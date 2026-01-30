Projet Genie : Google va-t-il révolutionner la promotion touristique ?

Il ne permet pas d’imaginer, pour le moment, la création de jeux vidéo exceptionnels. Du côté du tourisme, l’impact pourrait être plus fascinant.



La modélisation 3D de lieux réels n’a rien de nouveau, mais elle a longtemps été freinée par des coûts de production et une complexité technique réservés à une élite,

Si demain, avec un simple prompt, tous les offices sont capables de reproduire une maquette virtuelle de leur destination, ne va-t-on pas assister à une déferlante de mondes 3D et plonger dans des univers hybrides, aux usages partagés entre tourisme et jeux vidéo ?