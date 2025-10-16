PLF 26 : Quand l'Etat tape dans les caisses trop pleines d'une taxe aérienne !

Le stock d’argent est estimé à environ 150 millions d’euros, selon le PLF 2026.



Alors que cette somme ne peut pas être utilisée autrement, le gouvernement a décidé tout simplement… de la réquisitionner.



" Le présent article vise donc à apurer les soldes de trésorerie excédentaires des exploitants d’aérodromes dont le stock de TNSA est supérieur à un seuil de 45 millions d’euros, et à hauteur de l’excédent constaté au 31 décembre 2025 par rapport à ce seuil.



Ce prélèvement sera réalisé au profit du budget général en 2026, " explique le texte.



Ainsi, environ 110 millions d’euros devraient être ponctionnés sur l’aérien pour abonder les comptes publics.



À noter que, plus terre à terre, et malgré la cure d’austérité, le gouvernement n’entend pas laisser tomber le secteur ferroviaire. Selon le document, l’un des objectifs du budget est d’améliorer « l’efficacité, l’attractivité, la régularité et la qualité des services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ».



Pour y parvenir, l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFIT), qui a pour mission l’aménagement d’infrastructures routières, ferroviaires, fluviales et portuaires, pourra compter sur un soutien du secteur aérien.



Il est budgétisé, au titre de la taxe sur le transport aérien de passagers et du tarif de solidarité (communément appelé TSBA), une contribution totale en faveur de l’AFIT de l’ordre de 1,447 milliard d’euros.



L'aérien devrait donc contribuer modestement à l'effort national, en attendant de voir si des élus se rappellent au bon souvenir des passagers.



La contribution de la TSBA est plafonnée à 271 millions d’euros.