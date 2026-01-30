Projet Genie : Google va-t-il révolutionner la promotion touristique ?

La dernière nouvelle de Google a fait l’effet d’une bombe.
La firme de Mountain View a dévoilé une nouvelle IA baptisée Project Genie, 6 mois après avoir levé le voile sur Genie 3.
Ainsi, avec Project Genie, les abonnés à Google AI Ultra peuvent générer des jeux vidéo et des mondes interactifs, à partir d’un simple prompt écrit, comme c’est le cas pour Gemini et ChatGPT.
"Il permet aux utilisateurs de créer, d'explorer et de remixer leurs propres mondes interactifs.
Un modèle du monde simule la dynamique d'un environnement, prédisant son évolution et l'impact des actions sur celui-ci. (...)
Il simule la physique et les interactions des mondes dynamiques, tandis que sa fiabilité exceptionnelle permet de simuler n'importe quel scénario réaliste : de la robotique à la modélisation, en passant par l'animation, la fiction, l'exploration de lieux et de contextes historiques," explique le communiqué.
Une annonce qui a fait l’effet d’une bombe dans le monde du jeu vidéo et suscité des interrogations dans le secteur du tourisme.
Comment fonctionne Projet Genie ?
Ainsi, il est possible, comme pour les autres solutions d’IA, d’importer des photos ou visuels afin de générer ce monde virtuel, dans lequel un personnage va se déplacer.
Il sera alors possible de modéliser un visiteur, qui pourra se balader à pied, à cheval, en avion, en voiture ou en trottinette dans le château de Versailles, le Mont Saint-Michel ou n’importe quel autre lieu touristique, tout en ajoutant une dimension de gamification à la visite.
La visite virtuelle est générée au fur et à mesure de l’avancée du personnage.
Une fois le prompt saisi, Projet Genie simule 60 secondes de jeu ou d’univers, puis, à mesure des déplacements, il prédit les images suivantes — un peu comme le fonctionnement de base de ChatGPT ou Gemini, qui essayent de prédire les mots les plus probables en fonction de la question et du contexte.
N’oublions pas que nous parlons de probabilités et de statistiques, avant de parler de réflexion.
A lire : Commerce agentique : Google va-t-il changer la donne dans le voyage avec l'IA ?
Pour l’heure, la jouabilité serait plutôt limitée et la solution manque de stabilité.
À savoir que cette IA est actuellement seulement disponible aux États-Unis, pour les détenteurs de l’abonnement "AI Ultra" à 250 euros par mois.
Malgré tout, il a été possible de créer et recréer des univers de jeux vidéo célèbres, avec un résultat bluffant, avant même que Google ne réagisse et ajuste le champ des possibles, afin de ne pas rencontrer de problème avec les droits d’auteur.
Projet Genie : "l'impact pourrait être fascinant pour le tourisme"
"Il ne permet pas d’imaginer, pour le moment, la création de jeux vidéo exceptionnels. Du côté du tourisme, l’impact pourrait être plus fascinant.
La modélisation 3D de lieux réels n’a rien de nouveau, mais elle a longtemps été freinée par des coûts de production et une complexité technique réservés à une élite," explique Christophe Lavaut, dans un post LinkedIn, le directeur de l’agence de développement touristique du département de l’Ain.
Un responsable qui était à l’origine du partenariat avec le studio en charge du développement de Grand Mountain Adventure 2.
Avec Project Genie, ce sont des barrières techniques et financières qui pourraient tomber pour les acteurs des destinations, puisque, jusque-là, cet univers marketing était hors d’atteinte.
Il permettrait de rendre l’immersion dans un lieu encore plus immersive et de toucher de nouvelles générations, allant au-delà des simples vidéos.
"Si demain, avec un simple prompt, tous les offices sont capables de reproduire une maquette virtuelle de leur destination, ne va-t-on pas assister à une déferlante de mondes 3D et plonger dans des univers hybrides, aux usages partagés entre tourisme et jeux vidéo ?"questionne-t-il.
Il restera, malgré tout, à s’interroger sur le coût environnemental de ce genre d’innovation, mais aussi sur la fidélité de ces mondes virtuels, sans oublier leur réel impact sur les cibles, les destinations et l’éducation des visiteurs.
Et comme il sera accessible, sans doute à terme, à tous, il sera indispensable d’être attentif aux détournements qui seront faits des univers existants : ceux des marques, comme des clubs de vacances et des territoires.
