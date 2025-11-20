MSC Croisières, de nouveaux locaux pour de nouvelles ambitions

Il n’y a pas qu’en mer que MSC Croisières voit l’avenir en grand. Sur terre aussi, la compagnie élargit ses horizons, avec le déménagement de son siège parisien.
Inaugurés le 18 novembre avec près de 200 partenaires (personnels, fournisseurs, agences…), les nouveaux locaux sont installés au 7ème étage de l’immeuble Magnetik qui borde le périphérique, porte d’Orléans, avec une vue panoramique sur la capitale.
Si le déménagement est minime (les anciens bureaux n’étaient qu’à 300 mètres), il permet à MSC Croisières de gagner en visibilité, avec des bureaux toujours situés officiellement sur la commune de Montrouge mais une adresse qui bénéficie d’un code postal parisien.
Espaces de convivialité et salle de sport…
Surtout, les 110 salariés vont gagner en confort et efficacité. Le siège perd quelques mètres carrés (1500 au lieu de 1700), mais l’ensemble du personnel est désormais réparti sur un seul étage.
Le nouveau plateau combine bureaux cloisonnés et open spaces, dans un environnement moderne réchauffé par des maquettes de bateaux et affiches au mur invitant à prendre le large. Outre six salles de réunion, un espace de convivialité avec cuisine équipée permet de faire une pause ou d’échanger de manière plus informelle autour d’un café.
Les salariés bénéficient également de plusieurs espaces de restauration (cuisine bistrot, italien, bar à salades…) partagés avec les autres entreprises de l’immeuble et peuvent accéder à une salle de sport (avec cours) pour 12 € par mois.
Un auditorium de 199 places, lui aussi partagé avec les autres entreprises, permet également d’organiser événements, réunions et séminaires, en complément d’espaces extérieurs.
Le déménagement coïncide avec un nouveau conseil de direction d’une douzaine de personnes, « avec une équipe renforcée et stabilisée ».
Après l’arrivée de Cécile Walson en mai, au poste de directrice des opérations commerciales, puis de Maud Autrechy en tant que directrice de la communication, Grégory Nadeau a été nommé directeur BtoC en octobre, en complément de sa fonction de directeur du centre de contacts clients.
Six nouveaux paquebots dans les six ans pour MSC Croisières !
Ces nouveaux locaux répondent aux fortes ambitions de MSC Croisières dans les prochaines années. « De 23 navires aujourd’hui, la flotte passera à 29 à l’horizon 2031 » a rappelé Léonardo Massa, vice-président sud-Europe, qui avait fait le déplacement à Paris pour l’occasion.
Tous construits par les Chantiers de l’Atlantique de Saint-Nazaire, les six nouveaux paquebots de la classe World seront lancés en 2026 (MSC World Asia), 2027 (MSC World Atlantic), puis 2029, 2030 et deux en 2031.
Il faut y ajouter les quatre nouveaux navires d’Explora Journeys, la compagnie de luxe de MSC Croisières, qui viendront compléter les deux paquebots actuellement en service. Le premier sera livré en 2026, suivi par deux bateaux en 2027 et un sixième en 2028.
Près de 300 000 passagers français en 2025
De quoi donner un nouvel élan au marché français « qui est super important pour MSC Croisières » a rappelé Léonardo Massa.
Directeur de MSC Croisières pour la France, Patrick Pourbaix ne communique pas de chiffres précis pour l’année 2025. «Mais nous avons atteint nos objectifs avec une croissance à un chiffre, juste en dessous des 300 000 passagers » assure-t-il. Soit plus de 50% du marché français si l’on se réfère aux chiffres de la Cruises Lines International Association (CLIA).
Parmi eux, 9 000 Français ont embarqué sur le nouveau MSC World America inauguré au printemps dernier, qui propose des croisières au départ de Miami. « Nous avons fait une année record aux Caraïbes » se félicite Patrick Pourbaix.
Lire aussi : MSC Croisières France : « On veut séduire plus largement le marché français »
Le MSC World Asia baptisé en France ?
Faute de capacités supplémentaires en 2026, Patrick Pourbaix table sur une consolidation du marché français en 2026, préférant jouer sur l’augmentation du panier moyen, portée notamment par les rénovations des paquebots Poesia et Magnifica dans le courant de l’année, qui en profiteront pour aménager le MSC Yacht Club (suites, services exclusifs…) à bord.
A moyen terme, le marché français devrait être boosté par le lancement du MSC World Asia en novembre 2026, avec des croisières en Méditerranée au départ de Marseille.
« Nous espérons le baptiser en France » ajoute Patrick Pourbaix, sans plus de précision. Si tel était le cas, il semble toutefois que ce baptême ne se déroulera pas à Marseille.
Le Havre, où le MSC Poesia fut le premier navire connecté au réseau électrique à quai, le 30 octobre dernier, pourrait tenir la corde.
Lire aussi : Le Havre : premier branchement électrique pour un paquebot de croisières
Des croisières au départ des Antilles durant l’été 2027
Dès l’hiver 2026/27, les agences pourront également compter sur un renforcement de l’offre dans les Antilles. MSC Croisières proposera des itinéraires de 7 et 14 jours au départ de Fort-de-France, Pointe-à-Pitre et La Romana (République dominicaine), avec deux paquebots : MSC Seaview et MSC Opera.
Surtout, le MSC Opera naviguera toute l’été 2027 au départ de Fort-de-France et La Romana, avec des croisières de 7 nuits, inédites à cette période de l’année.
Autre actualité forte pour la distribution : le redéploiement des réservations via Orchestra, à travers une version améliorée.
Enfin, MSC Croisières lancera une nouvelle campagne de communication en janvier 2026, conçue par une nouvelle agence, axée sur les expériences à bord des navires.
