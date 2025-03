Vous pouvez acheter cet article à l'unité pour le prix de 3,99 € en cliquant ICI ou vous abonner pour 83€ TTC par an.

Nous faisons pratiquement le plein. Il y a très peu de réseaux d'agences ou d'entreprises qui ne sont pas représentés

Nos équipes

sur place ont concocté un très bon programme. C'est aussi une forme de test pour le congrès Selectour en novembre prochain

Plus que quelques heures avant le coup d’envoi deCette année, les quelques’envoleront pour Cape Town en Afrique du Sud. «», s’enthousiasme Arnaud Abitbol, directeur de la franchise Havas Voyages et vice-président exécutif de Marietton Développement.Au programme, en plus de la traditionnelle assemblée plénière et du workshop : visite de Cape Town, découverte de la péninsule du Cap de Bonne Espérance ou encore de la route des vins en voiture de collection, croisière privatisée vers Seal Island, etc. Ainsi quepour les participants…», ajoute Arnaud Abitbol.