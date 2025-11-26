GNV inaugure le Virgo à Palerme son premier navire alimenté au GNL

La décision d'organiser la traditionnelle cérémonie de « baptême » maritime à Palerme confirme le lien profond entre GNV et la ville. La ligne Gênes-Palerme est la première ligne historique avec laquelle l'entreprise a commencé ses activités : une relation qui continue à se renouveler grâce à des investissements concrets et à une présence stable sur le territoire. Pour honorer ce lien, GNV a choisi Palerme pour positionner ses navires les plus récents et les plus avancés sur le plan technologique : après GNV Polaris et GNV Orion, voici maintenant GNV Virgo, conçu pour fonctionner au GNL et desservir la ligne Gênes-Palerme, avec des avantages tangibles en termes de réduction de l'impact sur l'environnement.
L'utilisation du GNL, associée aux autres innovations du navire, permettra de réduire les émissions de CO₂ d'environ 50 % par unité transportable par rapport aux unités de génération précédente, contribuant ainsi à un transport plus propre et plus efficace pour les passagers et les marchandises.
Sur le plan technologique, GNV Virgo intègre les solutions environnementales les plus avancées : prédisposition au cold ironing, technologies de récupération de la chaleur et tous les équipements nécessaires pour répondre aux exigences de l’OMI Tier III et de l'EEDI Phase II.
Avec un tonnage brut d'environ 52 300 tonnes, une longueur de 218 mètres, une largeur de 29,60 mètres et une vitesse maximale de 25 nœuds, le navire dispose de plus de 420 cabines. Il peut accueillir 1 785 passagers et il offre une capacité de chargement de 2 770 mètres linéaires.
L'utilisation du GNL, associée aux autres innovations du navire, permettra de réduire les émissions de CO₂ d'environ 50 % par unité transportable par rapport aux unités de génération précédente, contribuant ainsi à un transport plus propre et plus efficace pour les passagers et les marchandises.
Sur le plan technologique, GNV Virgo intègre les solutions environnementales les plus avancées : prédisposition au cold ironing, technologies de récupération de la chaleur et tous les équipements nécessaires pour répondre aux exigences de l’OMI Tier III et de l'EEDI Phase II.
Avec un tonnage brut d'environ 52 300 tonnes, une longueur de 218 mètres, une largeur de 29,60 mètres et une vitesse maximale de 25 nœuds, le navire dispose de plus de 420 cabines. Il peut accueillir 1 785 passagers et il offre une capacité de chargement de 2 770 mètres linéaires.
La cérémonie, animée par l'acteur, producteur, scénariste et réalisateur italien Giuseppe Fiorello, s’est déroulée sur le quai, avec pour décor le spectaculaire GNV Virgo illuminé pour l'occasion, La présence de la marraine du navire, Federica Pellegrini, légende de la natation italienne, médaillée d'or olympique à Pékin et quadruple championne du monde, a rendu ce moment encore plus exceptionnel. Eleonora Abbagnato, étoile du Ballet de l'Opéra de Paris et directrice du corps de ballet du Teatro dell'Opera de Rome, a offert au public une parenthèse de poésie et d'élégance extraordinaire.
Pierfrancesco Vago, Président exécutif de GNV et de MSC Cruises a rappelé en ouverture de l’événement que « cette inauguration marque une étape fondamentale dans le renouvellement et la décarbonation de notre flotte. Virgo est aujourd'hui le ferry le plus avancé du pays sur le plan technologique et environnemental et, grâce au récent approvisionnement en bio-GNL, il a déjà navigué avec zéro émission nette, devançant de plus de vingt ans les objectifs européens. Ce résultat est le fruit d'une collaboration efficace entre GNV, le Groupe MSC et l'ensemble du système institutionnel et portuaire. Un travail d'équipe qui a rendu possible un plan d'investissements sans précédents et qui confirme à quel point la coopération public-privé est décisive pour accélérer la transition énergétique du transport maritime »
Matteo Catani, PDG de GNV confirme : « c’est une avancée qui rappelle le rôle central de la Sicile et qui souligne la nécessité de disposer d'espaces portuaires plus adaptés pour accompagner le travail et le développement des territoires reliés par GNV ».
Pierfrancesco Vago, Président exécutif de GNV et de MSC Cruises a rappelé en ouverture de l’événement que « cette inauguration marque une étape fondamentale dans le renouvellement et la décarbonation de notre flotte. Virgo est aujourd'hui le ferry le plus avancé du pays sur le plan technologique et environnemental et, grâce au récent approvisionnement en bio-GNL, il a déjà navigué avec zéro émission nette, devançant de plus de vingt ans les objectifs européens. Ce résultat est le fruit d'une collaboration efficace entre GNV, le Groupe MSC et l'ensemble du système institutionnel et portuaire. Un travail d'équipe qui a rendu possible un plan d'investissements sans précédents et qui confirme à quel point la coopération public-privé est décisive pour accélérer la transition énergétique du transport maritime »
Matteo Catani, PDG de GNV confirme : « c’est une avancée qui rappelle le rôle central de la Sicile et qui souligne la nécessité de disposer d'espaces portuaires plus adaptés pour accompagner le travail et le développement des territoires reliés par GNV ».
D'autres membres du Groupe MSC et divers représentants d'institutions nationales et locales ont participé à l'événement, parmi lesquels le Directeur Général du Ministère des Infrastructures et des Transports chargé de la portualité, Donato Liguori, le maire de Palerme Roberto Lagalla, le commissaire extraordinaire de l'Autorité du Système Portuaire de la Mer de Sicile Occidentale Annalisa Tardino et le Conseiller régional aux Infrastructures et à la Mobilité de la Région Sicilienne, Alessandro Aricò.
Les ferries représentent en effet un moteur important pour les territoires : selon les estimations les navires GNV transportent des marchandises pour une valeur de 8,5 milliards d’euros et 2,5 millions de passagers chaque année.
« Le baptême de GNV Virgo représente un moment historique pour notre Compagnie et pour le transport maritime italien : le premier navire alimenté au GNL marque une avancée concrète vers des opérations plus durables et technologiquement avancées. La Sicile, territoire central pour nos opérations, continue d'être au centre de nos investissements, avec l'arrivée des unités les plus modernes de la flotte. Pour soutenir cette croissance, il est toutefois essentiel que le développement portuaire aille dans le même sens : nous avons besoin d'espaces adéquats, d'infrastructures modernes et de zones d'exploitation efficaces, éléments essentiels pour garantir la qualité et la compétitivité. La collaboration entre les institutions, les autorités portuaires et les opérateurs privés sera décisive » a déclaré Matteo Catani, PDG de GNV.
Les ferries représentent en effet un moteur important pour les territoires : selon les estimations les navires GNV transportent des marchandises pour une valeur de 8,5 milliards d’euros et 2,5 millions de passagers chaque année.
« Le baptême de GNV Virgo représente un moment historique pour notre Compagnie et pour le transport maritime italien : le premier navire alimenté au GNL marque une avancée concrète vers des opérations plus durables et technologiquement avancées. La Sicile, territoire central pour nos opérations, continue d'être au centre de nos investissements, avec l'arrivée des unités les plus modernes de la flotte. Pour soutenir cette croissance, il est toutefois essentiel que le développement portuaire aille dans le même sens : nous avons besoin d'espaces adéquats, d'infrastructures modernes et de zones d'exploitation efficaces, éléments essentiels pour garantir la qualité et la compétitivité. La collaboration entre les institutions, les autorités portuaires et les opérateurs privés sera décisive » a déclaré Matteo Catani, PDG de GNV.
Plan de renouvellement et impact environnemental de la flotte
GNV Virgo n'est que la première étape d'un vaste plan de renouvellement de la flotte. Dans quelques mois, en effet, le nouveau GNV Aurora, également alimenté au GNL, entrera en service, tandis que d'ici à 2030, la compagnie prendra livraison de quatre autres nouvelles unités GNL. Parallèlement, GNV explore des solutions à long terme telles que le bioGNL, conformément aux objectifs de décarbonation internationale et au parcours européen vers une mobilité maritime de plus en plus durable.
Le premier approvisionnement de GNV Virgo, qui lui a permis ces derniers jours de rejoindre Palerme depuis Gênes, a en effet été effectué avec du bioGNL, obtenu à partir de biogaz d'origine organique. Ce carburant provient de la biomasse et des matières organiques qui, au cours de leur croissance, absorbent du CO₂ de l'atmosphère ; lorsque le carburant est utilisé, ce même CO₂ retourne dans l'environnement, mais reste dans un cycle naturel et durable, avec un impact climatique global beaucoup plus faible que les combustibles traditionnels. Bien que l'utilisation de ce carburant dépende encore de sa disponibilité sur le marché, grâce à cet approvisionnement, l'unité a fonctionné - bien que pour une période limitée - conformément aux objectifs européens de décarbonation, devançant ainsi les normes fixées pour 2050.
Le plan global permettra à la compagnie d'augmenter considérablement sa capacité et de réduire encore l'impact de ses activités sur l'environnement. Il s'agit d'un programme de rénovation majeur - un total de huit nouvelles unités - nécessitant plus de 1,2 milliard d'euros d'investissements et qui entraînera en seulement cinq ans une augmentation significative (+60 %) du tonnage de la flotte GNV.
Le premier approvisionnement de GNV Virgo, qui lui a permis ces derniers jours de rejoindre Palerme depuis Gênes, a en effet été effectué avec du bioGNL, obtenu à partir de biogaz d'origine organique. Ce carburant provient de la biomasse et des matières organiques qui, au cours de leur croissance, absorbent du CO₂ de l'atmosphère ; lorsque le carburant est utilisé, ce même CO₂ retourne dans l'environnement, mais reste dans un cycle naturel et durable, avec un impact climatique global beaucoup plus faible que les combustibles traditionnels. Bien que l'utilisation de ce carburant dépende encore de sa disponibilité sur le marché, grâce à cet approvisionnement, l'unité a fonctionné - bien que pour une période limitée - conformément aux objectifs européens de décarbonation, devançant ainsi les normes fixées pour 2050.
Le plan global permettra à la compagnie d'augmenter considérablement sa capacité et de réduire encore l'impact de ses activités sur l'environnement. Il s'agit d'un programme de rénovation majeur - un total de huit nouvelles unités - nécessitant plus de 1,2 milliard d'euros d'investissements et qui entraînera en seulement cinq ans une augmentation significative (+60 %) du tonnage de la flotte GNV.
Le ferry comme moteur de développement - focus sur la Sicile et Palerme
Le ferry n'est pas seulement un moyen de transport : c'est un véritable moteur pour les territoires, avec des effets directs et indirects sur leur développement et leur bien-être. Selon les estimations, les activités de GNV génèrent plus de 1,5 milliard d'euros sur l'économie italienne chaque année. Les passagers - environ 2,5 millions en 2025 - produisent une valeur ajoutée pour le tourisme qui dépasse 900 millions d'euros, tandis que les marchandises transportées, avec une contre-valeur de plus de 8,5 milliards d'euros, constituent un moteur important pour les territoires. Dans l'ensemble, GNV contribue donc à générer près de 9,5 milliards d'euros de commerce intérieur pour le pays. Il s'agit là d'un impact important, qui montre à quel point le ferry est crucial pour le développement des communautés et des territoires, à condition qu'il soit réalisé de manière durable et dans le respect de la transition écologique.
En particulier, le port de Palerme représente un hub central pour la compagnie, avec un traitement annuel de plus de 750 000 passagers et 1,7 million de mètres linéaires de fret (+16 % par rapport à 2024). À l'échelle régionale, GNV gère les principaux flux de passagers et de fret à destination et en provenance de l'île, avec un total d'environ 825.000 passagers et plus de 2,4 millions de mètres linéaires de fret (+24 % par rapport à 2024). Ces résultats confirment l'importance stratégique de la Sicile et le rôle fondamental de Palerme dans le réseau GNV.
En particulier, le port de Palerme représente un hub central pour la compagnie, avec un traitement annuel de plus de 750 000 passagers et 1,7 million de mètres linéaires de fret (+16 % par rapport à 2024). À l'échelle régionale, GNV gère les principaux flux de passagers et de fret à destination et en provenance de l'île, avec un total d'environ 825.000 passagers et plus de 2,4 millions de mètres linéaires de fret (+24 % par rapport à 2024). Ces résultats confirment l'importance stratégique de la Sicile et le rôle fondamental de Palerme dans le réseau GNV.