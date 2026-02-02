Rivages du Monde dévoile le Mekong Romance, son nouveau joyau sur le Mékong

L’expérience culinaire à bord reste l’un des points fort des croisières sur le Mékong de Rivages du Monde. La montée en gamme du Mekong Romance s’exprime aussi dans les assiettes ! C’est un partenariat historique avec Stéphanie le Quellec qui fera de la cheffe 2 étoiles au guide Michelin la marraine du bateau lors de la cérémonie d’inauguration le 2 Octobre 2026.



Ces saveurs d’exception inspirées des terroirs traversés comme des traditions gastronomiques du monde, c’est dans le vaste restaurant du pont Panorama que l’on pourra les déguster. Dans une atmosphère élégante, les repas du midi seront servis sous forme de buffets variés. Le soir, les dîners seront proposés à la carte, avec des menus thématiques consacrés aux traditions culinaires du Vietnam et du Cambodge. Deux salons privés accessibles sur réservation et pouvant accueillir jusqu’à dix convives, proposeront chaque soir un menu exclusif. Une carte spéciale d’accords mets-vins, disponible en supplément, permettra aux amateurs d’enrichir leur expérience gastronomique.



En mariant confort contemporain et charme d’un voyage fluvial intimiste, le Mekong Romance réenchante l’art de la croisière. C’est un nouveau chapitre des croisières sur le Mékong qui s’ouvre pour Rivages du Monde !

