L'Allemagne prépare le rapatriement de ses ressortissants bloqués au Moyen-Orient

"Le gouvernement fédéral pourrait également affréter des avions privés aux frais du contribuable et, en dernier recours, utiliser des appareils des forces armées allemandes" précise le journal allemand.



Le Ministre des Affaires étrangères a affirmé que la planification était en cours.



Selon l'Association allemande du tourisme (DRV), environ 30 000 personnes sont actuellement concernées par des annulations de voyages réservés auprès de voyagistes allemands.



Il s'agit à la fois de voyageurs présents au Moyen-Orient ou ayant des vols qui devaient transiter via les hubs des Emirats.