Ponant ancrera ses croisières hivernales à Montréal dès 2027

Le Commandant Charcot proposera trois croisières au départ de Montréal lors de l'hiver 2027 - Photo : Ponant, Nicolas Dubreuil
Après avoir lancé ses premières croisières internationales hivernales sur le Saint-Laurent en 2025 avec Le Commandant Charcot, Ponant Explorations franchit une nouvelle étape en confirmant Montréal comme port d’embarquement et de débarquement de ses croisières hivernales à partir de 2027.
Une décision qui, se félicite Montréal Tourisme, positionne durablement la métropole québécoise au cœur du développement de ce segment encore très émergent.
Navire d’exploration polaire hybride électrique propulsé au GNL, Le Commandant Charcot incarne la vitrine technologique et environnementale de la compagnie.
Capable d’évoluer dans des conditions extrêmes, il ouvre de nouvelles perspectives de navigation hivernale sur le Saint-Laurent, dans un cadre maîtrisé et haut de gamme.
Ponant : trois croisières en 2027 au départ de Montréal
À l’hiver 2027, Ponant proposera trois croisières au départ de Montréal, vers Québec, Saguenay, Gaspé, Saint-Pierre-et-Miquelon, Corner Brook, le détroit de Belle Isle et Sept-Îles.
La compagnie, selon Tourisme Montréal, entend ainsi répondre à une demande croissante pour des expériences polaires accessibles, mêlant exploration, culture et paysages nordiques.
Cette implantation confirme également l’attractivité hivernale de Montréal, qui mise depuis plusieurs années sur son positionnement quatre saisons, ses grands événements et son offre culturelle pour séduire une clientèle internationale en quête d’expériences hors saison.
Lire aussi : Croisières polaires : Arctique ou Antarctique, que choisir ?
