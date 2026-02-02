Rivages du Monde dévoile le Mekong Romance, son nouveau joyau sur le Mékong

Rivages du Monde, pionnier sur le Mékong
Depuis 25 ans d’existence, Rivages du Monde a toujours défriché de nouvelles destinations. Et les croisières sur le Mékong ne font pas exception ! Dès 2004, Rivages du Monde a été le premier croisiériste français à proposer cet itinéraire trait d’union entre le Cambodge et le Vietnam. Depuis les temples d’Angkor jusqu’à Saïgon, le Mékong traverse de sublimes paysages, des villages de pêcheurs, la charmante capitale cambodgienne, Phnom Penh avant de finir sa course en un immense et mystérieux delta. Convaincu par la richesse de cet itinéraire et par son potentiel commercial, Alain Souleille, le fondateur de Rivages du Monde, n’a eu de cesse de développer ces croisières sur le Mékong à destination d’une clientèle francophone. Depuis 2009, c’est à bord de La Marguerite, en référence à l'écrivaine Marguerite Duras, qu’une première montée en gamme s’est opérée avec cet élégant bateau composé de 46 cabines.
Des croisières sur le Mékong sous le signe de l’excellence
Aujourd’hui, c’est une nouvelle étape qui s’ouvre avec le lancement du Mekong Romance. Sa mise à l’eau à l’automne 2026 marquera une nouvelle ère dans l’histoire de Rivages du Monde. C’est une croisière résolument tournée vers une prestation haut de gamme qui reliera en 14 jours dont 8 à bord Saïgon à Siem Reap, porte d’entrée vers les temples d’Angkor. Ici encore, l’exigence de confort et de luxe se déclinera dans le choix d’une hôtellerie 5 étoiles. Durant leurs trois nuits à Siem Reap, les passagers de Rivages du Monde résideront à l’hôtel FCC Angkor by Avani un boutique-hôtel distingué par le guide Michelin, installé dans l’ancienne résidence du gouverneur français au milieu d’un écrin de verdure.
Le Mekong Romance, luxe et convivialité
Toujours plus raffiné, toujours plus luxueux, le Mekong Romance offrira à ses 64 futurs passagers un univers intimiste pensé pour un confort de tous les instants. Boiseries élégantes, lignes contemporaines et quelques touches de style colonial inspirées de l'intérieur de la maison de L'Amant à Sa Dec, façonnent un cadre raffiné et chaleureux. Les vastes salons, baignés de lumière et ouverts sur les paysages changeants du Mékong, invitent à la convivialité et à la contemplation. Un service attentionné, l'espace bien-être de près de 100 m2 avec spa, sauna, hammam et salon de beauté, l’espace de remise en forme équipé de tapis de course, vélos et appareils de musculation et la piscine du pont Soleil ajoutent à ce luxe authentique en conjuguant plaisir, détente et hospitalité. Autant d’occasions de se ressourcer et prendre soin de soi dans un cadre intimiste, zen et haut de gamme.
Des cabines de 30 m2 et plus avec balcon
Le Mekong Romance possède 32 cabines spacieuses dont la décoration raffinée mêle aux équipements du confort le plus moderne, le charme d’éléments traditionnels. Toutes les cabines sont dotées d'un espace extérieur où le spectacle du Mékong se révèle à chaque instant. Elles disposent de lits jumeaux rapprochables, d'une salle de bains avec douche à l'italienne et toilettes, et d’une climatisation. Les 32 cabines du Mekong Romance se déclinent en 3 catégories. 28 cabines Deluxe de 30 m2 avec balcon privatif, 2 Junior Suites de 54 m2 avec deux balcons, un salon séparé et deux salles de bains, et 2 Suites Armateur de 60 m2 avec un vaste salon indépendant et une terrasse privée. Confort, espace et intimité seront au rendez-vous, quelle que soit la catégorie de cabine choisie.
Et toujours la gastronomie à l’honneur
L’expérience culinaire à bord reste l’un des points fort des croisières sur le Mékong de Rivages du Monde. La montée en gamme du Mekong Romance s’exprime aussi dans les assiettes ! C’est un partenariat historique avec Stéphanie le Quellec qui fera de la cheffe 2 étoiles au guide Michelin la marraine du bateau lors de la cérémonie d’inauguration le 2 Octobre 2026.
Ces saveurs d’exception inspirées des terroirs traversés comme des traditions gastronomiques du monde, c’est dans le vaste restaurant du pont Panorama que l’on pourra les déguster. Dans une atmosphère élégante, les repas du midi seront servis sous forme de buffets variés. Le soir, les dîners seront proposés à la carte, avec des menus thématiques consacrés aux traditions culinaires du Vietnam et du Cambodge. Deux salons privés accessibles sur réservation et pouvant accueillir jusqu’à dix convives, proposeront chaque soir un menu exclusif. Une carte spéciale d’accords mets-vins, disponible en supplément, permettra aux amateurs d’enrichir leur expérience gastronomique.
En mariant confort contemporain et charme d’un voyage fluvial intimiste, le Mekong Romance réenchante l’art de la croisière. C’est un nouveau chapitre des croisières sur le Mékong qui s’ouvre pour Rivages du Monde !
Ces saveurs d’exception inspirées des terroirs traversés comme des traditions gastronomiques du monde, c’est dans le vaste restaurant du pont Panorama que l’on pourra les déguster. Dans une atmosphère élégante, les repas du midi seront servis sous forme de buffets variés. Le soir, les dîners seront proposés à la carte, avec des menus thématiques consacrés aux traditions culinaires du Vietnam et du Cambodge. Deux salons privés accessibles sur réservation et pouvant accueillir jusqu’à dix convives, proposeront chaque soir un menu exclusif. Une carte spéciale d’accords mets-vins, disponible en supplément, permettra aux amateurs d’enrichir leur expérience gastronomique.
En mariant confort contemporain et charme d’un voyage fluvial intimiste, le Mekong Romance réenchante l’art de la croisière. C’est un nouveau chapitre des croisières sur le Mékong qui s’ouvre pour Rivages du Monde !
Pour nous contacter
Réservation :
01 49 49 15 50
resapro@rivagesdumonde.fr
Direction Commerciale :
Sarah CORTES MARTIN
s.cortesmartin@rivagesdumonde.fr
01 49 49 15 50
resapro@rivagesdumonde.fr
Direction Commerciale :
Sarah CORTES MARTIN
s.cortesmartin@rivagesdumonde.fr