À Marseille, le salon Events Days Sud a soufflé sa 15e bougie

85 exposants et plus de 400 visiteurs réunis au Stade Vélodrome


Le succès était toujours au rendez-vous lors de la 15e édition des Events Days Sud à Marseille. Comme chaque année, le salon a réuni un peu plus de 80 exposants au stade Vélodrome, les 9 et 10 février derniers, venus rencontrer des prescripteurs du tourisme d’affaires et de l’événementiel de la France entière. Au programme : rendez-vous, conférences, moments conviviaux propices aux échanges et même éductours… afin de construire l’offre et la demande de demain. Avec en prime, cette année, un focus sur l’intelligence artificielle.


Rédigé par le Vendredi 13 Février 2026 à 07:36

La 15e édition des Events Days Sud s'est déroulée au cœur du Stade Vélodrome à Marseille, les 9 et 10 février 2026 - Photo : A.B.
La 15e édition des Events Days Sud s'est déroulée au cœur du Stade Vélodrome à Marseille, les 9 et 10 février 2026 - Photo : A.B.
Avec 15 éditions au compteur, le salon Events Days Sud à Marseille est un format bien rôdé.

« Il s’agit de notre événement le plus ancien, souligne Nicolas Godard, le directeur général et fondateur du groupe Meet and Com, l'organisateur du salon.

Dans notre métier, nous avons besoin d'être alignés avec les destinations, et Marseille nous a tout de suite accompagnés dans cette aventure. Quinze ans plus tard, les partenaires sont toujours très engagés, hyper proactifs et nous partageons toujours la même vision de l'impact de la filière événementielle et tourisme d'affaires sur le territoire ».

L’édition 2026 a réuni, au cœur du Stade Vélodrome et sur deux jours, 85 exposants venus de Provence et de Corse, avec 75 hosted buyers triés sur le volet partout en France, et plus de 300 visiteurs locaux.

Entre rendez-vous en one to one, moments conviviaux et conférences, les échanges ont été nombreux, enrichissants, et propices au business.

Les Events Days, un format national et européen

Parmi les sujets abordés cette année figurait la montée en puissance de l’intelligence artificielle.

Un nouvel outil au service du secteur évènementiel, qui ne devrait pas remplacer le savoir-faire humain, mais faire gagner du temps aux agences, comme à leurs clients, ont estimé les intervenants à une conférence sur le sujet. À condition de choisir la bonne solution, qui garantira notamment la confidentialité des données fournies par les clients et les prestataires.

Après Marseille, les Events Days se déclineront tout au long de l’année dans d’autres villes (parfois sous la marque So Evenements) : Bordeaux, Nancy, Nantes, Lyon… mais aussi en Europe, en particulier au Portugal et en Espagne.

« Nous ouvrons également la Norvège, en avril à Bergen », annonce Nicolas Godard.

Au total, Meet and Com organise 8 éditions sur le modèle des Events Days et près d’une vingtaine dans un format plus « light ». « C’est le cas en Espagne, par exemple, où nous réunissons une trentaine d'exposants espagnols avec des groupes de 30 à 40 hosted buyers français », ajoute-t-il.

Néanmoins, l’objectif reste le même : « nous sommes des accélérateurs de business. Et nous sommes là pour mettre les gens en relation.

La difficulté dans notre secteur, c’est que nous ne sommes pas positionnés sur une filière de fonction. Quand on crée un club RH, on contacte les DRH. Quand on veut créer ou animer une filière événementielle, on peut s’adresser aussi bien à des responsables communication, qu’à des responsables RH, des responsables formation, des responsables communication interne, des responsables marketing.

Beaucoup de gens peuvent être des acteurs de la filière, sans y être forcément rattachés, sans se rendre compte qu'ils peuvent se retrouver entre eux, partager, échanger. C'est aussi ça l'idée de notre concept ».

« Contribuer à l'alignement entre le politique, la capacité d'accueil et la demande »

Le salon a réuni 85 exposants venus de Provence et de Corse, avec 75 hosted buyers triés sur le volet partout en France, et plus de 300 visiteurs locaux - Photo : A.B.
Le salon a réuni 85 exposants venus de Provence et de Corse, avec 75 hosted buyers triés sur le volet partout en France, et plus de 300 visiteurs locaux - Photo : A.B.
Pour ce faire, Meet and Com dispose d’un pôle dédié de cinq personnes qui passent leur journée à détecter, identifier des acheteurs ou des prescripteurs de la filière.

Mais « pourquoi ce format avec des programmes hosted buyers ? lance Nicolas Godard. Parce que 100% des personnes qui vont organiser un séminaire vont, préalablement, faire un repérage du lieu ou de la destination.

Donc le fait de faire découvrir la destination fait partie intégrante du processus d'achat d'un séminaire. C'est pour ça que nous faisons venir des gens de Paris, de Lyon ou de Montpellier à Marseille, pour leur permettre de passer cette étape du repérage ».

Ainsi, en deux jours, ces hosted buyers vont pouvoir découvrir de nouveaux prestataires sur le salon, puis vivre la destination en « live » (avec hébergements et transports pris en charge). Parmi eux, 95% sont de nouveaux participants.

« Vous savez, dans notre filière, il faut que le politique soit aligné avec la capacité d'accueil et avec la demande. Nous contribuons à cet alignement, en faisant prendre conscience aux politiques, s'ils en ont besoin, de l'importance de la filière du tourisme d'affaires, et en faisant en sorte aussi que les hôtels et les Palais des Congrès se mettent au niveau de la demande du tourisme d'affaires », ajoute le DG de Meet and Com.

« Nous sommes le principal animateur de la filière en France »

La 16e édition des Events Days Sud est attendue pour février 2027 à Marseille - Photo : A.B.
La 16e édition des Events Days Sud est attendue pour février 2027 à Marseille - Photo : A.B.
Mais le groupe ne propose pas que les Events Days. « Nous organisons d’autres salons ou événements, dont certains en marque blanche, pour le compte de territoires français ou étrangers qui nous demandent de les accompagner.

Et on peut dire que nous sommes les leaders là-dessus en France en tant qu'organisateur de salons, aussi bien qu'en tant qu'accompagnant des organisateurs d'événements.

Nous avons des concurrents qui, eux, vont faire un gros événement, probablement bien plus gros que les nôtres, mais si l’on fait la somme de tout ce que nous organisons, nous sommes le principal animateur de la filière en France », rajoute Nicolas Godard.

Au-delà des salons, Meet and Com anime la filière en proposant des outils. Cela passe, par exemple, par la mise en relation de groupes d'acheteurs. « Nous avons créé un groupe WhatsApp réunissant 160 agences parisiennes spécialisées dans l'événementiel, qui échangent grâce à nous sur tous les sujets qu'elles veulent ».

Dans cet esprit communautaire, le Groupe vient de lancer une application - Events Connect - qui regroupe, pour l'instant, l’ensemble de ses événements. « Progressivement, nous allons y ajouter des informations, des formations, mettre en place des groupes dans lesquels les utilisateurs vont pouvoir échanger entre eux, etc. », indique Nicolas Godard.

Avec l’ambition d’en faire « la plateforme d'animation de l'ensemble de la filière », poursuit-il.

Quant aux Events Days Sud, la 16e édition est attendue pour février 2027 à Marseille.

