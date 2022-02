LAURENT ABITBOL Président du Groupe Marietton Developpement

Né le 21 octobre 1965, à Lyon, Laurent Abitbol débute comme agent de voyages dans l'entreprise familiale, créée en 1968, qu’il rejoint au début des années 90 avec son frère Stéphane. Il est aujourd'hui à la tête de Marietton Développement, un groupe qui pèse 1,7 milliard d’euros. Il préside aussi aux destinées de Selectour, 1er réseau volontaire de France. (mise à jour 18/02/2022)

Rédigé par La Rédaction le Vendredi 18 Février 2022

BIOGRAPHIE Très rapidement, Laurent Abitbol aborde le tour operating et lance Voyamar, qui revend des vols secs pour les USA et le Sénégal, sur un modèle B2B, aux agences de voyages.



En 2000, il prend les commandes de l'entreprise familiale. Suit un partenariat avec Air Méditerranée qui vise à proposer des prix préférentiels sur le Maroc, la Tunisie, le Sénégal et Israël.



En 2007, le fonds Siparex entre au capital de l'entreprise pour soutenir la croissance externe. En 2008, Laurent Abitbol rachète Aérosun, son concurrent régional et ajoute de nouvelles destinations à ses programmes : l’Espagne, la Grèce et l’Egypte.



En 2010, le réseau MNV - 7 agences et 3 plateaux d’affaires - tombe aussi dans l'escarcelle de Marietton. Le Groupe va accélèrer son développement et met la main fin 2012 sur Ailleurs-OVP qui compte 58 agences de voyages, 5 plateaux d’affaires et un tour-opérateur.



Alors qu'on annonce la fin des agences de voyages, supplantées par les ventes en ligne, Laurent Abitbol, lui croit toujours à la proximité. A l’issue d’un premier LBO, Edmond de Rothschild et Calixte Investissement (Crédit Agricole) entrent dans le nouveau tour de table.



Le groupe Marietton procède alors à une augmentation de capital porté à 22 M€. La famille Abitbol reste majoritaire, avec 53% du montant du capital, devant Rothschild Investment Partners (28%), Siparex (9%), Crédit Agricole (8%) et les collaborateurs (2%).

Fin 2014, il met la main sur Préférence Voyages, réseau dirigé par François-Xavier de Boüard, composé de 14 agences de voyages et 6 plateaux d’affaires basé dans l'Ouest.



En mai 2015, c'est au tour d'Auchan Voyages de rejoindre Marietton. Le Groupe pèse désormais 1 250 M€, dont 514 M€ dans la distribution avec 445 agences. Quelques mois plus tard, une acquisition majeure : Havas Voyages et ses 250 points de vente, viennent ajouter 850 millions d'euros de volume d'affaires au Groupe MD.



En 2015, Laurent Abitbol brigue le poste d'administrateur chez Selectour... sans succès. Il récidive en 2016, et devient président de la coopérative dans la foulée. Son ambition : transformer l'Hippocampe en entreprise à but lucratif et lancer le projet "NewCoop", qui prévoit la recapitalisation du réseau.



En 2017, il est réélu de justesse et doit abandonner son projet. Il ne jette pas l'éponge pour autant et revient avec Sunrise. Les adhérents plébiscitent le projet. Dorénavant, deux entités vont assurer la pérennité du réseau : la coopérative, animée par un conseil d’administration « classique », composé de 14 membres et qui assure la gestion « interne » du réseau, l'animation, la gestion des membres, le marketing, etc.



En 2018, SIPAREX et ANDERA Partners sortent du capital et cèdent la place à au fonds d’investissement CERTARES, spécialisé dans le secteur du tourisme, sans changement dans la gouvernance du Groupe.

Toujours la même année, Laurent Abitbol rachète Héliades, le spécialiste de la Grèce au Groupe XL Airways. Dans la foulée, il prend aussi 50% du TO Soléa.



Fin 2019, il reprend 19 agences de voyages Thomas Cook, suite à la faillite du voyagiste britannique.

En 2020, Laurent Abitbol engage les négociations avec TUI France, en grande difficulté, mais sans résultat.

Enfin, début 2021, malgré le confinement, il poursuit ses acquisitions, avec Austral Lagons.

DIPLOMES 1986/1989 - Diplôme de l’Ecole française des attachés de presse (EFAP)

DISTINCTIONS & MANDATS Président de Selectour

Administrateur



Laurent Abitbol : retrouvez le dernier article paru Campagne de publicité pour Selectour et Havas Voyages, acquisition de nouvelles entreprises, combat à mener contre Air France et la SNCF… Laurent Abitbol, président de Selectour et de Marietton, n'a éludé aucun sujet à l'occasion d'une conférence de presse où il a démontré qu'il n'avait surtout rien perdu de sa combativité.

