Rivages du Monde se déploie en Patagonie et au Laos

Cette croisière au Laos permet de découvrir un pays authentique encore méconnu et d’une étonnante diversité ethnique : mélange d’architectures, d’artisanats, de costumes et de saveurs. Après à la découverte de la mythique région du Triangle d’or à cheval sur la Thaïlande et le Laos et une visite de Chiang Rai et de ses temples, le R/V Champa Pandaw suit le cours du Mékong à travers des paysages de montagnes parsemées de rizières et de champs de thé, avant d’aborder la tranquille Luang Prabang. Ce joyau du Mékong classé au patrimoine mondial de l’Unesco offre un mélange d’architecture coloniale et de temples bouddhistes de toute beauté.



En descendant le fleuve, d’autres merveilles s’offrent aux voyageurs : les magnifiques cascades en terrasses turquoise de Kuangsi, les grottes de Pak Ou dans lesquelles sont disposées des centaines de représentations de Bouddha, des villages typiques et enfin Vientiane. La paisible capitale du Laos mêle les édifices de style colonial, les temples bouddhistes et les marchés colorés. Autant de découvertes qui révèleront quelques facettes de l’âme du peuple laotien.



Cette croisière s’effectue dans un environnement francophone et toutes les excursions sont incluses.