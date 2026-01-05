Civitatis change de tête : Andrés Spitzer succède à Alberto Gutiérrez

C’est un tournant majeur pour Civitatis.
Le fondateur et Directeur général, Alberto Gutiérrez quitte ses fonctions exécutives et transmet les rênes de l’entreprise à Andrés Spitzer, jusque-là Directeur Produit et Technologie (CPTO). La nomination de Spitzer est effective depuis le 1er janvier.
Alberto Gutiérrez restera au sein du Conseil d’administration, où il continuera d’apporter son expertise technologique et sa vision stratégique.
"Créer Civitatis il y a 18 ans était un rêve ; voir l’entreprise devenir le leader mondial qu’elle est aujourd’hui est un immense privilège", a déclaré le fondateur. "Je transmets le relais en toute confiance. Andrés possède la vision, l’expertise technologique et la détermination nécessaires pour mener Civitatis vers des sommets que nous n’avons pas encore imaginés."
Andrés Spitzer, fort d’un parcours chez Amazon, Europcar et Ubeeqo, a piloté la stratégie produit et technologique de Civitatis avant de prendre la direction générale.
"Ma priorité sera de capitaliser sur nos capacités technologiques et produit pour accélérer notre écosystème et créer encore plus de valeur pour nos voyageurs, agences de voyages et prestataires", précise le nouveau CEO.
Civitatis : de la fondation à l’innovation
Depuis sa création en 2008, Civitatis a su combiner croissance et rentabilité, une performance rare dans le secteur de la travel tech.
La plateforme enregistre aujourd’hui 1,2 million de voyageurs par mois et se distingue par une offre de visites guidées et d’excursions de qualité, accessible en espagnol et en français.
L’entreprise continue d’intégrer l’intelligence artificielle pour améliorer l’expérience utilisateur tout en préservant la dimension humaine de ses services.
Avec le soutien de son actionnaire majoritaire Vitruvian Partners, Civitatis consolide sa présence internationale, notamment en Amérique latine, où sa croissance dépasse les 40 %. Enrique Espinel, Directeur des Opérations, maintiendra le cap sur l’expansion mondiale.
Pour Vitruvian Partners et la direction de Civitatis, ce passage de témoin marque le début d’une nouvelle ère, centrée sur l’innovation technologique et le développement à grande échelle, tout en s’appuyant sur des bases solides et rentables.
