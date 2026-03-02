L'Allemagne prépare le rapatriement de ses ressortissants bloqués au Moyen-Orient - Depositphotos.com Auteur claudiodivizia
Selon le journal allemand Die Ziet, le gouvernement allemand prépare un plan de vols pour rapatrier les ressortissants allemands coincés au Moyen-Orient, suite au tir de missiles sur l'Iran et aux représailles qui ont suivi.
Le ministre des Affaires étrangères, Johann Wadephul qui avait accordé une interview à un autre journal allemand Bild, avait pourtant indiqué qu'il était exclu de rapatrier en Allemagne les voyageurs et citoyens allemands résidant dans la région du Golfe avec l'aide des forces armées allemandes lundi matin : "Nous ne pourrons pas le faire, car l'espace aérien est totalement fermé".
En lien étroit avec la compagnie nationale Lufthansa, mais aussi le voyagiste TUI et l'Association allemande du tourisme, le ministre a depuis indiqué vouloir "aider les Allemands à rentrer chez eux".
A lire aussi : Dubaï et Abu Dhabi : une reprise des vols ce 2 mars 2026 !
Des appareils devraient s'envoler vers Mascate à Oman, et vers Riyad, la capitale saoudienne a indiqué Die Zeit qui cite Johann Wadephul.
"Le gouvernement fédéral pourrait également affréter des avions privés aux frais du contribuable et, en dernier recours, utiliser des appareils des forces armées allemandes" précise le journal allemand.
Le Ministre des Affaires étrangères a affirmé que la planification était en cours.
Selon l'Association allemande du tourisme (DRV), environ 30 000 personnes sont actuellement concernées par des annulations de voyages réservés auprès de voyagistes allemands.
Il s'agit à la fois de voyageurs présents au Moyen-Orient ou ayant des vols qui devaient transiter via les hubs des Emirats.
