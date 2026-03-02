TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

L'Allemagne prépare le rapatriement de ses ressortissants bloqués au Moyen-Orient

le gouvernement est en lien avec Lufthansa


Selon Die Zeit, le gouvernement allemand prépare l’envoi d’avions vers Oman et l’Arabie saoudite pour rapatrier les ressortissants allemands bloqués, en raison de la crise au Moyen-Orient.


Rédigé par le Lundi 2 Mars 2026 à 16:53

L'Allemagne prépare le rapatriement de ses ressortissants bloqués au Moyen-Orient - Depositphotos.com Auteur claudiodivizia
L'Allemagne prépare le rapatriement de ses ressortissants bloqués au Moyen-Orient - Depositphotos.com Auteur claudiodivizia
Aer Lingus
Selon le journal allemand Die Ziet, le gouvernement allemand prépare un plan de vols pour rapatrier les ressortissants allemands coincés au Moyen-Orient, suite au tir de missiles sur l'Iran et aux représailles qui ont suivi.

Le ministre des Affaires étrangères, Johann Wadephul qui avait accordé une interview à un autre journal allemand Bild, avait pourtant indiqué qu'il était exclu de rapatrier en Allemagne les voyageurs et citoyens allemands résidant dans la région du Golfe avec l'aide des forces armées allemandes lundi matin : "Nous ne pourrons pas le faire, car l'espace aérien est totalement fermé".

En lien étroit avec la compagnie nationale Lufthansa, mais aussi le voyagiste TUI et l'Association allemande du tourisme, le ministre a depuis indiqué vouloir "aider les Allemands à rentrer chez eux".

A lire aussi : Dubaï et Abu Dhabi : une reprise des vols ce 2 mars 2026 !

Des appareils devraient s'envoler vers Mascate à Oman, et vers Riyad, la capitale saoudienne a indiqué Die Zeit qui cite Johann Wadephul.

Autres articles
"Le gouvernement fédéral pourrait également affréter des avions privés aux frais du contribuable et, en dernier recours, utiliser des appareils des forces armées allemandes" précise le journal allemand.

Le Ministre des Affaires étrangères a affirmé que la planification était en cours.

Selon l'Association allemande du tourisme (DRV), environ 30 000 personnes sont actuellement concernées par des annulations de voyages réservés auprès de voyagistes allemands.

Il s'agit à la fois de voyageurs présents au Moyen-Orient ou ayant des vols qui devaient transiter via les hubs des Emirats.

Lu 194 fois

Tags : allemagne, lufthansa, tui
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Dernière heure

LATAM Airlines ouvre une ligne directe entre Amsterdam et São Paulo

L'Allemagne prépare le rapatriement de ses ressortissants bloqués au Moyen-Orient

Hellotickets vise 300 M€ de chiffre d'affaires d’ici trois ans

Golfe persique : MSC, Celestyal et TUI Cruises annulent des croisières

Dubaï et Abu Dhabi : une reprise des vols ce 2 mars 2026 !

Brand News

Une expérience japonaise enrichissante : liaisons directes et découvertes régionales avec ANA

Une expérience japonaise enrichissante : liaisons directes et découvertes régionales avec ANA
ANA (All Nippon Airways) est fière de perpétuer son héritage d'excellence, après avoir obtenu pour...
Les annonces

E-LECLERC VOYAGES - 2 Conseillèr(e)s voyages H/F - CDI - (Carhaix (29))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

E.LECLERC VOYAGES - Responsable d'agence de voyages H/F - CDI - (Carhaix (29)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

TERRES LOINTAINES - Assistants conseillers voyages H/F - CDI - (Lille (59), Bordeaux (33) ou Paris (75))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Viva Resorts by Wyndham : un tourisme responsable, inclusif et durable

Viva Resorts by Wyndham : un tourisme responsable, inclusif et durable

Ôvoyages lance ses Ateliers des Voyages d’Exception : cap sur 2026-2027

Ôvoyages lance ses Ateliers des Voyages d’Exception : cap sur 2026-2027
Distribution

Distribution

L'Allemagne prépare le rapatriement de ses ressortissants bloqués au Moyen-Orient

L'Allemagne prépare le rapatriement de ses ressortissants bloqués au Moyen-Orient
Partez en France

Partez en France

A Paris, la fréquentation touristique boostée par le Tournoi des Six Nations et la Saint-Valentin

A Paris, la fréquentation touristique boostée par le Tournoi des Six Nations et la Saint-Valentin
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...
DestiMaG

DESTIMAG

Le plan d'urgence d'Israël pour les 37 000 touristes encore sur le territoire

Le plan d'urgence d'Israël pour les 37 000 touristes encore sur le territoire
Production

Production

Guerre Iran : "la priorité absolue c'est que les Français bloqués s'inscrivent sur Ariane"

Guerre Iran : "la priorité absolue c'est que les Français bloqués s'inscrivent sur Ariane"
AirMaG

AirMaG

LATAM Airlines ouvre une ligne directe entre Amsterdam et São Paulo

LATAM Airlines ouvre une ligne directe entre Amsterdam et São Paulo
Transport

Transport

La SNCF bat tous les records pour les vacances de février !

La SNCF bat tous les records pour les vacances de février !
La Travel Tech

La Travel Tech

Hellotickets vise 300 M€ de chiffre d'affaires d’ici trois ans

Hellotickets vise 300 M€ de chiffre d'affaires d’ici trois ans
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Pearl Resorts, l’expérience du « Mana », l’âme et les traditions polynésiennes

Pearl Resorts, l’expérience du « Mana », l’âme et les traditions polynésiennes
HotelMaG

Hébergement

Marriott International : croissance record en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique en 2025

Marriott International : croissance record en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique en 2025
Futuroscopie

Futuroscopie

Entre cartels, carnavals et ballon rond, l'imaginaire américain se recompose [ABO]

Entre cartels, carnavals et ballon rond, l'imaginaire américain se recompose [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

Golfe persique : MSC, Celestyal et TUI Cruises annulent des croisières

Golfe persique : MSC, Celestyal et TUI Cruises annulent des croisières
TravelJobs

Emploi & Formation

L’École Internationale Tunon ouvre quatre nouveaux campus dans les Outre-mer

L’École Internationale Tunon ouvre quatre nouveaux campus dans les Outre-mer
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Flight Centre Travel Group : bénéfice en hausse au premier semestre de l'exercice 2026

Flight Centre Travel Group : bénéfice en hausse au premier semestre de l'exercice 2026
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias