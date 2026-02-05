L'Office National Allemand du Tourisme distingué pour son innovation digitale

L'ONAT intègre le palmarès « Top 100 » grâce à ses avancées en intelligence artificielle.

L'Office National Allemand du Tourisme (ONAT) figure une nouvelle fois parmi les lauréats du prix « Top 100 », récompensant les entreprises les plus innovantes. Cette sixième distinction consécutive salue l'intégration de l'intelligence artificielle et des outils de business intelligence dans la stratégie de promotion de la destination.



Rédigé par Noah Penalva le Vendredi 6 Février 2026

