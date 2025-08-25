Four Seasons s’installe à Mumbai avec des résidences privées

Les résidents ont en outre accès au Four Seasons Hotel Mumbai, récemment rénové, situé à proximité du Worli Sea Face et du Bandra-Worli Sea Link.



L’hôtel allie design élégant, services haut de gamme et gastronomie raffinée, avec notamment le rooftop bar AER et le restaurant Opus.



" Cet établissement fixe un nouveau standard à Mumbai ", conclut Adarsh Jatia, directeur général de Provenance Land, mettant en avant le fort engouement pour ce type de résidence luxueuse, confortable et ouverte sur la ville.