À Marseille, le salon Events Days Sud a soufflé sa 15e bougie

Nous ouvrons également la Norvège, en avril à Bergen

C’est le cas en Espagne, par exemple, où nous réunissons une trentaine d'exposants espagnols avec des groupes de 30 à 40 hosted buyers français

nous sommes des accélérateurs de business. Et nous sommes là pour mettre les gens en relation.



La difficulté dans notre secteur, c’est que nous ne sommes pas positionnés sur une filière de fonction. Quand on crée un club RH, on contacte les DRH. Quand on veut créer ou animer une filière événementielle, on peut s’adresser aussi bien à des responsables communication, qu’à des responsables RH, des responsables formation, des responsables communication interne, des responsables marketing.



Beaucoup de gens peuvent être des acteurs de la filière, sans y être forcément rattachés, sans se rendre compte qu'ils peuvent se retrouver entre eux, partager, échanger. C'est aussi ça l'idée de notre concept

Parmi les sujets abordés cette année figuraitUn nouvel outil au service du secteur évènementiel, qui ne devrait pas remplacer le savoir-faire humain, mais faire gagner du temps aux agences, comme à leurs clients, ont estimé les intervenants à une conférence sur le sujet. À condition de choisir la bonne solution, qui garantira notamment la confidentialité des données fournies par les clients et les prestataires.Après Marseille, les Events Days se déclineront tout au long de l’année dans d’autres villes (parfois sous la marque So Evenements) :… mais aussi en Europe, en particulier au», annonce Nicolas Godard.Au total, Meet and Com organise 8 éditions sur le modèle des Events Days et près d’une vingtaine dans un format plus « light ». «», ajoute-t-il.Néanmoins, l’objectif reste le même : «».