TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo CruiseMaG  
Recherche avancée

Celestyal renforce sa présence dans le Golfe Persique

Des escales en Egypte et en Turquie


Celestyal confirme son engagement dans le Golfe Persique en déployant deux navires pour la saison 2025-2026, avec une offre enrichie incluant de nouveaux itinéraires entre Athènes et Djeddah. La compagnie grecque mise sur une forte hausse de capacité et sur des partenariats régionaux pour séduire une clientèle en quête de soleil hivernal.


Rédigé par le Lundi 6 Octobre 2025

Celestyal met l'accent sur deux nouveaux itinéraires de 7 nuits entre Athènes et Djeddah, avec des escales en Égypte et en Turquie - Photo : Celestyal
Celestyal met l'accent sur deux nouveaux itinéraires de 7 nuits entre Athènes et Djeddah, avec des escales en Égypte et en Turquie - Photo : Celestyal
CroisiEurope
À partir de décembre 2025, le Celestyal Journey (1 260 passagers) et le Celestyal Discovery (1 360 passagers) navigueront dans le Golfe Persique.

Après une première saison inaugurale jugée concluante, la compagnie annonce une augmentation de capacité de 211% d’une année sur l’autre.

Deux croisières de 14 nuits entre Athènes et Abu Dhabi sont prévues fin novembre, mais l’accent est mis sur deux nouveaux itinéraires de 7 nuits entre Athènes et Djeddah, avec des escales en Égypte et en Turquie.

Celestyal : une croisière spéciale pour le Grand Prix de Formule 1

Autres articles
Le Celestyal Journey proposera un itinéraire passant par Marmaris, Port-Saïd, Charm el-Cheikh et Safaga avant d’atteindre Djeddah.

Le Celestyal Discovery, lui, s’arrêtera à Kusadasi, Charm el-Cheikh et Safaga.

Après ces traversées, les deux navires rejoindront Abu Dhabi pour lancer leurs saisons respectives dans le Golfe arabique.

Le Journey inaugurera son programme le 6 décembre avec une croisière spéciale pour le Grand Prix de Formule 1 d’Abu Dhabi, puis l’itinéraire "Désert Fantastique" au départ de Doha.

Le Discovery suivra le 12 décembre avec les nouvelles croisières "Emblématique Golfe Persique" (3 et 4 nuits) et "Trésors du Golfe Persique" (7 nuits).

Pour Lee Haslett, directeur commercial de Celestyal, "notre première saison dans le Golfe Persique a clairement positionné Celestyal comme un acteur remarquable dans la région, avec d’excellents retours des passagers comme de nos partenaires commerciaux".

Il ajoute : "Ces ajustements nous donnent une grande confiance pour revenir encore plus forts en 2025/26, avec deux navires et une capacité considérablement augmentée, pour répondre à la demande croissante de soleil en hiver".

Lu 71 fois

Tags : celestyal, croisieres
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Vendredi 3 Octobre 2025 - 12:02 Hurtigruten : les croisières Signature trouvent leur public

Jeudi 2 Octobre 2025 - 15:56 Grands Espaces enrichit sa flotte avec le Terra Nova en 2026

Aer Lingus

Brand news CruiseMaG

L’Alaska se révèle par la mer dès mai 2026 avec MSC Croisières

L’Alaska se révèle par la mer dès mai 2026 avec MSC Croisières
Du 11 mai au 21 septembre 2026, MSC Croisières embarque ses hôtes pour une saison estivale...
Dernière heure

Egypte : près de 70 participants attendus pour la convention des EDV Centre Est

Celestyal renforce sa présence dans le Golfe Persique

ERIC BARTHELEMY

Gwénola Monnier intègre le conseil d’administration du Cediv Travel

Les lieux insolites à voir en Bretagne

Brand News

Danemark en automne et hiver : une destination toute l’année

Danemark en automne et hiver : une destination toute l’année
Le Danemark séduit de plus en plus les voyageurs français : en automne et en hiver, le pays révèle...
Les annonces

AMPLITUDES - Conseiller Voyages F/H - CDI - (Toulouse (31))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

AMPLITUDES - Technico-Commercial H/F - CDI - (Paris (75))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages HC VOYAGES basée à Carpentras (84)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Aranui Cruises : Réservez dès maintenant votre croisière 2027 à bord de l’Aranoa

Aranui Cruises : Réservez dès maintenant votre croisière 2027 à bord de l’Aranoa

IFTM 2025 : Civitatis dévoile les clés du succès avec les activités annexes

IFTM 2025 : Civitatis dévoile les clés du succès avec les activités annexes
Distribution

Distribution

Egypte : près de 70 participants attendus pour la convention des EDV Centre Est

Egypte : près de 70 participants attendus pour la convention des EDV Centre Est
Partez en France

Partez en France

Ski, randonnées, activités familiales : quoi de neuf dans les stations de Haute Savoie cet hiver ?

Ski, randonnées, activités familiales : quoi de neuf dans les stations de Haute Savoie cet hiver ?
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

IFTM 2025 : les fameux Réceptifs Leaders totalisent près de 1200 rendez-vous !

IFTM 2025 : les fameux Réceptifs Leaders totalisent près de 1200 rendez-vous !
Production

Production

Salaün électrifie les déplacements de ses commerciaux et investit dans 10 nouveaux autocars

Salaün électrifie les déplacements de ses commerciaux et investit dans 10 nouveaux autocars
AirMaG

AirMaG

Grève contrôleurs aériens : le principal syndicat suspend son préavis

Grève contrôleurs aériens : le principal syndicat suspend son préavis
Transport

Transport

DFDS ouvre les ventes pour ses traversées 2026

DFDS ouvre les ventes pour ses traversées 2026
La Travel Tech

La Travel Tech

Cercle des Vacances élargit sa distribution avec Amadeus

Cercle des Vacances élargit sa distribution avec Amadeus
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Île Maurice : trois rendez-vous immanquables à Heritage Resorts & Golf pour clore 2025

Île Maurice : trois rendez-vous immanquables à Heritage Resorts &amp; Golf pour clore 2025
HotelMaG

Hébergement

Une nouvelle marque et une plateforme : Marriott mise sur l’outdoor !

Une nouvelle marque et une plateforme : Marriott mise sur l’outdoor !
Futuroscopie

Futuroscopie

Le duty-free : une parenthèse enchantée qui embellit le voyage [ABO]

Le duty-free : une parenthèse enchantée qui embellit le voyage [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion
CruiseMaG

CruiseMaG

Celestyal renforce sa présence dans le Golfe Persique

Celestyal renforce sa présence dans le Golfe Persique
TravelJobs

Emploi & Formation

RH et tourisme : le défi permanent des Entreprises du Voyage

RH et tourisme : le défi permanent des Entreprises du Voyage
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias