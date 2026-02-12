TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
David García Blancas nommé chief commercial officer de B&B HOTELS

Un profil international pour piloter la croissance commerciale


B&B HOTELS confie la direction commerciale de son groupe à David García Blancas, jusque-là CEO pour la région Ibérique et intérimaire à la tête du pôle commercial. Fort d’une expérience internationale dans l’hôtellerie, les compagnies aériennes et l’entertainment, il sera chargé de piloter la prochaine phase de transformation commerciale du groupe.


Rédigé par le Mardi 17 Février 2026 à 16:15

David García Blancas, nommé Group Chief Commercial Officer B&B HOTELS Groupe - ©B&B Hotels
B&B HOTELS annonce la nomination de David García Blancas au poste de Group Chief Commercial Officer (CCO) du groupe.

Il reportera directement à Céline Vercollier, CEO du Groupe.

Arrivé chez B&B HOTELS en juin 2025 en tant que CEO pour la région Ibérique, David García Blancas assurait depuis septembre dernier l’intérim de la direction commerciale du Groupe, tout en continuant de superviser les opérations de la péninsule ibérique.

Cette double responsabilité a permis de préparer sa prise de fonction officielle de CCO.

Le parcours de David García Blancas

Avant de rejoindre B&B HOTELS, David García Blancas a occupé des postes de direction à forte responsabilité dans des secteurs variés.

Il a notamment été CEO de PortAventura World, contribuant à la transformation du parc de loisirs, et Chief Commercial Officer de Vueling Airlines (2015-2019) ainsi que de LOT Airlines en Pologne (2013-2015).

Il a également mené une longue carrière au sein du groupe Air France/KLM, où il a été Directeur Général pour la Pologne et Directeur E-commerce et Ventes pour l’Europe et l’Asie.

Son parcours international est particulièrement riche, avec des expériences professionnelles en Espagne, France, Pologne, Royaume-Uni, Chine et Australie. Diplômé en systèmes d’information de gestion, il a également suivi des programmes exécutifs à l’IESE et à la London Business School.

Pour Céline Vercollier, cette nomination "est un gage de continuité et d’accélération pour notre stratégie commerciale". Elle souligne l’énergie et l’efficacité dont David García Blancas a fait preuve en menant simultanément ses deux missions.

De son côté, le nouveau CCO se dit "reconnaissant de la confiance" accordée par le groupe et souhaite poursuivre la transformation commerciale en s’appuyant sur "la discipline d’exécution et l’esprit collectif" des équipes, pour créer "toujours plus de valeur pour nos clients et partenaires".


