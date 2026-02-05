L'Office National Allemand du Tourisme distingué pour son innovation digitale

L'Office National Allemand du Tourisme (ONAT) figure une nouvelle fois parmi les lauréats du prix « Top 100 » ©DepositPhotos/sepavone
L'Office National Allemand du Tourisme (ONAT) figure une nouvelle fois parmi les lauréats du prix « Top 100 », récompensant les entreprises les plus innovantes.
L'organisme a présenté plusieurs projets, notamment des outils de business intelligence pour optimiser la prise de décision et Emma, une assistante de voyage virtuelle pilotée par IA.
Ces solutions, complétées par une application de réalité mixte dédiée aux sites de l'UNESCO, visent à moderniser l'organisation interne tout en affinant la communication directe avec les clients.
Le label TOP 100 récompense l'inventivité et les performances des petites et moyennes entreprises en matière d'innovation.
L'organisme a présenté plusieurs projets, notamment des outils de business intelligence pour optimiser la prise de décision et Emma, une assistante de voyage virtuelle pilotée par IA.
Ces solutions, complétées par une application de réalité mixte dédiée aux sites de l'UNESCO, visent à moderniser l'organisation interne tout en affinant la communication directe avec les clients.
Le label TOP 100 récompense l'inventivité et les performances des petites et moyennes entreprises en matière d'innovation.
Allemagne : transfert de connaissances et compétitivité internationale
Autres articles
-
Fêtes du monde : "en Allemagne, (absolument) tout tourne autour des marchés de Noël !"
-
Düsseldorf en 48h : une escapade urbaine surprenante !
-
AVICO ouvre un nouveau bureau en Allemagne et renforce ses équipes au Royaume-Uni
-
Adagio dévoile un nouvel aparthotel en Allemagne
-
Siblu veut devenir le leader européen de sa catégorie !
Cette distinction souligne l'impact de la transformation numérique sur la création de valeur pour l'ensemble du secteur touristique allemand. Pour Petra Hedorfer, présidente de l'ONAT, l'adoption rapide des technologies de pointe est un levier essentiel pour maintenir l'attractivité de l'Allemagne face à la concurrence mondiale.
Au-delà de ses propres outils, l'organisation assure un transfert de connaissances vers les PME du secteur pour les accompagner sur les marchés internationaux.
Au-delà de ses propres outils, l'organisation assure un transfert de connaissances vers les PME du secteur pour les accompagner sur les marchés internationaux.