Rivages du Monde se déploie en Patagonie et au Laos


La saison hivernale 2025-2026 sera pour Rivages du Monde une nouvelle opportunité de développement de son offre de croisières fluviales et maritimes aux quatre coins du monde. En février et mars 2026, deux départs de croisières en Patagonie relieront Santiago du Chili et Buenos Aires en passant par la Terre de Feu. Et entre septembre 2025 et mars 2026, Rivages du Monde proposera 17 départs de croisières au Laos.


Lundi 8 Septembre 2025

© Australis
En 2026, Rivages du Monde revient en force en Patagonie et retrouve le Stella Australis, un bateau spécialement conçu pour une navigation à travers les canaux d’Amérique australe.

Cette croisière en Patagonie embarquera ses passagers à la découverte d’une terre démesurée et sauvage, offrant des paysages désertiques et spectaculaires. C’est un bout du monde, l’un des moins peuplés, où la nature s’exprime dans toute sa splendeur.
Débarquements à bord de bateaux pneumatiques pour longer à pied les glaciers, découverte de forêts subantarctiques, escales à Ushuaïa et au cap Horn, navigation dans le détroit de Magellan et les fjords glacés de la Terre de Feu…

Toutes les excursions incluses dans le prix seront encadrées par des guides naturalistes expérimentés et francophones. Michel Chandeigne, que nous retrouvons dans l’excellent documentaire Arte sur Magellan, complètera à bord ces découvertes par des éclairages historiques.

Avant cette croisière, Rivages du Monde proposera une extension optionnelle à Valparaiso au Chili et dans les sublimes paysages du désert d'Atacama. Une extension optionnelle après la croisière offrira une visite approfondie de Buenos Aires et une découverte des spectaculaires chutes d’Iguazu.

La Patagonie à bord du Stella Australis

Ce navire élégant et confortable offre à ses 194 passagers une immersion unique dans les paysages sauvages de la Patagonie.

Le Stella Australis propose de vastes espaces communs bordés de larges baies vitrées. Un restaurant raffiné sert une cuisine mêlant spécialités locales et inspirations internationales. Les ponts extérieurs favorisent l’observation de la faune et des glaciers, et des conférences et projections sur l’histoire et l’environnement de la région viendront enrichir cette expérience inoubliable.

Réparties sur trois ponts, les 97 cabines extérieures offrent un confort spacieux et une vue imprenable grâce à leurs grandes fenêtres. D’une superficie minimale de 16,5 m², elles sont toutes équipées d’une salle d’eau privative, d’un coffre-fort, d’un chauffage individuel et d’un espace de rangement optimisé.
Les configurations varient entre lits jumeaux rapprochables et lits doubles, garantissant une croisière sur mesure dans un cadre chaleureux et apaisant.

Le Stella Australis embarque ses passagers pour une expédition inoubliable en Patagonie !

Rivages du Monde accroît son offre au Laos

Cette croisière au Laos permet de découvrir un pays authentique encore méconnu et d’une étonnante diversité ethnique : mélange d’architectures, d’artisanats, de costumes et de saveurs. Après à la découverte de la mythique région du Triangle d’or à cheval sur la Thaïlande et le Laos et une visite de Chiang Rai et de ses temples, le R/V Champa Pandaw suit le cours du Mékong à travers des paysages de montagnes parsemées de rizières et de champs de thé, avant d’aborder la tranquille Luang Prabang. Ce joyau du Mékong classé au patrimoine mondial de l’Unesco offre un mélange d’architecture coloniale et de temples bouddhistes de toute beauté.

En descendant le fleuve, d’autres merveilles s’offrent aux voyageurs : les magnifiques cascades en terrasses turquoise de Kuangsi, les grottes de Pak Ou dans lesquelles sont disposées des centaines de représentations de Bouddha, des villages typiques et enfin Vientiane. La paisible capitale du Laos mêle les édifices de style colonial, les temples bouddhistes et les marchés colorés. Autant de découvertes qui révèleront quelques facettes de l’âme du peuple laotien.

Cette croisière s’effectue dans un environnement francophone et toutes les excursions sont incluses.

Une croisière au Laos à bord du Champa Pandaw

© Pandaw
Alliant intimité et confort, ce petit navire de 14 cabines seulement a été spécialement conçu en 2016 pour naviguer dans les eaux du Haut-Mékong. Le R/V Champa Pandaw dispose d’un bar-restaurant et d’un salon-bar ouverts sur le fleuve. Le restaurant climatisé propose des menus élaborés par un chef proposant une cuisine traditionnelle et raffinée adaptée au goût occidental.

Pendant les temps de navigation, des conférences, des spectacles, un cours de cuisine et des projections de films rythmeront la vie à bord.

Le R/V Champa Pandaw dispose de 12 cabines sur le pont Principal et 2 cabines sur le pont Supérieur. Ces 14 cabines d'une superficie de 14 m² sont toutes équipées d’une climatisation individuelle, d'un coin bureau, d’une penderie, d’une salle d'eau avec WC, d’un sèche-cheveux, d’un coffre-fort et d’une baie vitrée ouvrable sur la coursive extérieure. Un bateau idéal pour savourer pleinement la traversée d’une région aux confins encore méconnus.

Réservation :
01 49 49 15 50
resapro@rivagesdumonde.fr

Direction Commerciale :
Sarah CORTES MARTIN
s.cortesmartin@rivagesdumonde.fr


