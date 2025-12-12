FRAM va se déployer au Benelux !

Je suis ravie de rejoindre FRAM à un moment clé de son développement.



Le marché belge présente des attentes précises et une forte culture du voyage organisé. Ma priorité sera de construire une offre claire, adaptée aux spécificités locales, et d’installer un partenariat solide et durable avec les réseaux de distribution

Quatre mois seulement après son rachat, Karavel entame son déploiement à l’international. En août dernier, un trio d'investisseurs a racheté le géant français du voyage à Equistone. Sofie Van den Driessche a été nommée directrice générale Benelux de FRAM.", déclare la nouvelle venue.