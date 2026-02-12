David García Blancas nommé chief commercial officer de B&B HOTELS

B&B HOTELS annonce la nomination de David García Blancas au poste de Group Chief Commercial Officer (CCO) du groupe.
Il reportera directement à Céline Vercollier, CEO du Groupe.
Arrivé chez B&B HOTELS en juin 2025 en tant que CEO pour la région Ibérique, David García Blancas assurait depuis septembre dernier l’intérim de la direction commerciale du Groupe, tout en continuant de superviser les opérations de la péninsule ibérique.
Cette double responsabilité a permis de préparer sa prise de fonction officielle de CCO.
Le parcours de David García Blancas
Avant de rejoindre B&B HOTELS, David García Blancas a occupé des postes de direction à forte responsabilité dans des secteurs variés.
Il a notamment été CEO de PortAventura World, contribuant à la transformation du parc de loisirs, et Chief Commercial Officer de Vueling Airlines (2015-2019) ainsi que de LOT Airlines en Pologne (2013-2015).
Il a également mené une longue carrière au sein du groupe Air France/KLM, où il a été Directeur Général pour la Pologne et Directeur E-commerce et Ventes pour l’Europe et l’Asie.
Son parcours international est particulièrement riche, avec des expériences professionnelles en Espagne, France, Pologne, Royaume-Uni, Chine et Australie. Diplômé en systèmes d’information de gestion, il a également suivi des programmes exécutifs à l’IESE et à la London Business School.
Pour Céline Vercollier, cette nomination "est un gage de continuité et d’accélération pour notre stratégie commerciale". Elle souligne l’énergie et l’efficacité dont David García Blancas a fait preuve en menant simultanément ses deux missions.
De son côté, le nouveau CCO se dit "reconnaissant de la confiance" accordée par le groupe et souhaite poursuivre la transformation commerciale en s’appuyant sur "la discipline d’exécution et l’esprit collectif" des équipes, pour créer "toujours plus de valeur pour nos clients et partenaires".
