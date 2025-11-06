TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo AirMaG  
Recherche avancée

DGAC : la hausse de la TSBA impacte "les prix, les coûts et la dynamique du trafic aérien"

étude de la DGAC


Selon une étude de la DGAC publiée en novembre 2025, la hausse de la taxe de solidarité sur les billets d’avion (TSBA) intervenue en mars 2025 pèse sur la compétitivité du transport aérien français. Les effets se font sentir sur les prix des billets, les coûts aéroportuaires et la dynamique de l’offre.


Rédigé par le Jeudi 6 Novembre 2025

DGAC : la hausse de la TSBA impacte "les prix, les coûts et la dynamique du trafic aérien" - Depositphotos.com Auteur lsantilli
DGAC : la hausse de la TSBA impacte "les prix, les coûts et la dynamique du trafic aérien" - Depositphotos.com Auteur lsantilli
CroisiEurope
Depuis le 1er mars 2025, la hausse de la TSBA (taxe de solidarité sur les billets d'avion) a généré 850 millions d’euros supplémentaires par an pour l’État, portant les recettes totales à 1,3 milliard d’euros, selon la Direction générale de l’Aviation civile (DGAC) qui a mené une étude qui observe les évolutions de l’économie du transport aérien en France depuis la mise en œuvre de la dernière hausse le la TSBA le 1er mars 2025.

Cette taxe, qui finance à 80 % le budget général et à 20 % l’AFITF (Agence de financement des infrastructures de transport de France), place selon l'étude, la France parmi les pays européens les plus fiscalement contraignants pour le transport aérien, aux côtés de l’Allemagne, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et du Danemark.

La hausse de la de TSBA s’élève à +4,77 € sur un billet intra-européen en classe économique et jusqu’à +120 € sur un long-courrier en classe affaires. L’aviation d’affaires est particulièrement touchée, avec des augmentations pouvant dépasser 2 000 € par passager.

"En cumulant l’ensemble des taxes, les recettes annuelles pour l’Etat français dépasseront les 3 Md€ en 2025" indique la DGAC.

La hausse de la TSBA a entraîné jusqu’à deux points d’inflation supplémentaires sur les prix des billets d’avion

Autres articles
La DGAC estime que la hausse de la TSBA a entraîné jusqu’à deux points d’inflation supplémentaires sur les prix des billets d’avion. L’effet est le plus marqué sur les liaisons domestiques.

La hausse des tarifs de la TSBA se répercute aussi directement sur les prestations facturées, sous forme de taxes ou de redevances, aux compagnies aériennes pour effectuer l’atterrissage, la circulation au sol, le stationnement et le décollage des aéronefs, le débarquement et l’embarquement des passagers, explique la DGAC.

Ces coûts, appelés coûts de touchée constituent "un poste important de fonctionnement et peuvent influer sur les choix des compagnies aériennes de privilégier certaines liaisons plutôt que d’autres. Du fait de cette hausse des coûts de touchée, la position concurrentielle des aéroports français s’est dégradée aussi bien sur le faisceau moyen-courrier (concurrence des autres aéroports européens pour attirer le trafic point-à-point intra-européen) que sur le long-courrier, en concurrence avec les hubs, notamment extra-européens, pour attirer le trafic de correspondance."

L'étude précise que les aéroports français de proximité, sont en moyenne 42 % plus chers que la moyenne européenne (ils l’étaient de 12 % en 2023).

Ces hausses ont dégradé le positionnement concurrentiel des plateformes françaises, notamment face à Madrid, Istanbul ou Dubaï, où la fiscalité aérienne reste faible.

La DGAC observe également une détérioration du positionnement de Paris-CDG vis-à-vis des grands hubs européens. Si Londres-Heathrow demeure le plus cher, Madrid affiche désormais des coûts de touchée inférieurs de 51 % à ceux de CDG.

L’offre de sièges au départ de France n’a augmenté que de +1,5 %, contre +4,5 % dans le reste de l’Europe

Enfin, la DGAC fait le parallèle entre la hausse de la TSBA et le ralentissement de la croissance du trafic aérien en France. Au deuxième trimestre 2025, l’offre de sièges au départ de France n’a augmenté que de +1,5 %, contre +4,5 % dans le reste de l’Europe. La France est passée du 5ᵉ au 6ᵉ rang européen en termes de capacité.

Les compagnies réagissent diversement : Ryanair et easyJet ont réduit leur offre sur le territoire, tandis que Transavia, Air Corsica et Air Caraïbes poursuivent leur développement. La DGAC note que « la croissance du transport aérien français reste modérée malgré un contexte post-olympique favorable ».

L’étude relève enfin une forte baisse dans le secteur de l’aviation d’affaires : le pavillon français a perdu 21,8 % de ses mouvements au troisième trimestre 2025, quand le pavillon étranger progresse de 4 %.

Pour la DGAC, la hausse de la TSBA a « sans nul doute influé sur les prix, les coûts et la dynamique du trafic aérien ».

Le Scara a réagi dans un communiqué de presse, et précise notamment que : "La fiscalité aérienne est loin d’être harmonisée en Europe, et son augmentation en France ne fait que diminuer la compétitivité des transporteurs aériens français qui réalisent l’essentiel de leurs opérations, et leurs profits, au départ de la France, contrairement à leurs concurrents étrangers. "

Lu 261 fois

Tags : dgac, tsba
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Jeudi 6 Novembre 2025 - 10:27 Air France-KLM : le bénéfice net en retrait au 3e trimestre 2025

Jeudi 6 Novembre 2025 - 09:00 Madagascar Airlines étend son partenariat avec APG

Brand news AirMaG

Rail Europe et Resaneo proposent le Swiss Travel Pass, pour visiter la Suisse en liberté

Rail Europe et Resaneo proposent le Swiss Travel Pass, pour visiter la Suisse en liberté
Le Swiss Travel Pass est une solution de voyage tout-en-un idéale pour explorer la Suisse sans...
Dernière heure

JEAN-NOËL LEFEUVRE

DGAC : la hausse de la TSBA impacte "les prix, les coûts et la dynamique du trafic aérien"

Voyamar : Alexia Dussopt nouvelle commerciale Sud-Ouest

ECTAA : le Travel Distribution Summit se tiendra à Bruxelles en février 2026

Nouvelle date pour la finale de la Travel Agents Cup 2025

Brand News

Fin d’année 2025 : Assurever reste dynamique et engagé malgré un marché du voyage en ralentissement

Fin d’année 2025 : Assurever reste dynamique et engagé malgré un marché du voyage en ralentissement
Alors que l’année touche à sa fin et que le marché du voyage marque le pas en France, Assurever...
Les annonces

VOYAGES D'EXCEPTION - Conseiller(ère) Voyages & Croisières H/F - (Paris 11e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

TRAVELJOBS POUR UNE AGENCE DE VOYAGES DU CEDIV - 2 Conseillers voyages confirmés H/F - (Le Puy en Velay (63) et Castanet (31))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Conseiller voyages H/F - CDD - (Menton (06))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Bahia Principe 2025 : Nature, Culture et Émotion

Bahia Principe 2025 : Nature, Culture et Émotion

Mānava Premium : Air Tahiti Nui fait évoluer sa classe Premium Economy

Mānava Premium : Air Tahiti Nui fait évoluer sa classe Premium Economy
Distribution

Distribution

Nouvelle date pour la finale de la Travel Agents Cup 2025

Nouvelle date pour la finale de la Travel Agents Cup 2025
Partez en France

Partez en France

Les Montagnes du Jura préparent un hiver riche en nouveautés

Les Montagnes du Jura préparent un hiver riche en nouveautés
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Sagrada Família : la croix de la tour de Jésus-Christ entre en phase finale

Sagrada Família : la croix de la tour de Jésus-Christ entre en phase finale
Production

Production

Voyamar : Alexia Dussopt nouvelle commerciale Sud-Ouest

Voyamar : Alexia Dussopt nouvelle commerciale Sud-Ouest
AirMaG

AirMaG

DGAC : la hausse de la TSBA impacte "les prix, les coûts et la dynamique du trafic aérien"

DGAC : la hausse de la TSBA impacte "les prix, les coûts et la dynamique du trafic aérien"
Transport

Transport

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?
La Travel Tech

La Travel Tech

ECTAA : le Travel Distribution Summit se tiendra à Bruxelles en février 2026

ECTAA : le Travel Distribution Summit se tiendra à Bruxelles en février 2026
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Paris : une nouvelle direction à la tête de Maison Breguet

Paris : une nouvelle direction à la tête de Maison Breguet
HotelMaG

Hébergement

L’Hôtel Ambassador de Nice rouvre ses portes

L’Hôtel Ambassador de Nice rouvre ses portes
Futuroscopie

Futuroscopie

Montagne : entre enchantement et désenchantement [ABO]

Montagne : entre enchantement et désenchantement [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos renouvelle sa certification B Corp

Evaneos renouvelle sa certification B Corp
CruiseMaG

CruiseMaG

Cunard dévoile 110 itinéraires pour sa saison 2027-2028

Cunard dévoile 110 itinéraires pour sa saison 2027-2028
TravelJobs

Emploi & Formation

GROUPE SALAÜN

GROUPE SALAÜN
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Nemea vend ses villages vacances et accélère sur les résidences urbaines

Nemea vend ses villages vacances et accélère sur les résidences urbaines
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias