Pilotage des TO maisons et rénovations : Havas Voyages enfonce le clou

L’autre enjeu pour le siège c’est la premimusation de la marque.



Cette stratégie s’illustre à travers la campagne média (presse et digital) lancée en mars 2023 « Vous emmener plus loin ». Elle se traduira également à travers une nouvelle brochure « haut de gamme », baptisée la Collection Havas Voyages actuellement en cours de préparation. Elle mettra à l’honneur 40 produits exclusifs dès septembre.



Des investissements que rappelle le siège pour inciter les gérants à rénover leurs points de vente et harmoniser le réseau qui compte 260 agences franchisées dont 97 portent l'enseigne.



« J’ai donné comme instruction de monter en gamme » lance Laurent Abitbol. « Quand on rénove un point de vente c’est 20% d’activité en plus, le personnel est heureux de travailler dans un meilleur environnement. Nous aimerions devenir des petits Voyageurs du Monde » ajoute t il avant de préciser que le groupe Marietton a investi 25 M€ dans l’ensemble de ses agences Selectour, Havas Voyages et Auchan. « On doit être nickel, impeccable ».



« Nous avons les paniers moyens du luxe, nous ne pouvons pas nous permettre d’accueillir les clients dans des bouis-bouis. Nous investissons des millions dans les opérations de communication, et nous avons des agences qui ne répondent pas encore aux critères » poursuit Arnaud Abitbol.



Ce dernier donne un ultimatum : d’ici juin 2023, « il faudra donner un plan d’action clair et net, et ceux qui ne souhaitent pas rénover leurs agences pourront passer en franchise de moyen. Sur 97 franchises de marque une trentaine sont très loin du concept ».



Le réseau veut montrer la voie : « Les 230 agences Havas Voyages intégrées seront toutes refaites d’ici la fin de l’année. Seules une trentaine ne seront pas remises au goût du jour car nous, souhaitons les déménager » ajoute Laurent Abitbol.