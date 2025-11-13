TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
MSC Croisières prolonge l’aventure World Class

Deux nouvelles commandes aux Chantiers de l'Atlantique


Lors d’une double cérémonie à Saint-Nazaire, MSC Croisières a officialisé la commande de deux nouveaux navires de la World Class. Une annonce majeure qui s’ajoute à la mise à flot du MSC World Asia et à la cérémonie de la pièce du MSC World Atlantic, confirmant un partenariat industriel d’une ampleur inédite.


Rédigé par le Jeudi 13 Novembre 2025

Laurent Castaing, patron des Chantiers de l'Atlantique et Pierfrancesco Vago, président exécutif de MSC Croisières officialisent la commande de deux nouveaux paquebots @LG
Legends and Paradise
Le 12 novembre, MSC Croisières a profité de deux jalons de construction aux Chantiers de l’Atlantique, la mise à l'eau du World Asia et la cérémonie de la pièce du World Atlantic, pour annoncer la commande de deux nouvelles unités de la World Class, qui seront livrées en 2030 et 2031.

D’un coût estimé entre 3 et 5 milliards d’euros, elles portent à près de 7 milliards d’euros les investissements engagés par MSC auprès du chantier en 2025.

En vingt ans de coopération, MSC et les Chantiers de l’Atlantique, ont généré plus de 100 millions d’heures de travail, mobilisant 7.500 emplois directs et près de 500 fournisseurs français, pour un impact global estimé à 24 milliards d’euros sur l’économie nationale.

Les deux nouvelles unités représenteront 20 millions d’heures de travail supplémentaires, soit environ 3.000 emplois équivalents temps plein.

MSC : viser la neutralité carbone à l’horizon 2050

Pour Pierfrancesco Vago, président exécutif de la Division Croisières du Groupe MSC, « c’est un signal fort pour la filière et pour notre engagement durable en France. »

De son côté, Laurent Castaing, directeur général des Chantiers de l’Atlantique, souligne : « Quatre navires commandés en 2025, c’est exceptionnel. La World Class illustre la compétence de nos équipes et la confiance renouvelée de MSC. »

Pensée pour combiner performance énergétique, design futuriste et expériences immersives, la World Class s’appuie sur une propulsion GNL, une compatibilité future avec les biocarburants et carburants synthétiques, et des technologies permettant de réduire l’empreinte carbone.

Objectif : la neutralité carbone à l’horizon 2050.

Avec ces nouvelles commandes, la série comptera désormais huit unités : MSC World Europa (2022), MSC World America (2025), MSC World Asia (2026), MSC World Atlantic (2027), puis les World Class 5 (2029), 6 et 7 (2030), et 8 (2031).

Le MSC World Asia dévoile ses nouveautés à Saint-Nazaire

Le World Asia sera livré en novembre 2026 et laissera place au World Atlantic @LG
Le World Asia sera livré en novembre 2026 et laissera place au World Atlantic @LG
En cours d’armement aux Chantiers de l’Atlantique, le MSC World Asia révèle déjà plusieurs évolutions marquantes de cette nouvelle génération. Le World Promenade a été repensé, avec l’arrivée d’un restaurant pan-asiatique inspiré des cuisines de Singapour, de Thaïlande, du Vietnam ou d’Indonésie, complété par un bar dédié et une terrasse ouverte sur la mer.

Le navire accueillera également le Tree of Life The Spiral, appelé à devenir le plus long toboggan sec en mer, avec une descente de 266.7 pieds inspirée des arbres monumentaux de Gardens by the Bay. Certains espaces, dont Sweet Temptations et Promenade Bites, évolueront également, confirmant la volonté de MSC de faire du Promenade le cœur gastronomique et familial de l’expérience à bord.

Le MSC World Asia sera livré en novembre 2026 avant une mise en service en Méditerranée dès décembre. Il sera suivi en 2027 par le MSC World Atlantic, attendu depuis Port Canaveral.


Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias