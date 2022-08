Laurent Abitbol (Marietton) : "Nous rendrons entièrement notre PGE en juin 2023 !" 🔑

TourMaG : Comment s'est déroulé l'été pour le Groupe Marietton Developpement (Havas Voyages, Selectour Ailleurs, Auchan, Héliades, Austral Lagons, Voyamar...)



Laurent Abitbol : L'été a été excellent pour toutes nos marques. C'est la premiÚre fois que la demande est plus forte que l'offre.



Résultat, le panier moyen est plus important et nous n'avons pas fait de promotions. Nos équipes ont été débordées et ont fait un boulot exceptionnel.



Pour les mois de mai, juin, juillet, août, septembre et octobre, nous dépassons de trÚs loin les niveaux de 2019.



Les Naya Clubs ont fonctionné à plein, les circuits redémarrent, les Etats-Unis aussi. La GrÚce avec Héliades a trÚs bien marché.



Seuls bémols : les grÚves et les annulations de vols qui ont vraiment compliqué la gestion opérationnelle.



Le travail pour vendre et pour suivre le voyage est beaucoup plus important qu'il y a 3 ans.



Je voulais souligner la bonne collaboration que nous avons eu avec Transavia pendant les grÚves. Ils ont assumé.



TourMaG : Qu'en est-il du business travel ?



Laurent Abitbol : Sur le business travel, nous arrivons sur cette mĂȘme pĂ©riode de mai Ă octobre 2022, Ă 90% des niveaux de 2019.



L'activité revient également.