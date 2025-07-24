Atream : Grégory Soppelsa, nouveau Président exécutif

Diplômé de l’EDHEC, Grégory Soppelsa débute sa carrière en 2000 chez Ernst & Young en audit financier. En 2003, il rejoint la foncière Auteuil Investissement en qualité de Directeur des investissements. Fort de ces deux premières expériences, il co-fonde en 2008 la société de gestion Atream, spécialisée dans la gestion de fonds d’investissements immobiliers et de private equity, avec une expertise reconnue dans l’industrie du Tourisme.



Grégory Soppelsa, co-fondateur et Président exécutif d'Atream, a déclaré : « L'ensemble de l'équipe d’Atream salue la mémoire de Pascal Savary, dont l'engagement et la vision ont été fondamentaux pour notre développement, et que nous entendons poursuivre.



Nous abordons cette nouvelle étape avec détermination, portés par le solide héritage qu'il nous laisse et par le soutien de ses deux actionnaires, la CARAC et NextStage AM. Notre objectif est de poursuivre la stratégie d’investissement long terme d’Atream dans le secteur du tourisme et de l’hospitality. »