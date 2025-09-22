Business travel : Marietton Développement fait l’acquisition de Supertripper

Maxime Pialat et Laurent Abitbol : Le groupe Marietton annonce l'acquisition de Supertripper - Photo Marietton
Marietton Développement se renforce dans le business travel.
Le groupe vient d'annoncer l'acquisition de Supertripper, entreprise tech du secteur du voyage d'affaires.
"Maxime est un entrepreneur brillant, entouré d’équipes exceptionnelles. Nous sommes très heureux de les accueillir dans notre groupe. Supertripper sera une source d’inspiration et un moteur d’innovation pour bâtir ensemble le futur du Business Travel.
En tant qu’actionnaire et Directeur Général, Maxime intègre dès aujourd’hui le board du Groupe Marietton", déclare Laurent Abitbol, Président du Groupe Marietton.
Un communiqué souligne : "Avec cette acquisition, le Groupe Marietton assemble un trio inédit dans l’univers du Business Travel : Havas Voyages Business Travel, Ailleurs Business, et Supertripper".
Marietton met la main sur Supertripper
De son côté, Maxime Pialat, fondateur de Supertripper, déclare : "Rejoindre le Groupe Marietton est pour nous une immense fierté. Son exigence de service est aujourd’hui une référence absolue dans le Business Travel.
Associer la puissance technologique que nous avons développée chez Supertripper avec la robustesse, l’expertise et la vision de Marietton est une opportunité unique.
Nous sommes convaincus que ce mariage va libérer un potentiel extraordinaire. L’avenir s’annonce passionnant et nous l’abordons avec une énergie et un optimisme sans limite".
Parallèlement, le Groupe Marietton, avec Selectour et le GIE ASHA, annonce avoir conclu, "de manière confidentielle, une alliance internationale stratégique".
Nous en saurons davantage dans quelques mois.
Marietton Développement ouvre son capital à ses salariés
