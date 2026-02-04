Civitatis lance ses premières récompenses pros

Cette première édition des Top Performers Awards marque une nouvelle étape dans l'accompagnement des agents de voyages par Civitatis.



En récompensant des groupes comme Marietton (incluant Voyamar et Héliades), Tourcom et le Cediv, la plateforme réaffirme sa volonté de fournir des outils technologiques performants aux professionnels.



L'entreprise prévoit de renforcer ces liens en 2026, misant sur la qualité du conseil et la diversité du catalogue d'excursions pour pérenniser ce modèle de succès partagé.



Ces récompenses valident la stratégie d'intégration des activités de loisirs comme levier de valeur ajoutée pour le secteur de la distribution.