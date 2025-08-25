Four Seasons s’installe à Mumbai avec des résidences privées

Four Seasons et Provenance Land dévoilent un programme de résidences privées à Mumbai - Depositphotos @Alexandra Lande
Four Seasons continue de renforcer sa présence en Inde avec l’annonce d’un nouveau projet résidentiel à Mumbai.
Situées dans le très prisé quartier de Worli, les Four Seasons Private Residences Mumbai viennent compléter les résidences déjà ouvertes à Bengaluru et l’hôtel de la marque dans la ville.
Avec 41 résidences réparties sur 64 étages, ce programme ambitieux est déjà vendu à plus de 80 %.
Il propose des appartements spacieux sur un étage complet ainsi que des duplex de cinq ou six chambres, offrant calme, intimité et vues spectaculaires sur Mumbai.
"Ce projet reflète notre volonté d’offrir un cadre de vie exceptionnel au cœur de Mumbai", souligne Bart Carnahan, président du développement chez Four Seasons.
Services sur mesure et qualité Four Seasons
Le projet se distingue non seulement par sa hauteur, l’une des plus grandes tours résidentielles au monde, mais aussi par la qualité de ses services.
Les résidents bénéficient d’une conciergerie sur mesure, de services d’entretien et de gestion, assurés par une équipe dédiée dirigée par un responsable des résidences.
Le programme propose également des espaces exclusifs et variés, club privé avec salon, salle à manger et salle de sport, jardin paysager, espace de méditation, terrain de pickleball, piscine surélevée avec cascade et rooftop incluant cinéma en plein air, terrasse panoramique et bar.
Imaginé par les cabinets Gensler et Yabu Pushelberg, le projet combine design contemporain, principes du Vastu et aménagements adaptés aux familles. Chaque logement intègre grandes cuisines, suites principales multiples et technologies domotiques avancées.
Accès privilégié
Les résidents ont en outre accès au Four Seasons Hotel Mumbai, récemment rénové, situé à proximité du Worli Sea Face et du Bandra-Worli Sea Link.
L’hôtel allie design élégant, services haut de gamme et gastronomie raffinée, avec notamment le rooftop bar AER et le restaurant Opus.
"Cet établissement fixe un nouveau standard à Mumbai", conclut Adarsh Jatia, directeur général de Provenance Land, mettant en avant le fort engouement pour ce type de résidence luxueuse, confortable et ouverte sur la ville.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
