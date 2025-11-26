GNV inaugure le Virgo à Palerme son premier navire alimenté au GNL

La cérémonie, animée par l'acteur, producteur, scénariste et réalisateur italien Giuseppe Fiorello, s’est déroulée sur le quai, avec pour décor le spectaculaire GNV Virgo illuminé pour l'occasion, La présence de la marraine du navire, Federica Pellegrini, légende de la natation italienne, médaillée d'or olympique à Pékin et quadruple championne du monde, a rendu ce moment encore plus exceptionnel. Eleonora Abbagnato, étoile du Ballet de l'Opéra de Paris et directrice du corps de ballet du Teatro dell'Opera de Rome, a offert au public une parenthèse de poésie et d'élégance extraordinaire.



Pierfrancesco Vago, Président exécutif de GNV et de MSC Cruises a rappelé en ouverture de l’événement que « cette inauguration marque une étape fondamentale dans le renouvellement et la décarbonation de notre flotte. Virgo est aujourd'hui le ferry le plus avancé du pays sur le plan technologique et environnemental et, grâce au récent approvisionnement en bio-GNL, il a déjà navigué avec zéro émission nette, devançant de plus de vingt ans les objectifs européens. Ce résultat est le fruit d'une collaboration efficace entre GNV, le Groupe MSC et l'ensemble du système institutionnel et portuaire. Un travail d'équipe qui a rendu possible un plan d'investissements sans précédents et qui confirme à quel point la coopération public-privé est décisive pour accélérer la transition énergétique du transport maritime »



Matteo Catani, PDG de GNV confirme : « c’est une avancée qui rappelle le rôle central de la Sicile et qui souligne la nécessité de disposer d'espaces portuaires plus adaptés pour accompagner le travail et le développement des territoires reliés par GNV ».