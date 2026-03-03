Guerre Iran : cela prendra "plusieurs semaines pour rétablir l’ensemble du trafic"

Les effets sont d’ores et déjà visibles en France. Le trafic à Paris-Charles-de-Gaulle accuse une baisse de 7 %, tandis qu’Orly enregistre un recul d’environ 1 %.



D’après les projections communiquées par le dirigeant d’ADP sur BFM TV, environ 300 vols pourraient être annulés d’ici la fin de la semaine si la situation perdure. Le week-end dernier, 130 vols ont été supprimés, impactant près de 35.000 passagers.



Le groupe ADP, détenu majoritairement par l’État français et présent dans 24 aéroports à l’international, observe également des baisses significatives hors de France. En Jordanie, le trafic aurait chuté de 50 %. À Médine, la diminution atteindrait 25 % sur les deux derniers jours. À Delhi, principal aéroport du groupe en nombre de passagers, le recul serait compris entre 5 % et 7 %.