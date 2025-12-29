Le groupe Marietton acquiert Japan Experience

Le groupe Marietton Développement, dirigé par Laurent Abitbol, annonce une nouvelle acquisition. Un accord signé le 23 décembre 2025 porte sur le rachat de 100 % de Japan Experience.
Fondé en 1981 Japan Experience compte aujourd’hui une centaine d’employés au sein de ses bureaux européens (Paris, Milan, Madrid, Berlin et Londres) et japonais (Tokyo, Kyoto).
"Spécialiste B2B et B2C de la destination Japon, Japan Experience est la seule société à être présente sur chacun des trois segments du secteur (agence de voyage, tour opérateur et réceptif). Rentable depuis sa création, la société réalise un chiffre d'affaires de 70 millions d’euros en 2025." indique un communiqué de presse.
A lire aussi : Japan Experience change d’échelle et muscle son jeu B2B
Thierry Maincent reste aux commandes de Japan Experience
Ce rachat permet au groupe Marietton Développement de renforcer "son expertise sur une destination toujours plus populaire (record de fréquentation touristique au Japon battu en 2024 - 37 millions de voyageurs) tout en continuant la digitalisation de ses activités, point fort historique de Japan Experience."
La direction de Japan Experience continue d’être assurée par Thierry Maincent, maintenu dans ses fonctions de directeur général, et qui devient par ailleurs membre du comité exécutif et actionnaire du groupe Marietton Développement.
