Le groupe Marietton acquiert Japan Experience

"Spécialiste B2B et B2C de la destination Japon, Japan Experience est la seule société à être présente sur chacun des trois segments du secteur (agence de voyage, tour opérateur et réceptif). Rentable depuis sa création, la société réalise un chiffre d'affaires de 70 millions d’euros en 2025."

Le groupe Marietton Développement, dirigé par Laurent Abitbol, annonce une nouvelle acquisition. Un accord signé le 23 décembre 2025 porte sur le rachatFondé en 1981 Japan Experience compte aujourd’hui une centaine d’employés au sein de ses bureaux européens (Paris, Milan, Madrid, Berlin et Londres) et japonais (Tokyo, Kyoto).indique un communiqué de presse.