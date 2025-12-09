Ponant ancrera ses croisières hivernales à Montréal dès 2027

Montréal comme port d’embarquement et de débarquement de ses croisières hivernales à partir de 2027.



Une décision qui, se félicite Montréal Tourisme, positionne durablement la métropole québécoise au cœur du développement de ce segment encore très émergent.



Navire d’exploration polaire hybride électrique propulsé au GNL,



Navire d'exploration polaire hybride électrique propulsé au GNL, Le Commandant Charcot incarne la vitrine technologique et environnementale de la compagnie. Capable d'évoluer dans des conditions extrêmes, il ouvre de nouvelles perspectives de navigation hivernale sur le Saint-Laurent, dans un cadre maîtrisé et haut de gamme. Après avoir lancé ses premières croisières internationales hivernales sur le Saint-Laurent en 2025 avec Le Commandant Charcot, Ponant Explorations franchit une nouvelle étape en confirmant