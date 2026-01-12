Celestyal : Janet Parton prend les rênes de la nouvelle direction marketing

Janet est une dirigeante reconnue et éprouvée, qui a joué un rôle clé dans le renforcement des partenariats de Celestyal avec le réseau de distribution et dans le développement de notre présence sur nos marchés stratégiques.



Alors que nous intensifions nos efforts en matière de marketing et de construction de marque, son expertise commerciale et sa parfaite connaissance de l’ADN de Celestyal, font d’elle la personne idéale pour diriger cette fonction. Je suis ravi de la voir prendre ce nouveau rôle et d’accompagner le prochain chapitre de notre croissance.

Janet Parton continuera de reporter à Lee Haslett, directeur commercial de Celestyal.Ce dernier se réjouit de cette nomination : "Avant son arrivée chez Celestyal, Janet Parton était directrice des ventes et du marketing au sein du groupe