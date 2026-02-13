Durevie lance la première application qui géolocalise tous les événements culturels en Europe

Parmi les fonctionnalités clés :



Géolocalisation en temps réel : découvrez les événements autour de vous, en France ou en Europe.

Partage instantané : envoyez vos événements préférés à vos amis en un clic.

Réservation intégrée : achetez vos billets directement depuis l’application.

300 heures de mixes : à écouter sans quitter l’app.

Recommandations éditoriales : des suggestions personnalisées signées Durevie.

Cinq cartes thématiques : pour naviguer facilement entre soirées, clubs, concerts, festivals et expositions.

Recherche simplifiée : filtrez par genre, prix ou type d’activité pour trouver rapidement votre sortie idéale.



Que vous soyez à Lille, Marseille ou Lyon, ou en déplacement à Berlin, Amsterdam ou Barcelone, Durevie vous propose une sélection d’événements adaptée à votre localisation.