Civitatis lance ses premières récompenses pros

Civitatis décerne ses premiers trophées aux réseaux d'agences français sur la base de critères de sélection rigoureux : les "Top Performers Awards".
Les récompenses ont été attribuées selon le volume de ventes réalisé, la croissance annuelle soutenue et le taux d'adoption de la plateforme par les agences membres.
Pour Georges Sans, Directeur du développement France, ces prix illustrent une collaboration où Civitatis se positionne comme un allié technologique. L'objectif est de permettre aux agents de voyages d'intégrer des expériences personnalisées dans leurs forfaits, pour se différencier face au client final.
Les récompenses ont été attribuées selon le volume de ventes réalisé, la croissance annuelle soutenue et le taux d'adoption de la plateforme par les agences membres.
Pour Georges Sans, Directeur du développement France, ces prix illustrent une collaboration où Civitatis se positionne comme un allié technologique. L'objectif est de permettre aux agents de voyages d'intégrer des expériences personnalisées dans leurs forfaits, pour se différencier face au client final.
Civitatis : découvrez les lauréats
Autres articles
Cette première édition des Top Performers Awards marque une nouvelle étape dans l'accompagnement des agents de voyages par Civitatis.
En récompensant des groupes comme Marietton (incluant Voyamar et Héliades), Tourcom et le Cediv, la plateforme réaffirme sa volonté de fournir des outils technologiques performants aux professionnels.
L'entreprise prévoit de renforcer ces liens en 2026, misant sur la qualité du conseil et la diversité du catalogue d'excursions pour pérenniser ce modèle de succès partagé.
Ces récompenses valident la stratégie d'intégration des activités de loisirs comme levier de valeur ajoutée pour le secteur de la distribution.
En récompensant des groupes comme Marietton (incluant Voyamar et Héliades), Tourcom et le Cediv, la plateforme réaffirme sa volonté de fournir des outils technologiques performants aux professionnels.
L'entreprise prévoit de renforcer ces liens en 2026, misant sur la qualité du conseil et la diversité du catalogue d'excursions pour pérenniser ce modèle de succès partagé.
Ces récompenses valident la stratégie d'intégration des activités de loisirs comme levier de valeur ajoutée pour le secteur de la distribution.