Celestyal : Janet Parton prend les rênes de la nouvelle direction marketing

Elle accompagne la prochaine phase de croissance de la compagnie


Janet Parton est la nouvelle vice-présidente en charge du marketing, des relations presse et de l’expérience client de Celestyal. Sa mission : accompagner la prochaine phase de croissance de la marque, alors que la compagnie accélère ses projets pour 2026 et le lancement de sa nouvelle campagne Wave.


Rédigé par le Lundi 12 Janvier 2026

L'équipe dirigeante de Celestyal évolue, avec la nomination de Janet Parton au poste de vice-présidente en charge du marketing, des relations presse et de l’expérience client.

Deux ans après son arrivée au sein de l'entreprise, où elle occupait le poste de vice-présidente du développement commercial et celui de directrice générale de Celestyal Travel, elle pilote désormais la nouvelle direction marketing, relations presse et expérience client, "créée pour accompagner la prochaine phase de croissance de la marque, alors que la compagnie accélère ses projets pour cette année 2026 et le lancement de sa nouvelle campagne Wave", précise un communiqué.

Janet Parton : "un rôle clé dans le renforcement des partenariats" avec la distribution

Janet Parton - Photo : Celestyal
Janet Parton - Photo : Celestyal
Janet Parton continuera de reporter à Lee Haslett, directeur commercial de Celestyal.

Ce dernier se réjouit de cette nomination : "Janet est une dirigeante reconnue et éprouvée, qui a joué un rôle clé dans le renforcement des partenariats de Celestyal avec le réseau de distribution et dans le développement de notre présence sur nos marchés stratégiques.

Alors que nous intensifions nos efforts en matière de marketing et de construction de marque, son expertise commerciale et sa parfaite connaissance de l’ADN de Celestyal, font d’elle la personne idéale pour diriger cette fonction. Je suis ravi de la voir prendre ce nouveau rôle et d’accompagner le prochain chapitre de notre croissance."

Avant son arrivée chez Celestyal, Janet Parton était directrice des ventes et du marketing au sein du groupe Globus Family of Brands.

