TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Civitatis lance ses premières récompenses pros

Civitatis a inauguré ses premiers Top Performers Awards


Civitatis a inauguré ses premiers Top Performers Awards afin de récompenser officiellement les réseaux d'agences de voyages français. Cette distinction reconnaît le rôle de ces acteurs dans la croissance de la plateforme. Découvrez les lauréats de cette première édition.


Rédigé par le Jeudi 5 Février 2026

Civitatis lance ses premières récompenses pros
Agencia Catalana de Turisme
Civitatis décerne ses premiers trophées aux réseaux d'agences français sur la base de critères de sélection rigoureux : les "Top Performers Awards".

Les récompenses ont été attribuées selon le volume de ventes réalisé, la croissance annuelle soutenue et le taux d'adoption de la plateforme par les agences membres.

Pour Georges Sans, Directeur du développement France, ces prix illustrent une collaboration où Civitatis se positionne comme un allié technologique. L'objectif est de permettre aux agents de voyages d'intégrer des expériences personnalisées dans leurs forfaits, pour se différencier face au client final.

Civitatis : découvrez les lauréats

Autres articles
Cette première édition des Top Performers Awards marque une nouvelle étape dans l'accompagnement des agents de voyages par Civitatis.

En récompensant des groupes comme Marietton (incluant Voyamar et Héliades), Tourcom et le Cediv, la plateforme réaffirme sa volonté de fournir des outils technologiques performants aux professionnels.

L'entreprise prévoit de renforcer ces liens en 2026, misant sur la qualité du conseil et la diversité du catalogue d'excursions pour pérenniser ce modèle de succès partagé.

Ces récompenses valident la stratégie d'intégration des activités de loisirs comme levier de valeur ajoutée pour le secteur de la distribution.

Lu 144 fois

Tags : civitatis
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Mondial Tourisme
Dernière heure

Marseille Provence Croisière : un workshop pour doper les retombées économiques locales [ABO]

Facturation électronique : tout ce que vous devez savoir ! [ABO]

L'OPCO Mobilités s'attaque à l'IA et au BTS Tourisme

Voyages d'exception : "Nous allons lancer le Club 100 Agences"

Civitatis lance ses premières récompenses pros

Brand News

CroisiEurope, 50 ans d’innovation au service de la croisière fluviale

CroisiEurope, 50 ans d’innovation au service de la croisière fluviale
Fondée en 1976 en Alsace, CroisiEurope s’est imposée en un demi-siècle comme le pionnier et le...
Les annonces

AERTICKET/CMS VACANCES - Billettiste H/F - (Bordeaux (33))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SELECTOUR BLEU VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Vienne (38))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CATLANTE CATAMARANS - Conseiller(e) Voyages expérimenté(e) - CDI - (Saint-Cloud (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus

Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus

Comment organiser un séjour complet de 3 jours à Rome entièrement en français avec Civitatis

Comment organiser un séjour complet de 3 jours à Rome entièrement en français avec Civitatis
Distribution

Distribution

Civitatis lance ses premières récompenses pros

Civitatis lance ses premières récompenses pros
Partez en France

Partez en France

Chaumont-sur-Loire : en 2026, le Festival des Jardins "fait son cinéma"

Chaumont-sur-Loire : en 2026, le Festival des Jardins "fait son cinéma"
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...
DestiMaG

DESTIMAG

Royaume-Uni : l'ETA devient obligatoire pour 84 pays et son prix augmentera !

Royaume-Uni : l'ETA devient obligatoire pour 84 pays et son prix augmentera !
Production

Production

Voyages d'exception : "Nous allons lancer le Club 100 Agences"

Voyages d'exception : "Nous allons lancer le Club 100 Agences"
AirMaG

AirMaG

TAP Air Portugal devient la compagnie aérienne officielle de l’Équipe nationale !

TAP Air Portugal devient la compagnie aérienne officielle de l’Équipe nationale !
Transport

Transport

Paris Gare de Lyon : aucun TGV lors du week-end du 1er mai en raison de travaux XXL

Paris Gare de Lyon : aucun TGV lors du week-end du 1er mai en raison de travaux XXL
La Travel Tech

La Travel Tech

Réservations, codes, service clients, visuels... l'IA fait (presque) tout chez eDreams Odigeo

Réservations, codes, service clients, visuels... l'IA fait (presque) tout chez eDreams Odigeo
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Nicolas Dubort rejoint Le Royal Monceau – Raffles Paris

Nicolas Dubort rejoint Le Royal Monceau – Raffles Paris
HotelMaG

Hébergement

RockyPop mise sur la franchise pour accélérer son développement !

RockyPop mise sur la franchise pour accélérer son développement !
Futuroscopie

Futuroscopie

Musées et santé : l'essor de la muséothérapie [ABO]

Musées et santé : l'essor de la muséothérapie [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

Marseille Provence Croisière : un workshop pour doper les retombées économiques locales [ABO]

Marseille Provence Croisière : un workshop pour doper les retombées économiques locales [ABO]
TravelJobs

Emploi & Formation

L'OPCO Mobilités s'attaque à l'IA et au BTS Tourisme

L'OPCO Mobilités s'attaque à l'IA et au BTS Tourisme
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias