Business travel : Marietton Développement fait l’acquisition de Supertripper

"Maxime est un entrepreneur brillant, entouré d’équipes exceptionnelles. Nous sommes très heureux de les accueillir dans notre groupe. Supertripper sera une source d’inspiration et un moteur d’innovation pour bâtir ensemble le futur du Business Travel.



En tant qu’actionnaire et Directeur Général, Maxime intègre dès aujourd’hui le board du Groupe Marietton"

"Avec cette acquisition, le Groupe Marietton assemble un trio inédit dans l’univers du Business Travel : Havas Voyages Business Travel, Ailleurs Business, et Supertripper".