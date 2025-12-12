FRAM va se déployer au Benelux !

Quatre mois seulement après son rachat, Karavel entame son déploiement à l’international.
En août dernier, un trio d'investisseurs a racheté le géant français du voyage à Equistone.
Éric Bismuth, président de Montefiore Investment, avait alors fixé comme objectif le développement à l’étranger d’une entreprise qui compte 170 agences physiques et fait partir près d’un million de clients en vacances.
L’opération n’aura pas traîné, puisque FRAM annonce son arrivée prochaine en… Belgique.
Sofie Van den Driessche a été nommée directrice générale Benelux de FRAM. Elle prendra ses fonctions le 2 janvier 2026.
"Je suis ravie de rejoindre FRAM à un moment clé de son développement.
Le marché belge présente des attentes précises et une forte culture du voyage organisé. Ma priorité sera de construire une offre claire, adaptée aux spécificités locales, et d’installer un partenariat solide et durable avec les réseaux de distribution", déclare la nouvelle venue.
FRAM prépare son arrivée en Belgique dès janvier 2026 !
Sofie Van den Driessche a fait l’essentiel de sa carrière chez TUI.
Elle a débuté au sein des équipes de Jetair, avant de prendre la direction de filiales du voyagiste allemand en Bulgarie, en Turquie et en Belgique.
Sa fine connaissance des marchés belge et néerlandais devrait permettre au tour-opérateur de s’implanter rapidement.
"L’arrivée de Sofie marque une étape importante pour notre développement au Benelux. Son expertise du marché belge et sa capacité à fédérer les acteurs locaux seront déterminantes", ajoute Cyrille Fradin, président du groupe Karavel-FRAM.
Pour s’implanter outre-Quiévrain, l’entreprise française prévoit une présence multicanale, avec la constitution d’un petit réseau d’agences propres. Les AGV locales auront accès à un portail B2B spécialement dédié, tandis qu’une plateforme BtoC sera également déployée..
La version francophone de Fram.be et de FRAM PRO sera mise en ligne en janvier, ou au plus tard en février 2026, tandis que la version néerlandophone le sera courant mai 2026.
Un service client local accompagnera ces lancements.
L’offre du tour-opérateur sera structurée autour de trois piliers : les circuits accompagnés, une gamme de voyages packagés personnalisables, et surtout les clubs, avec les gammes Framissima et Framissima Premium.
Ils seront complétés par des produits spécifiquement adaptés aux attentes du marché belge.
