlantic : une direction renforcée

"Kristin a joué un rôle essentiel dans nos progrès opérationnels depuis notre lancement et notre phase initiale de croissance.

Son leadership, sa vision stratégique et son engagement envers nos équipes et nos valeurs ont façonné l’identité de Norse Atlantic. Je suis heureux de l’accueillir dans ses nouvelles fonctions", a déclaré Bjørn Tore Larsen, fondateur et PDG de la compagnie.

Dans ses nouvelles responsabilités, Kristin Berthelsen continuera de collaborer étroitement avec la direction générale afin de peaufiner la stratégie, consolider l’organisation et soutenir une croissance durable sur le marché mondial du long-courrier.

"C’est un privilège de poursuivre l’aventure de Norse Atlantic dans ce rôle. Je me réjouis de travailler avec notre équipe pour offrir de belles expériences à nos passagers et créer de la valeur sur le long terme pour nos partenaires", a-t-elle commenté.


Tags : kristin berthelsen, nomination, norse atlantic
