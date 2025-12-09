Tour du monde : Four Seasons lance "New World Icons" pour 2027

Four Seasons lance une nouvelle croisière aérienne, "New World Icons", pour 2027 - Photo : Four Seasons
Le tour du monde 2027 de Four Seasons, "New World Icons", prévu du 26 mars au 14 avril 2027, réunira 48 participants autour d’un programme traversant Hong Kong, Langkawi, Jaipur, Venise, l’Islande, Anguilla et Los Cabos.
Chaque étape proposera des expériences spécifiques : exploration des quartiers historiques à Hong Kong, immersion dans les mangroves de Langkawi, dîner de gala dans un palais à Jaipur ou encore survol en hélicoptère vers Cortina d’Ampezzo lors de l’escale vénitienne.
En Islande, l’itinéraire inclut de la motoneige sur le Langjökull, la découverte du Golden Circle et une baignade dans le Blue Lagoon.
À Anguilla, les voyageurs pourront pratiquer le kayak transparent, avant une étape finale à Los Cabos axée sur la pêche hauturière et le séjour dans la nouvelle adresse Four Seasons.
L’ensemble du voyage est proposé à partir de 219 000 USD par personne, sur la base d’une occupation double.
Une expérience encadrée par les équipes Four Seasons et un appareil dédié
Les voyageurs seront accompagnés par une équipe Four Seasons incluant chef exécutif, concierge, médecin et Experience Manager, garantissant un suivi permanent à chaque étape.
Les trajets seront opérés à bord d’un Airbus A321 neo-LR configuré pour 48 passagers, avec une cabine spécialement aménagée pour ces voyages long-courriers.
En parallèle de « New World Icons », plusieurs itinéraires restent proposés en 2026 : Asia Unveiled, consacré à sept destinations asiatiques ; Ancient Explorer, dédié aux grands sites historiques ; International Intrigue, combinant Maldives, Paris, Marrakech et la Tanzanie ; World of Wellness, centré sur le bien-être avec des étapes à Maui, Koh Samui et Taormina.
Ces programmes complètent l’offre Private Jet avant l’ouverture des réservations pour 2027.
