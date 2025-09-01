Les défis de Chemseddine Chkioua, le nouveau pilote de la DGAC [ABO]

Autre gros challenge pour Chemseddine Chkioua, le pilotage de la transition écologique pour réduire les nuisances, en particulier sonores et atmosphériques, générées par le transport aérien.



C’est elle, la DGAC qui devra coordonner la mise en œuvre des objectifs européens et internationaux de neutralité carbone en 2050 et veiller à l’application des politiques publiques en France quant à la réduction des émissions de CO2 du transport aérien.



Application des réglementations, mais aussi soutien à l’innovation au déploiement des carburants durables et à la transition énergétique des infrastructures aéroportuaires.



Dans ce secteur aérien victime de l’hystérisation de ce sujet bien réel qu’est la transition écologique, que ce haut fonctionnaire de l’État qu’est désormais le directeur général de la DGAC soit issu du privé est une bonne chose.



Directeur de l’innovation, il y a encore quelques jours chez Safran qui produit sur son site de Villaroche, les touts nouveaux moteurs LEAP-1A très innovants avec des performances améliorées en termes de consommation de carburant et d’émissions de CO2.



Il sait à quel point la recherche et le progrès jouent un rôle fondamental sur le chemin d’une aviation décarbonée.



Fort de ces expériences dans ce véritable fleuron industriel français il pourra peut-être plaider auprès du gouvernement et comme l’espère le GIFAS contre toute tentation de « surcharger les entreprises de taxes et de charges », avec ce risque de freiner l’activité économique, notamment dans l’industrie aéronautique.