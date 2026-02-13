Durevie lance la première application qui géolocalise tous les événements culturels en Europe

Durevie lance la première application géolocalisant tous les événements culturels en France et en Europe - ©Durevie
Fini de passer des heures à chercher quoi faire le week-end : Durevie a l'ambition de "révolutionner" l’agenda culturel avec sa nouvelle application qui centralise et géolocalise tous les événements culturels, où que vous soyez en France et dans les principales villes européennes.
Conçue pour simplifier la vie des amateurs de sorties, l’application fonctionne comme une carte interactive en temps réel.
En un clic, elle affiche concerts, soirées en club, festivals, expositions et autres rendez-vous culturels à proximité.
Plus besoin de scroller des heures sur différents sites : Durevie regroupe tout sur une seule plateforme, avec la possibilité d’acheter directement ses billets depuis l’app.
Des fonctionnalités pensées pour les curieux et les organisateurs
Parmi les fonctionnalités clés :
Géolocalisation en temps réel : découvrez les événements autour de vous, en France ou en Europe.
Partage instantané : envoyez vos événements préférés à vos amis en un clic.
Réservation intégrée : achetez vos billets directement depuis l’application.
300 heures de mixes : à écouter sans quitter l’app.
Recommandations éditoriales : des suggestions personnalisées signées Durevie.
Cinq cartes thématiques : pour naviguer facilement entre soirées, clubs, concerts, festivals et expositions.
Recherche simplifiée : filtrez par genre, prix ou type d’activité pour trouver rapidement votre sortie idéale.
Que vous soyez à Lille, Marseille ou Lyon, ou en déplacement à Berlin, Amsterdam ou Barcelone, Durevie vous propose une sélection d’événements adaptée à votre localisation.
Une expérience utilisateur fluide et indépendante
Développée en collaboration avec Wander, l’application possède une navigation intuitive. L’objectif est redonner aux utilisateurs la maîtrise des choix culturels. Grâce à des filtres précis et à une sélection soignée, Durevie permet de choisir une sortie en fonction de vos envies réelles, et non d’algorithmes dictés par des intérêts commerciaux.
Cette indépendance éditoriale est au cœur du projet, l’application ne favorise aucun événement pour des raisons financières et laisse l’utilisateur libre de ses choix d’achat.
Au-delà de la géolocalisation, Durevie propose aussi un accès aux actualités de la scène électronique et musicale : interviews exclusives, dossiers de fond, playlists et news du moment. Une manière de rester connecté à la culture, même en dehors des sorties.
Publié par Amelia Brille
