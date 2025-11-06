DGAC : la hausse de la TSBA impacte "les prix, les coûts et la dynamique du trafic aérien"

Enfin, la DGAC fait le parallèle entre la hausse de la TSBA et le ralentissement de la croissance du trafic aérien en France. Au deuxième trimestre 2025, l’offre de sièges au départ de France n’a augmenté que de +1,5 %, contre +4,5 % dans le reste de l’Europe. La France est passée du 5ᵉ au 6ᵉ rang européen en termes de capacité.



Les compagnies réagissent diversement : Ryanair et easyJet ont réduit leur offre sur le territoire, tandis que Transavia, Air Corsica et Air Caraïbes poursuivent leur développement. La DGAC note que « la croissance du transport aérien français reste modérée malgré un contexte post-olympique favorable ».



L’étude relève enfin une forte baisse dans le secteur de l’aviation d’affaires : le pavillon français a perdu 21,8 % de ses mouvements au troisième trimestre 2025, quand le pavillon étranger progresse de 4 %.



Pour la DGAC, la hausse de la TSBA a « sans nul doute influé sur les prix, les coûts et la dynamique du trafic aérien ».



Le Scara a réagi dans un communiqué de presse, et précise notamment que : "La fiscalité aérienne est loin d’être harmonisée en Europe, et son augmentation en France ne fait que diminuer la compétitivité des transporteurs aériens français qui réalisent l’essentiel de leurs opérations, et leurs profits, au départ de la France, contrairement à leurs concurrents étrangers. "