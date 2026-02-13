Bali : un premier resort Paradisus by Meliá en Asie

Le Paradisus by Meliá Bali abrite 492 suites de luxe, dont sept villas privées avec jardin, ainsi que quatre piscines, huit restaurants et trois bars - Photo : Meliá Hotels International
Le tout premier resort Paradisus by Meliá en Asie vient d'ouvrir ses portes à Nusa Dua, sur la côte sud de Bali en Indonésie.
"Bali occupe une place toute particulière dans l’histoire de Meliá, puisque notre tout premier hôtel international en Asie y a vu le jour il y a plus de quarante ans, a déclaré Gabriel Escarrer Jaume, Président-directeur général de Meliá Hotels International, dans un communiqué.
Le Paradisus by Meliá Bali mixe à la fois traditions locales, environnement naturel et quête d’équilibre au cœur de l’expérience client, afin de permettre aux voyageurs de "se reconnecter à eux-mêmes, aux autres et au rythme singulier de Bali" souligne le Groupe.
Le resort abrite 492 suites de luxe, dont sept villas privées avec jardin, ainsi que quatre piscines, huit restaurants et trois bars, le tout niché dans de luxuriants jardins tropicaux face à l’océan Indien.
Lire aussi : Meliá inaugure son premier resort aux Maldives en janvier 2026
"Bali occupe une place toute particulière dans l’histoire de Meliá, puisque notre tout premier hôtel international en Asie y a vu le jour il y a plus de quarante ans, a déclaré Gabriel Escarrer Jaume, Président-directeur général de Meliá Hotels International, dans un communiqué.
Le Paradisus by Meliá Bali mixe à la fois traditions locales, environnement naturel et quête d’équilibre au cœur de l’expérience client, afin de permettre aux voyageurs de "se reconnecter à eux-mêmes, aux autres et au rythme singulier de Bali" souligne le Groupe.
Le resort abrite 492 suites de luxe, dont sept villas privées avec jardin, ainsi que quatre piscines, huit restaurants et trois bars, le tout niché dans de luxuriants jardins tropicaux face à l’océan Indien.
Lire aussi : Meliá inaugure son premier resort aux Maldives en janvier 2026
Paradisus by Meliá Bali : une formule en all inclusive
La formule tout compris inclut l’hébergement, l’accès à l’ensemble des restaurants, des encas quotidiens au bord de la piscine, le service en chambre 24h/24, ainsi qu’un minibar réapprovisionné chaque jour avec une sélection de boissons.
Une large gamme de spiritueux premium est également proposée dans tout le resort à un tarif préférentiel.
Au-delà de ces prestations, les hôtes en formule tout compris bénéficient du programme Destination Inclusive, concept signature de Paradisus, proposant des expériences culturelles accessibles à tous, comme le Devan Show au Bali Nusa Dua Theatre, qui célèbre la diversité culturelle de l’Indonésie à travers danses et musiques traditionnelles.
Des expériences réservées aux adultes incluent des immersions culturelles et spirituelles dans des villages tels que Belulang, près du mont Batukaru, pour une connexion plus intime avec les traditions locales et l’environnement naturel.
Au quotidien, des activités culturelles sont proposées sur place, telles que l’écriture sur feuilles de lontar ou la danse balinaise traditionnelle, favorisant l’équilibre, la relaxation et le mouvement conscient.
Les plus jeunes sont également invités à découvrir les arts et savoir-faire balinais à travers des ateliers de Janur (décorations en feuilles de cocotier), la fabrication de cerfs-volants, ou encore le nourrissage des poissons et des canards.
Une large gamme de spiritueux premium est également proposée dans tout le resort à un tarif préférentiel.
Au-delà de ces prestations, les hôtes en formule tout compris bénéficient du programme Destination Inclusive, concept signature de Paradisus, proposant des expériences culturelles accessibles à tous, comme le Devan Show au Bali Nusa Dua Theatre, qui célèbre la diversité culturelle de l’Indonésie à travers danses et musiques traditionnelles.
Des expériences réservées aux adultes incluent des immersions culturelles et spirituelles dans des villages tels que Belulang, près du mont Batukaru, pour une connexion plus intime avec les traditions locales et l’environnement naturel.
Au quotidien, des activités culturelles sont proposées sur place, telles que l’écriture sur feuilles de lontar ou la danse balinaise traditionnelle, favorisant l’équilibre, la relaxation et le mouvement conscient.
Les plus jeunes sont également invités à découvrir les arts et savoir-faire balinais à travers des ateliers de Janur (décorations en feuilles de cocotier), la fabrication de cerfs-volants, ou encore le nourrissage des poissons et des canards.
Des espaces distincts pour le bien-être de tous
Au sein du Paradisus by Meliá Bali, des espaces distincts permettant à chaque client d'adapter son séjour à ses envies.
Ainsi, les sept villas de luxe du resort - cinq villas une chambre et deux villas deux chambres - s’adressent aux voyageurs en quête d’un refuge intime et exclusif.
Chacune dispose d’une piscine privée, d’un espace repas extérieur et d’une douche en plein air, complétés par des attentions exclusives telles qu’un sac balinais en rotin, un sarong, un chapeau et un tapis de yoga.
Les clients des villas profitent également d’une expérience sur-mesure au coucher du soleil, se concluant par un dîner privé à bord d’un catamaran en mer.
De même, The Reserve propose un sanctuaire réservé aux adultes (16 ans et plus), avec des chambres et suites dédiées, l’accès à une plage privée et à des espaces piscine exclusifs, des services d’arrivée et de départ personnalisés, ainsi que des lieux de restauration réservés.
Family Concierge a été pensé pour les familles, avec de vastes suites, des équipements en chambre adaptés, l’accès à une zone de plage exclusive, un restaurant familial, ainsi qu’un espace comprenant une aire de jeux pour enfants, tout en donnant accès à l’ensemble des activités quotidiennes du resort.
Les adolescents (13-18 ans) bénéficient également d’espaces dédiés grâce au Teens Club, proposant animations et activités variées.
Les familles peuvent profiter du parc aquatique Aquazone, de ses toboggans, d’infrastructures sportives multiples et d’une salle de karaoké.
Ainsi, les sept villas de luxe du resort - cinq villas une chambre et deux villas deux chambres - s’adressent aux voyageurs en quête d’un refuge intime et exclusif.
Chacune dispose d’une piscine privée, d’un espace repas extérieur et d’une douche en plein air, complétés par des attentions exclusives telles qu’un sac balinais en rotin, un sarong, un chapeau et un tapis de yoga.
Les clients des villas profitent également d’une expérience sur-mesure au coucher du soleil, se concluant par un dîner privé à bord d’un catamaran en mer.
De même, The Reserve propose un sanctuaire réservé aux adultes (16 ans et plus), avec des chambres et suites dédiées, l’accès à une plage privée et à des espaces piscine exclusifs, des services d’arrivée et de départ personnalisés, ainsi que des lieux de restauration réservés.
Family Concierge a été pensé pour les familles, avec de vastes suites, des équipements en chambre adaptés, l’accès à une zone de plage exclusive, un restaurant familial, ainsi qu’un espace comprenant une aire de jeux pour enfants, tout en donnant accès à l’ensemble des activités quotidiennes du resort.
Les adolescents (13-18 ans) bénéficient également d’espaces dédiés grâce au Teens Club, proposant animations et activités variées.
Les familles peuvent profiter du parc aquatique Aquazone, de ses toboggans, d’infrastructures sportives multiples et d’une salle de karaoké.
380 euros par nuit pour deux adultes
Le bien-être est au cœur de l’expérience Paradisus by Meliá Bali.
Les hôtes ont accès à un programme quotidien d’activités bien-être pour tous les âges : yoga, respiration consciente, bains sonores, méditation, ainsi qu’un large éventail d’installations sportives comprenant l’accès gratuit aux terrains de tennis, futsal, padel et basketball, un centre de fitness ouvert 24h/24 avec entraînement personnalisé, un simulateur de golf, et des sports nautiques non motorisés tels que le paddle, le surf et le kayak.
Le YHI Spa propose une sélection de soins nichés dans un écrin de verdure. Doté de douze salles de soins, d’un bassin de circuit, d’un sauna, d’un jacuzzi et d’espaces de relaxation dédiés, le spa invite à la détente et à la régénération.
Du côté de l'offre culinaire, le Paradisus by Meliá Bali dispose de huit restaurants, trois bars et un café local. Le restaurant Malva, ouvert toute la journée, met à l’honneur une cuisine locale et internationale dans une atmosphère décontractée au cœur des jardins.
Peseta célèbre l’héritage espagnol de la marque à travers recettes traditionnelles, tapas et vins espagnols. En bord de mer, Kanna Beach Restaurant propose une cuisine d’inspiration sud-américaine, sublimant les produits de la mer locaux.
Parmi les autres adresses figurent Samira, aux saveurs du Moyen-Orient inspirées de la cuisine arabe classique ; Tokimeku, dédié aux spécialités japonaises telles que les sushis et le robatayaki ; et Arum, qui associe cuisine indonésienne et spectacles culturels balinais quotidiens.
Sante offre une expérience gastronomique élégante réservée aux hôtes de The Reserve (adultes uniquement), tandis que The Shack propose des encas et bouchées légères au bord de la piscine.
Les trois bars du resort - The Ginger Bar, The Mixton Bar et The Deck Beach Bar - servent cocktails premium et boissons tout au long de la journée et en soirée.
Les tarifs tout compris débutent à 380 euros par nuit pour deux adultes, taxes et frais de service inclus.
À l’occasion de l’ouverture, les membres du programme Meliá Rewards peuvent bénéficier de jusqu’à 25% de réduction en réservant directement sur melia.com.
Lire aussi : Meliá accélère son expansion luxe et lifestyle en 2026
Les hôtes ont accès à un programme quotidien d’activités bien-être pour tous les âges : yoga, respiration consciente, bains sonores, méditation, ainsi qu’un large éventail d’installations sportives comprenant l’accès gratuit aux terrains de tennis, futsal, padel et basketball, un centre de fitness ouvert 24h/24 avec entraînement personnalisé, un simulateur de golf, et des sports nautiques non motorisés tels que le paddle, le surf et le kayak.
Le YHI Spa propose une sélection de soins nichés dans un écrin de verdure. Doté de douze salles de soins, d’un bassin de circuit, d’un sauna, d’un jacuzzi et d’espaces de relaxation dédiés, le spa invite à la détente et à la régénération.
Du côté de l'offre culinaire, le Paradisus by Meliá Bali dispose de huit restaurants, trois bars et un café local. Le restaurant Malva, ouvert toute la journée, met à l’honneur une cuisine locale et internationale dans une atmosphère décontractée au cœur des jardins.
Peseta célèbre l’héritage espagnol de la marque à travers recettes traditionnelles, tapas et vins espagnols. En bord de mer, Kanna Beach Restaurant propose une cuisine d’inspiration sud-américaine, sublimant les produits de la mer locaux.
Parmi les autres adresses figurent Samira, aux saveurs du Moyen-Orient inspirées de la cuisine arabe classique ; Tokimeku, dédié aux spécialités japonaises telles que les sushis et le robatayaki ; et Arum, qui associe cuisine indonésienne et spectacles culturels balinais quotidiens.
Sante offre une expérience gastronomique élégante réservée aux hôtes de The Reserve (adultes uniquement), tandis que The Shack propose des encas et bouchées légères au bord de la piscine.
Les trois bars du resort - The Ginger Bar, The Mixton Bar et The Deck Beach Bar - servent cocktails premium et boissons tout au long de la journée et en soirée.
Les tarifs tout compris débutent à 380 euros par nuit pour deux adultes, taxes et frais de service inclus.
À l’occasion de l’ouverture, les membres du programme Meliá Rewards peuvent bénéficier de jusqu’à 25% de réduction en réservant directement sur melia.com.
Lire aussi : Meliá accélère son expansion luxe et lifestyle en 2026