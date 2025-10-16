TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo AirMaG  
Recherche avancée

PLF 26 : Quand l'Etat tape dans les caisses trop pleines d'une taxe aérienne !

Aucune augmentation de la TSBA n'est au programme


Quelques heures après le discours de politique générale de Sébastien Lecornu, le projet de loi de finances pour 2026 a été publié. Le secteur de l’aérien n’est pas exempté d’effort. La taxe de solidarité sur les billets d’avion (TSBA) n’est pas mentionnée, mais le gouvernement annonce vouloir puiser directement dans les excédents de trésorerie de la taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA) pour financer son budget.


Rédigé par le Jeudi 16 Octobre 2025

Aucune augmentation de la TSBA n'est au programme du PLF 26 - Depositphotos indomercy2012
Aucune augmentation de la TSBA n'est au programme du PLF 26 - Depositphotos indomercy2012
Aerticket
C’est un ouf de soulagement, qui n’est peut-être que temporaire.

Au lendemain de la déclaration de politique générale de Sébastien Lecornu, le projet de loi de finances pour 2026 a été publié.

Alors que celui de la Sécurité sociale n’épargne pas totalement le secteur du tourisme, en prévoyant une contribution patronale de 8 % sur les aides au départ en vacances, l’aérien figure lui aussi dans le PLF 2026.

Cette fois-ci, la taxe de solidarité sur les billets d’avion (TSBA) ne devrait pas faire de vagues, après le mélodrame de l’an dernier, marqué par la forte hausse et les nombreux amendements.

En effet, le gouvernement Lecornu II n’évoque pas le sujet, ce qui signifie que les montants resteront inchangés.

"La hausse n’est pas limitée à l’année 2025, c’est une augmentation entrée en vigueur le 1er mars. Cette hausse n’est pas provisoire, elle n’est pas vouée à disparaître : elle est pérenne.

Cela signifie qu’elle sera reconduite en 2026. Selon nous, une nouvelle augmentation de taxe, ou tout simplement l’introduction d’un nouvel impôt, serait de trop pour le secteur," nous expliquait Pascal de Izaguirre, en juillet dernier.

Si la TSBA n’est pas dans le viseur du gouvernement, d’autres prélèvements et taxes figurent néanmoins au programme.

Aéroport : le tarif de sûreté et de sécurité pourrait augmenter d’un euro

Le triomphalisme n’est pas de mise à la lecture du document de 390 pages.

L’heure est plutôt à la prudence, puisque le PLF 2026 servira de base de travail pour les discussions parlementaires, et des amendements moins favorables pourraient encore être déposés.

Le secteur peut donc souffler, mais il doit rester vigilant, d’autant plus qu’il est une nouvelle fois mis à contribution.

Ainsi, le document reconnaît la situation délicate des aéroports français qui, malgré une reprise du trafic se rapprochant des niveaux de 2019, font face à des recettes fiscales insuffisantes pour couvrir l’ensemble des coûts associés à leurs missions régaliennes.

Ces missions sont de deux types : celles dites de sûreté et celles de sécurité.

D'ailleurs durant la crise sanitaire, les aéroports privés de la taxe de sureté avaient du faire face à ces obligations, sans revenu, plombant encore plus leurs comptes.

L’exécutif avait alors dû avancer 700 millions d’euros pour éteindre la grogne et éviter de voir des pistes se fermer. Pour permettre à ces installations de mieux couvrir leurs frais, le PLF 2026 prévoit une augmentation des recettes à venir.

"Le présent article modifie en premier lieu le plafond du tarif de sûreté et de sécurité (T2S) pour les aérodromes de classe 2, à un niveau permettant une meilleure maîtrise du déficit, tout en restant acceptable pour conserver l’attractivité de ces aérodromes," précise le document.

Les caisses de la taxe sur les nuisances sonores sont pleines

Cette augmentation de la taxe est prévue pour les infrastructures ayant un trafic compris entre 5 000 001 et 20 000 000 unités de trafic. Une unité de trafic équivaut à un passager ou à 100 kilogrammes de fret ou de courrier.

Ainsi, les aéroports de Bordeaux, Lyon, Nantes, Nice, Marseille et Toulouse verront le plafond de cette taxation passer de 9,5 à 10,5 euros. Actuellement, il leur est possible de fixer cette redevance, payée par les compagnies, entre 3,5 et 9,5 euros.

Dès le 1er avril 2026, ils pourront donc l’augmenter d’un euro, si nécessaire.

La contribution reste relativement anecdotique, même si elle s’inscrit dans un contexte d’inflation et de recul du pavillon français. Autre mesure concernant l’aérien : la taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA).

Largement moins connue et rarement citée dans le débat public, cette taxe a été créée en 1992 dans le but de financer les indemnisations des travaux d’insonorisation réalisés par les riverains situés dans les zones considérées comme bruyantes.

En 2024, les recettes issues de la TNSA se sont élevées à 44 millions d’euros, répartis entre dix aérodromes.

Sauf que, dans le même temps, les demandes d’indemnisation, malgré une revalorisation de 25 %, ont ralenti, alimentant encore davantage la trésorerie.

Ainsi, le groupe Aéroports de Paris fait état d’un stock de trésorerie dédié à la TNSA de 123 millions d’euros.

L’État se sert dans les caisses de la taxe sur les nuisances sonores !

Autres articles
Le stock d’argent est estimé à environ 150 millions d’euros, selon le PLF 2026.

Alors que cette somme ne peut pas être utilisée autrement, le gouvernement a décidé tout simplement… de la réquisitionner.

"Le présent article vise donc à apurer les soldes de trésorerie excédentaires des exploitants d’aérodromes dont le stock de TNSA est supérieur à un seuil de 45 millions d’euros, et à hauteur de l’excédent constaté au 31 décembre 2025 par rapport à ce seuil.

Ce prélèvement sera réalisé au profit du budget général en 2026," explique le texte.

Ainsi, environ 110 millions d’euros devraient être ponctionnés sur l’aérien pour abonder les comptes publics.

À noter que, plus terre à terre, et malgré la cure d’austérité, le gouvernement n’entend pas laisser tomber le secteur ferroviaire. Selon le document, l’un des objectifs du budget est d’améliorer « l’efficacité, l’attractivité, la régularité et la qualité des services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ».

Pour y parvenir, l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFIT), qui a pour mission l’aménagement d’infrastructures routières, ferroviaires, fluviales et portuaires, pourra compter sur un soutien du secteur aérien.

Il est budgétisé, au titre de la taxe sur le transport aérien de passagers et du tarif de solidarité (communément appelé TSBA), une contribution totale en faveur de l’AFIT de l’ordre de 1,447 milliard d’euros.

L'aérien devrait donc contribuer modestement à l'effort national, en attendant de voir si des élus se rappellent au bon souvenir des passagers.

La contribution de la TSBA est plafonnée à 271 millions d’euros.


Lu 517 fois

Tags : plf, plf 26, taxe de solidarité, tsba
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Assur-Travel

Brand news AirMaG

Vous les avez manqués à l’IFTM : Resaneo vous présente ses nouveautés train en Europe

Vous les avez manqués à l’IFTM : Resaneo vous présente ses nouveautés train en Europe
Il y a bientôt deux semaines, Resaneo était présent sur l’IFTM. Vous n’avez pas eu la possibilité...
Dernière heure

Madagascar Airlines : Thierry de Bailleul quitte ses fonctions dans le chaos

Week-end : le nouveau site des Hauts-de-France mise sur le tourisme du mieux-être

Dysmorphie : la nouvelle pathologie des voyageurs [ABO]

PLF 26 : Quand l'Etat tape dans les caisses trop pleines d'une taxe aérienne !

Les États-Unis éjectés du Top 10 des passeports les puissants du monde

Brand News

Quartier Libre propose sa Laponie au départ des régions

Quartier Libre propose sa Laponie au départ des régions
Resaneo et Quartier Libre travaillent la main dans la main pour offrir aux clients du...
Les annonces

DISCOVER THE WORLD - Attaché(e) commercial(e) Région Ile de France - CDI
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

MONDE AUTHENTIQUE - Créateur de safaris en Afrique expérimenté H/F - CDI - (Paris 2e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

NAUTIL - Billettiste H/F - CDI - (Paris 17e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Retour sur la programmation hivernale de Mondial Tourisme

Retour sur la programmation hivernale de Mondial Tourisme

Beachcomber Aventure 2026 : 10 ans d’un éductour pas comme les autres !

Beachcomber Aventure 2026 : 10 ans d’un éductour pas comme les autres !
Distribution

Distribution

Défaillances d'entreprises : le voyage surnage dans un climat inquiétant !

Défaillances d'entreprises : le voyage surnage dans un climat inquiétant !
Partez en France

Partez en France

Week-end : le nouveau site des Hauts-de-France mise sur le tourisme du mieux-être

Week-end : le nouveau site des Hauts-de-France mise sur le tourisme du mieux-être
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Les États-Unis éjectés du Top 10 des passeports les puissants du monde

Les États-Unis éjectés du Top 10 des passeports les puissants du monde
Production

Production

Club Med : un nouveau lieutenant d'Henri Giscard d'Estaing quitte le navire

Club Med : un nouveau lieutenant d'Henri Giscard d'Estaing quitte le navire
AirMaG

AirMaG

Madagascar Airlines : Thierry de Bailleul quitte ses fonctions dans le chaos

Madagascar Airlines : Thierry de Bailleul quitte ses fonctions dans le chaos
Transport

Transport

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?
La Travel Tech

La Travel Tech

Sabre lance une solutions de tarification aérienne avec une IA native

Sabre lance une solutions de tarification aérienne avec une IA native
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Namron Hospitality ouvre 2 adresses au Mexique et une première aux Etats-Unis

Namron Hospitality ouvre 2 adresses au Mexique et une première aux Etats-Unis
HotelMaG

Hébergement

Adagio : Marc Lemarchand nouveau directeur administratif et financier

Adagio : Marc Lemarchand nouveau directeur administratif et financier
Futuroscopie

Futuroscopie

Dysmorphie : la nouvelle pathologie des voyageurs [ABO]

Dysmorphie : la nouvelle pathologie des voyageurs [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Grand Jardin s’installe dans le Perche et lève 5,7 millions d’euros

Grand Jardin s’installe dans le Perche et lève 5,7 millions d’euros
CruiseMaG

CruiseMaG

MSC Croisières ouvre les ventes pour sa deuxième saison en Alaska à l’été 2027

MSC Croisières ouvre les ventes pour sa deuxième saison en Alaska à l’été 2027
TravelJobs

Emploi & Formation

Formation : Keytel et l’EHL lancent un programme en ligne pour les hôteliers indépendants

Formation : Keytel et l’EHL lancent un programme en ligne pour les hôteliers indépendants
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique

SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias