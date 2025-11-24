TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Destination randonnée USA : Yellowstone, le phénomène !


Destination très convoitée en été pour en être la meilleure saison, le parc de Yellowstone attire toujours autant de voyageurs.


Rédigé par le Lundi 24 Novembre 2025

Posée sur un immense volcan dont la dernière irruption remonte à 650 000 ans, la région du Yellowstone, atteint les 8900 km² : on pourrait y passer au moins 3 jours entiers pour visiter l'ensemble !


L'équipe REVAMERICA TOURS aime ❤️ :

1. L'omniprésence de la faune sauvage : 300 espèces d'oiseaux, les bisons, les cerfs grizzli et loups composent cette immense réserve animalière à ciel ouvert.

2. L'exploration est vaste pour cette merveille de la nature : forêts majestueuses, bassins de sources chaudes, geysers et fumerolles, forêts pétrifiées, immenses lacs...

3. Les manifestations de la nature suscitent une réelle fascination : dans les sous-sols de Yellowstone, les strates reposent sur du magma en fusion. Les eaux souterraines remontent par des failles dans le calcaire formant les sources d'eau chaudes. Selon l'étroitesse des failles, un phénomène de cocotte minute apparaît et provoque les geysers, sources d'eau chaudes jaillissantes et intermittentes. Chaque expulsion libère de la place sous la terre.

4. Les plus beaux endroits : Old Faithfull, geyser le plus célèbre au monde projette une colonne d'eau de 30 à 50 mètres toutes les 60 minutes environ. Emerald Pool, bassin de sources d'eau chaudes aux couleurs spectaculaires !

Revamerica Tours, réceptif DMC basé aux Etats-Unis s’engage à répondre aux besoins des agences et touropérateur en misant sur des produits de qualité a un prix accessible pour révéler aux voyageurs les émotions positives et les plus beaux souvenirs de voyages.





