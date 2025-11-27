A Paris, La Maison du Danemark met à l'honneur le Noël danois

Un marché de noël immersif, en partenariat avec TUI France et NORDIC

Du 5 au 23 décembre 2025, VisitDenmark mettra sa destination à l'honneur sur le Marché de Noël de la Maison du Danemark, aux côtés des tour-opérateurs TUI France et NORDIC, présents pour conseiller les visiteurs et présenter leurs offres de voyage.



Rédigé par Noah Penalva le Jeudi 27 Novembre 2025

Lu 146 fois