Celestyal renforce sa présence dans le Golfe Persique

Celestyal met l'accent sur deux nouveaux itinéraires de 7 nuits entre Athènes et Djeddah, avec des escales en Égypte et en Turquie - Photo : Celestyal
À partir de décembre 2025, le Celestyal Journey (1 260 passagers) et le Celestyal Discovery (1 360 passagers) navigueront dans le Golfe Persique.
Après une première saison inaugurale jugée concluante, la compagnie annonce une augmentation de capacité de 211% d’une année sur l’autre.
Deux croisières de 14 nuits entre Athènes et Abu Dhabi sont prévues fin novembre, mais l’accent est mis sur deux nouveaux itinéraires de 7 nuits entre Athènes et Djeddah, avec des escales en Égypte et en Turquie.
Après une première saison inaugurale jugée concluante, la compagnie annonce une augmentation de capacité de 211% d’une année sur l’autre.
Deux croisières de 14 nuits entre Athènes et Abu Dhabi sont prévues fin novembre, mais l’accent est mis sur deux nouveaux itinéraires de 7 nuits entre Athènes et Djeddah, avec des escales en Égypte et en Turquie.
Celestyal : une croisière spéciale pour le Grand Prix de Formule 1
Autres articles
-
Grands Espaces enrichit sa flotte avec le Terra Nova en 2026
-
Caraïbes : un paquebot Royal Caribbean secourt un radeau à la dérive
-
Hurtigruten : les croisières Signature trouvent leur public
-
GNV Awards : l'agence Jasmin Voyages distinguée pour la France
-
Costa trace sa route entre Caraïbes, Méditerranée et Asie cet hiver !
Le Celestyal Journey proposera un itinéraire passant par Marmaris, Port-Saïd, Charm el-Cheikh et Safaga avant d’atteindre Djeddah.
Le Celestyal Discovery, lui, s’arrêtera à Kusadasi, Charm el-Cheikh et Safaga.
Après ces traversées, les deux navires rejoindront Abu Dhabi pour lancer leurs saisons respectives dans le Golfe arabique.
Le Journey inaugurera son programme le 6 décembre avec une croisière spéciale pour le Grand Prix de Formule 1 d’Abu Dhabi, puis l’itinéraire "Désert Fantastique" au départ de Doha.
Le Discovery suivra le 12 décembre avec les nouvelles croisières "Emblématique Golfe Persique" (3 et 4 nuits) et "Trésors du Golfe Persique" (7 nuits).
Pour Lee Haslett, directeur commercial de Celestyal, "notre première saison dans le Golfe Persique a clairement positionné Celestyal comme un acteur remarquable dans la région, avec d’excellents retours des passagers comme de nos partenaires commerciaux".
Il ajoute : "Ces ajustements nous donnent une grande confiance pour revenir encore plus forts en 2025/26, avec deux navires et une capacité considérablement augmentée, pour répondre à la demande croissante de soleil en hiver".
Le Celestyal Discovery, lui, s’arrêtera à Kusadasi, Charm el-Cheikh et Safaga.
Après ces traversées, les deux navires rejoindront Abu Dhabi pour lancer leurs saisons respectives dans le Golfe arabique.
Le Journey inaugurera son programme le 6 décembre avec une croisière spéciale pour le Grand Prix de Formule 1 d’Abu Dhabi, puis l’itinéraire "Désert Fantastique" au départ de Doha.
Le Discovery suivra le 12 décembre avec les nouvelles croisières "Emblématique Golfe Persique" (3 et 4 nuits) et "Trésors du Golfe Persique" (7 nuits).
Pour Lee Haslett, directeur commercial de Celestyal, "notre première saison dans le Golfe Persique a clairement positionné Celestyal comme un acteur remarquable dans la région, avec d’excellents retours des passagers comme de nos partenaires commerciaux".
Il ajoute : "Ces ajustements nous donnent une grande confiance pour revenir encore plus forts en 2025/26, avec deux navires et une capacité considérablement augmentée, pour répondre à la demande croissante de soleil en hiver".