TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo TravelManagerMaG  
Recherche avancée

Business travel : Marietton Développement fait l’acquisition de Supertripper

Un acteur technologique


Le Groupe Marietton annonce l’acquisition de Supertripper, fondée par Maxime Pialat. Le groupe présidé par Laurent Abitbol, annonce également une "alliance internationale stratégique" avec le GIE Asha à venir.


Rédigé par le Lundi 22 Septembre 2025

Maxime Pialat et Laurent Abitbol : Le groupe Marietton annonce l'acquisition de Supertripper - Photo Marietton
Maxime Pialat et Laurent Abitbol : Le groupe Marietton annonce l'acquisition de Supertripper - Photo Marietton
DITEX
Marietton Développement se renforce dans le business travel.

Le groupe vient d'annoncer l'acquisition de Supertripper, entreprise tech du secteur du voyage d'affaires.

"Maxime est un entrepreneur brillant, entouré d’équipes exceptionnelles. Nous sommes très heureux de les accueillir dans notre groupe. Supertripper sera une source d’inspiration et un moteur d’innovation pour bâtir ensemble le futur du Business Travel.

En tant qu’actionnaire et Directeur Général, Maxime intègre dès aujourd’hui le board du Groupe Marietton", déclare Laurent Abitbol, Président du Groupe Marietton.

Un communiqué souligne : "Avec cette acquisition, le Groupe Marietton assemble un trio inédit dans l’univers du Business Travel : Havas Voyages Business Travel, Ailleurs Business, et Supertripper".

Marietton met la main sur Supertripper

Autres articles
De son côté, Maxime Pialat, fondateur de Supertripper, déclare : "Rejoindre le Groupe Marietton est pour nous une immense fierté. Son exigence de service est aujourd’hui une référence absolue dans le Business Travel.

Associer la puissance technologique que nous avons développée chez Supertripper avec la robustesse, l’expertise et la vision de Marietton est une opportunité unique.

Nous sommes convaincus que ce mariage va libérer un potentiel extraordinaire. L’avenir s’annonce passionnant et nous l’abordons avec une énergie et un optimisme sans limite".

Parallèlement, le Groupe Marietton, avec Selectour et le GIE ASHA, annonce avoir conclu, "de manière confidentielle, une alliance internationale stratégique".

Nous en saurons davantage dans quelques mois.

Lire aussi : Marietton Développement ouvre son capital à ses salariés

Céline Eymery Publié par Céline Eymery Rédactrice en Chef - TourMaG.com
Voir tous les articles de Céline Eymery
  • picto Facebook
  • picto Twitter
  • picto Linkedin
  • picto email

Lu 1376 fois

Tags : marietton, supertripper
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Europ Assistance
Dernière heure

Le super typhon Ragasa menace les Philippines, Taïwan et Hong Kong

TourMaG.com : le magazine papier spécial IFTM est de retour en 2025 ! [ABO]

S4BT : Olivier Mouchet nommé directeur de la division Hotel Procurement & Chain Supply

Tested4you teste son nouvel outil, la Vidéo Box

Business travel : Marietton Développement fait l’acquisition de Supertripper

Brand News

IFTM : Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia sur le stand K53

IFTM : Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia sur le stand K53
Le groupe Penguin World est présent sur l’IFTM avec ses trois entreprises : SpeedMedia, Resaneo et...
Les annonces

AUCHAN VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Arras (62))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

HAVAS VOYAGES/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Conseiller Voyages Affaires expérimenté H/F - CDI - (Guipavas (29))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

A VENDRE - CAUSE DEPART A LA RETRAITE ET TROP D'ACTIVITES - Département spécialisé EGYPTE
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Samaná : à la découverte du paradis caché de la République Dominicaine avec Bahia Principe

Samaná : à la découverte du paradis caché de la République Dominicaine avec Bahia Principe

Évadez-vous ! Faites de l’hôtel Cocotiers Mauritius votre prochaine destination de rêve

Évadez-vous ! Faites de l’hôtel Cocotiers Mauritius votre prochaine destination de rêve
Distribution

Distribution

IFTM 2025 : une édition tournée vers l’innovation et la durabilité

IFTM 2025 : une édition tournée vers l’innovation et la durabilité
Partez en France

Partez en France

Atout France ouvre les candidatures à la distinction Palace

Atout France ouvre les candidatures à la distinction Palace
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Le super typhon Ragasa menace les Philippines, Taïwan et Hong Kong

Le super typhon Ragasa menace les Philippines, Taïwan et Hong Kong
Production

Production

Albanie, Pologne, Madagascar : Aya Voyages élargit son horizon

Albanie, Pologne, Madagascar : Aya Voyages élargit son horizon
AirMaG

AirMaG

Samaná, l'âme secrète des Caraïbes

Samaná, l'âme secrète des Caraïbes
Transport

Transport

TGV INOUI : pourquoi la SNCF revoit complètement la numérotation des sièges à bord

TGV INOUI : pourquoi la SNCF revoit complètement la numérotation des sièges à bord
La Travel Tech

La Travel Tech

Tested4you teste son nouvel outil, la Vidéo Box

Tested4you teste son nouvel outil, la Vidéo Box
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Maldives : Sun Siyam réalise un rebranding soft au service d'un esprit maldivien réaffirmé

Maldives : Sun Siyam réalise un rebranding soft au service d'un esprit maldivien réaffirmé
HotelMaG

Hébergement

Autriche : l'hôtel Schwarzbrunn crée un service Groupes

Autriche : l'hôtel Schwarzbrunn crée un service Groupes
Futuroscopie

Futuroscopie

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Tourisme durable : "plein de choses sont faites, ça ne se sait pas", selon Jean-Pierre Nadir

Tourisme durable : "plein de choses sont faites, ça ne se sait pas", selon Jean-Pierre Nadir
CruiseMaG

CruiseMaG

Premiers essais réussis en mer pour le Celebrity Xcel

Premiers essais réussis en mer pour le Celebrity Xcel
TravelJobs

Emploi & Formation

Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital

Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

S4BT : Olivier Mouchet nommé directeur de la division Hotel Procurement & Chain Supply

S4BT : Olivier Mouchet nommé directeur de la division Hotel Procurement &amp; Chain Supply
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias