Bali : un premier resort Paradisus by Meliá en Asie

Le bien-être est au cœur de l’expérience Paradisus by Meliá Bali.Les hôtes ont accès à un programme quotidien d’activités bien-être pour tous les âges :ainsi qu’un large éventail d’installations sportives comprenant l’accès gratuit aux terrains de tennis, futsal, padel et basketball, un centre de fitness ouvert 24h/24 avec entraînement personnalisé, un simulateur de golf, et des sports nautiques non motorisés tels que le paddle, le surf et le kayak.Lepropose une sélection de soins nichés dans un écrin de verdure. Doté de douze salles de soins, d’un bassin de circuit, d’un sauna, d’un jacuzzi et d’espaces de relaxation dédiés, le spa invite à la détente et à la régénération.Du côté de l'offre culinaire, le Paradisus by Meliá Bali dispose deLe restaurant, ouvert toute la journée, met à l’honneur une cuisine locale et internationale dans une atmosphère décontractée au cœur des jardins.célèbre l’héritage espagnol de la marque à travers recettes traditionnelles, tapas et vins espagnols. En bord de mer,propose une cuisine d’inspiration sud-américaine, sublimant les produits de la mer locaux.Parmi les autres adresses figurent, aux saveurs du Moyen-Orient inspirées de la cuisine arabe classique ;, dédié aux spécialités japonaises telles que les sushis et le robatayaki ; et, qui associe cuisine indonésienne et spectacles culturels balinais quotidiens.offre une expérience gastronomique élégante réservée aux hôtes de The Reserve (adultes uniquement), tandis que Thepropose des encas et bouchées légères au bord de la piscine.Les trois bars du resort -- servent cocktails premium et boissons tout au long de la journée et en soirée.Les tarifs tout compris débutent à, taxes et frais de service inclus.À l’occasion de l’ouverture, les membres du programme Meliá Rewards peuvent bénéficier de jusqu’àen réservant directement sur melia.com.