Destination randonnée USA : Yellowstone, le phénomène !

1. L'omniprésence de la faune sauvage : 300 espèces d'oiseaux, les bisons, les cerfs grizzli et loups composent cette immense réserve animalière à ciel ouvert.



2. L'exploration est vaste pour cette merveille de la nature : forêts majestueuses, bassins de sources chaudes, geysers et fumerolles, forêts pétrifiées, immenses lacs...



3. Les manifestations de la nature suscitent une réelle fascination : dans les sous-sols de Yellowstone, les strates reposent sur du magma en fusion. Les eaux souterraines remontent par des failles dans le calcaire formant les sources d'eau chaudes. Selon l'étroitesse des failles, un phénomène de cocotte minute apparaît et provoque les geysers, sources d'eau chaudes jaillissantes et intermittentes. Chaque expulsion libère de la place sous la terre.



4. Les plus beaux endroits : Old Faithfull, geyser le plus célèbre au monde projette une colonne d'eau de 30 à 50 mètres toutes les 60 minutes environ. Emerald Pool, bassin de sources d'eau chaudes aux couleurs spectaculaires !

