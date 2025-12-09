Tour du monde : Four Seasons lance "New World Icons" pour 2027

Un nouvel itinéraire en jet privé, comprenant cinq destinations inédites

Pour célébrer dix ans de voyages en jet privé, Four Seasons dévoile "New World Icons", un itinéraire de 20 jours programmé du 26 mars au 14 avril 2027. Ce tour du monde proposera cinq destinations jamais incluses auparavant, ainsi que des escales à Hong Kong et Langkawi et dans les nouvelles adresses Four Seasons.



Rédigé par Noah Penalva le Mercredi 10 Décembre 2025

