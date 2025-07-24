TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Atream : Grégory Soppelsa, nouveau Président exécutif

Cette nomination fait suite au décès de Pascal Savary


À la suite du décès de son co-fondateur Pascal Savary, Atream réorganise sa gouvernance : Grégory Soppelsa devient président exécutif, avec un CA renouvelé.


Rédigé par le Jeudi 21 Août 2025

Grégory Soppelsa, nouveau Président exécutif d'Atream - Photo Atream
Atream fait évoluer sa gouvernance.

Cette réorganisation intervient à la suite du décès de son co-fondateur Pascal Savary..

Grégory Soppelsa, co-fondateur d’Atream et jusqu'à présent Directeur Général, est nommé Président exécutif de la société Atream et membre de son Conseil d'Administration.

Michel Andignac, Directeur Général de la CARAC, actionnaire majoritaire d’Atream, est nommé Président du Conseil d'Administration d'Atream.

Enfin, Grégoire Sentilhes, Directeur Général de NextStage AM, est nommé Vice-Président du Conseil d'Administration d’Atream.

Grégory Soppelsa co-fondateur d'Atream

Diplômé de l’EDHEC, Grégory Soppelsa débute sa carrière en 2000 chez Ernst & Young en audit financier. En 2003, il rejoint la foncière Auteuil Investissement en qualité de Directeur des investissements. Fort de ces deux premières expériences, il co-fonde en 2008 la société de gestion Atream, spécialisée dans la gestion de fonds d’investissements immobiliers et de private equity, avec une expertise reconnue dans l’industrie du Tourisme.

Grégory Soppelsa, co-fondateur et Président exécutif d'Atream, a déclaré : « L'ensemble de l'équipe d’Atream salue la mémoire de Pascal Savary, dont l'engagement et la vision ont été fondamentaux pour notre développement, et que nous entendons poursuivre.

Nous abordons cette nouvelle étape avec détermination, portés par le solide héritage qu'il nous laisse et par le soutien de ses deux actionnaires, la CARAC et NextStage AM. Notre objectif est de poursuivre la stratégie d’investissement long terme d’Atream dans le secteur du tourisme et de l’hospitality. »

Atream : Grégory Soppelsa, nouveau Président exécutif

