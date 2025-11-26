One&Only ouvre Moonlight Basin, son premier resort aux États-Unis

One&Only signe sa première implantation américaine avec Moonlight Basin, un resort alpin développé en partenariat avec Lone Mountain Land Company.
Situé à Big Sky, à une heure de Bozeman et aux portes du parc national de Yellowstone, l’établissement s’intègre dans un environnement naturel de près de 100 hectares, bordé par plus de 7 000 hectares de terres protégées.
Conçu par l’architecte Tom Kundig, le resort a opté pour une architecture discrète, combinant matériaux locaux, œuvres régionales et une mise en scène inspirée du paysage.
Les chambres, suites et chalets sont répartis dans les Main, East et West Lodges, avec notamment la Big Sky Suite, dotée d’une terrasse panoramique et d’un bain extérieur.
Les chalets indépendants offrent davantage d’intimité, tandis que les Private Homes de quatre à six chambres proposent de vastes espaces intérieurs et extérieurs.
One&Only Moonlight Basin : un resort quatre saisons dédié à l’aventure et au bien-être
Côté restauration, plusieurs concepts se déclinent entre cuisine alpine contemporaine, gastronomie américaine revisitée et un restaurant japonais contemporain développé avec le chef étoilé Akira Back. Bars, speakeasy et points de vente complètent l’offre répartie entre les différents lodges.
Moonlight Basin a été imaginé comme une destination quatre saisons.
En hiver, une gondole chauffée relie directement le resort à la base Madison du Big Sky Resort. Ski, raquettes, fat bike ou ski nordique figurent parmi les activités proposées, appuyées par un centre d’entretien de skis doté d’un équipement de pointe.
À la belle saison, le site devient un terrain de randonnée et de VTT. Les hôtes peuvent aussi pratiquer la pêche à la mouche sur les lacs privés Lee’s Pools ou sur la Madison River, partir en excursion dans le parc national de Yellowstone ou profiter des programmes pour enfants au KidsOnly club.
Le One&Only Spa propose un ensemble d’installations axées sur le bien-être : huit salles de soins, hammam, sauna, bar à oxygène, piscine intérieure panoramique et espaces extérieurs inspirés des bains onsen.
Le resort collabore aussi avec des marques (Auteur, Body Bliss, ISUN et Epictuis) pour sa sélection de soins, complétée par le PEDI:MANI:CURE Studio en partenariat avec Bastien Gonzalez.
