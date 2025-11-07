UTA, l’université du transport aérien, fête ses dix ans

Ceux qui vont suivre ces modules - les auditeurs - sont envoyés par les DRH ou CEO de leur entreprise ou administration - des acteurs majeurs du transport aérien comme Airbus, Thales et Safran, des aéroports comme ADP, Nice Côte d’Azur et d’autres, des compagnies aériennes, ou encore la DGAC dans ses différentes directions. Il y a aussi désormais des entreprises et organisations en Europe comme Eurocontrol, PANSA, Diehl, DFS, SAFRAN SEAT, etc.



« Il y a 6 modules de 4 jours et demi du printemps à l’hiver, soit exactement 27 jours. Cela représente un temps assez long pour que les professionnels puissent échanger et se comprendre. C'est aussi du temps gagné pour l’avenir », explique Francis Massé.



Et de poursuivre : « Il s’agit de les ouvrir sur l’intégralité de l’écosystème de l’aérien, pour une meilleure compréhension de la filière par les aéroports, les compagnies aériennes, l’ATM (Air Traffic Management, ndlr), les constructeurs, les motoristes, l’assistance en escale, les régulateurs et administrations.



En effet, chaque auditeur arrive avec la culture de sa partie prenante et la culture de l'avionneur n'est pas celle du motoriste, de l'aéroport, ni même de la compagnie aérienne ».



Le vivre ensemble pendant la période de formation va permettre en quelque sorte de casser les silos, de comprendre et d'apprendre les métiers, les missions et les raisons d’être des autres participants.



L’enjeu est bien de dépasser les logiques sectorielles pour penser le transport aérien comme un système global, créer des ponts entre les sphères publiques et privées, anticiper aussi les ruptures technologiques et géopolitiques que vit le secteur.



« Je parlais avec un ancien directeur de la stratégie d'Airbus qui me disait que, de plus en plus, il devait comprendre ce qu'un aéroport attendait d'un avion pour le concevoir, » illustre Francis Massé.



La formation se dispense sous forme de séminaires thématiques, de conférences prospectives sur les mutations du secteur (transition énergétique, digitalisation, souveraineté, etc.), d'ateliers collaboratifs entre décideurs publics et privés et toujours d'une analyse critique des politiques aériennes, des modèles économiques et des innovations.



Par conséquent, les formats pédagogiques variés et innovants permettent une participation et des interactions humaines fréquentes pour enrichir les échanges professionnels.



Les intervenants auprès des auditeurs sont tous des experts et acteurs du secteur reconnus, des ingénieurs, des cadres ou des gestionnaires à fort potentiel, qui maîtrisent parfaitement l'anglais et le français et sont ouverts aux enjeux techniques, managériaux et stratégiques.