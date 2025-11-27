A Paris, La Maison du Danemark met à l'honneur le Noël danois

En décembre, VisitDenmark mettra sa destination à l'honneur sur le Marché de Noël de la Maison du Danemark à Paris - DepositPhotos.com, RPBMedia
Le Marché de Noël de la Maison du Danemark propose cette année une expérience immersive inspirée des univers d’Hans Christian Andersen, notamment La Reine des Neiges et Elverhøj.
Le parcours débutera dès l’extérieur avec une installation lumineuse conçue par Jesper Kongshaug, déjà responsable des illuminations emblématiques des jardins de Tivoli à Copenhague.
À l’intérieur, les visiteurs découvriront un ensemble scénographié associant tables décorées, ambiance hivernale et références au folklore nordique. Le dispositif met en avant la lumière, le design et l’artisanat, éléments centraux de la culture danoise.
Dans une atmosphère conviviale, des stands permettront de découvrir des spécialités culinaires. Une chasse aux trésors sera organisée à travers la Maison du Danemark. Les mercredis, samedis et dimanches après-midi, les enfants pourront rencontrer le Père Noël.
L’événement se déroulera chaque jour de 11h à 19h, à l’exception du lundi (hors 22 décembre), et permettra de mettre en lumière les traditions de Noël et le savoir-faire danois au cœur de Paris.
TUI France et NORDIC aux côtés de VisitDenmark pour inspirer les visiteurs
Dans le cadre de ce rendez-vous grand public, VisitDenmark a choisi de collaborer avec TUI France et NORDIC, afin d’offrir un contact direct entre les visiteurs et des experts des voyages au Danemark.
Les deux tour-opérateurs seront présents à des dates précises pour répondre aux questions, présenter leurs offres et proposer des idées d’itinéraires.
L’objectif est de permettre aux visiteurs d’identifier des possibilités de city-breaks à Copenhague, des circuits culturels ou encore des séjours axés sur la nature et les expériences hivernales.
NORDIC, spécialiste des destinations scandinaves depuis plus de 40 ans, mettra en avant ses programmes alliant expertise locale et hébergements adaptés, lors de ses interventions les 10, 19, 20 et 21 décembre.
TUI France, acteur majeur du marché français, présentera quant à lui ses propositions de voyages via ses marques et son réseau lors de ses présences les 5, 9, 16 et 17 décembre.
À lire aussi : Le Danemark séduit toujours plus de Français !
