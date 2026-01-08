Cocohop : une importante levée de fonds pour viser l'international ?

En attendant que cette étape soit finalisée, l'équipe travaille à l’intégration de la brique paiement au sein de Cocohop, qui devient progressivement le tableau de bord dopé à l’IA des agents de voyages.



Il est d'ores et déjà possible d’importer les grilles tarifaires des fournisseurs, de suivre ses réservations, de partager des documents avec les clients ou encore de réaliser des signatures électroniques, le tout au sein d’une seule et même interface, sans oublier, bien sûr, les devis, les itinéraires et les carnets de voyage.



" Nous sommes devenus un véritable operating system, sur lequel il est possible de tout faire.



Adyende, spécialisée dans le paiement électronique, ne s'adresse normalement pas aux start-up : ils travaillent plutôt avec de gros opérateurs. Mais ils croient en nous, nous sommes leur pari.



Dans les six mois qui arrivent, tout ce qui concerne la réservation sera intégré, pour pouvoir aussi afficher les disponibilités des différents prestataires, faire du vol, pousser encore plus l’intelligence artificielle, mais toujours en gardant l’humain aux commandes.



Nous voulons aussi proposer un CRM, afin de pouvoir suivre l’ensemble des projets et envoyer des notifications selon l’avancement de la réservation ou du voyage, " nous dévoile celle qui a par le passé travaillé chez Etsy.



La roadmap est chargée et les ambitions clairement affichées.



Cocohop a opéré un virage assumé vers le BtoB, avec l'envie de dépoussiérer un secteur encore très traditionnel. D’ailleurs, dans la travel tech, elle fait aussi figure d’OVNI, en étant l’une des rares start-up à adresser une solution technologique aux tour-opérateurs.



" Il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui le font, parce que c'est très complexe. C'est fragmenté, éparpillé, lourd… et c'est exactement ce qu'on aime.



On pensait que la production serait le segment le plus difficile à faire évoluer, avec davantage de freins et de lourdeurs d’adaptation. En réalité, pas du tout.



Les producteurs embrassent pleinement le changement, alors que la distribution le subit un peu plus, " conclut Molina Paulin.



Chat échaudé ne craint pas... l'IA.