logo HotelMaG  
Recherche avancée

Saint-Jean-de-Luz : le Grand Hôtel Spa & Thalasso rouvrira le 27 avril 2026

L’établissement 5 étoiles a été rénové après plusieurs mois de fermeture


Le Grand Hôtel Spa & Thalasso, fermé depuis fin septembre 2025, rouvrira le 27 avril 2026 à Saint-Jean-de-Luz après une rénovation portant sur son spa de 1 000 m² et ses espaces communs. Ce chantier, mené par le groupe Elancia avec le Studio MHNA, s’accompagne également d’une évolution de l’offre bien-être et de restauration.


Rédigé par le Mercredi 18 Mars 2026 à 15:03

A Saint-Jean-de-Luz, le Grand Hôtel Spa & Thalasso rouvrira ses portes le 27 avril 2026 - DepositPhotos.com, laudibi.gmail.com
A Saint-Jean-de-Luz, le Grand Hôtel Spa & Thalasso rouvrira ses portes le 27 avril 2026 - DepositPhotos.com, laudibi.gmail.com
CroisiEurope
Le Grand Hôtel Spa & Thalasso à Saint-Jean-de-Luz rouvre ses portes le 27 avril 2026, après sa fermeture, fin septembre 2025.

À sa réouverture, l’établissement présentera des espaces réaménagés, dans le respect de ce bâtiment construit en 1900 et classé "édifice remarquable".

L’ancienne thalasso et le spa, situés face à l’océan, ont été entièrement transformés. Des améliorations techniques ont été apportées, notamment en matière d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

Les parties communes - réception, espaces de restauration et circulations - ont également été rénovées. Le projet a été confié au Studio MHNA, qui est intervenu sur les volumes, la lumière et les matériaux, avec une palette de tons naturels et des références à l’environnement local.

Le restaurant Aho Fina proposera une offre de restauration axée sur des produits locaux, tandis que le bar Le Clipper mettra à la carte des classiques et des créations.

Un projet porté par le groupe Elancia

Autres articles
La rénovation a été menée par le groupe Elancia, propriétaire de l’établissement, avec le Studio MHNA.

L’hôtel, construit en 1900 sous le nom d’Hôtel Terminus, a été successivement renommé Hôtel de la Plage puis Modern Hotel, avant de devenir le Grand Hôtel Thalasso & Spa en 1982. Il a rejoint le groupe SFH Style Feeling Hotels en 2001 et avait déjà fait l’objet d’une rénovation en 2015.

Seul hôtel 5 étoiles face à l’océan à Saint-Jean-de-Luz, il compte 52 chambres et suites.

La réouverture s’accompagne d’une évolution de l’offre de soins.La carte a été repensée autour de différentes approches liées à la détente, à la vitalité et au bien-être, avec l’utilisation de produits Thalion et Paoma.

A lire aussi : De Saint-Jean-de-Luz à Sainte-Engrâce, la Grande traversée du pays basque

Noah Penalva Publié par Noah Penalva Rédacteur TourMaG.com
Voir tous les articles de Noah Penalva
  • picto Linkedin
  • picto email

Lu 106 fois

Tags : saint jean de luz
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Dernière heure

À Brême, voyager durable devient avantageux grâce à BremenPay

Trenitalia France : un centre de maintenance pour les trains à grande vitesse prévu en Île-de-France

La Corse part à la conquête des professionnels du tourisme

Saint-Jean-de-Luz : le Grand Hôtel Spa & Thalasso rouvrira le 27 avril 2026

Conflit au Moyen-Orient : les intentions de voyage évoluent pour le printemps 2026

Brand News

Hong Kong, la porte de l’Asie : les plus beaux combinés de voyages avec Climats du Monde

Hong Kong, la porte de l’Asie : les plus beaux combinés de voyages avec Climats du Monde
Facilement combinable avec la Thaïlande, le Vietnam, l’Indonésie, les Philippines ou encore la...
Les annonces

DURANCE EVASION - Responsable d'agence de voyages H/F - CDI - (Châteaurenard (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

PROMOTION CONSEIL VACANCES - Commercial expérimenté H/F - CDI - (France entière)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Conseiller voyages H/F - CDI - (Orléans (45))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

RIU Hotels & Resorts : trois expériences complémentaires à Zanzibar

RIU Hotels &amp; Resorts : trois expériences complémentaires à Zanzibar

Turquie : l’une des destinations phare de Mondial Tourisme

Turquie : l’une des destinations phare de Mondial Tourisme
Distribution

Distribution

Congrès, directive, valorisation du métier... 3 infos à retenir sur les Entreprises du Voyage

Congrès, directive, valorisation du métier... 3 infos à retenir sur les Entreprises du Voyage
Partez en France

Partez en France

La Corse part à la conquête des professionnels du tourisme

La Corse part à la conquête des professionnels du tourisme
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...
DestiMaG

DESTIMAG

Conflit au Moyen-Orient : les intentions de voyage évoluent pour le printemps 2026

Conflit au Moyen-Orient : les intentions de voyage évoluent pour le printemps 2026
Production

Production

Retournement d'entreprise : Asia finaliste du Prix Ulysse 2026

Retournement d'entreprise : Asia finaliste du Prix Ulysse 2026
AirMaG

AirMaG

Guerre au Moyen-Orient : Emirates, Qatar Airways... où en est la reprise des vols ?

Guerre au Moyen-Orient : Emirates, Qatar Airways... où en est la reprise des vols ?
Transport

Transport

Trenitalia France : un centre de maintenance pour les trains à grande vitesse prévu en Île-de-France

Trenitalia France : un centre de maintenance pour les trains à grande vitesse prévu en Île-de-France
La Travel Tech

La Travel Tech

Kolet enrichit son application avec les appels internationaux

Kolet enrichit son application avec les appels internationaux
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Le Collectionist dévoile une île privée au large de la côte Amalfitaine

Le Collectionist dévoile une île privée au large de la côte Amalfitaine
HotelMaG

Hébergement

Saint-Jean-de-Luz : le Grand Hôtel Spa & Thalasso rouvrira le 27 avril 2026

Saint-Jean-de-Luz : le Grand Hôtel Spa &amp; Thalasso rouvrira le 27 avril 2026
Futuroscopie

Futuroscopie

Des voyageuses aux influenceuses : nous les femmes ! [ABO]

Des voyageuses aux influenceuses : nous les femmes ! [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

À Brême, voyager durable devient avantageux grâce à BremenPay

À Brême, voyager durable devient avantageux grâce à BremenPay
CruiseMaG

CruiseMaG

Moyen-Orient : Celestyal annule deux nouvelles croisières en Méditerranée

Moyen-Orient : Celestyal annule deux nouvelles croisières en Méditerranée
TravelJobs

Emploi & Formation

Go&Live lance le recrutement de 2500 collaborateurs pour l’été 2026

Go&amp;Live lance le recrutement de 2500 collaborateurs pour l’été 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

All Nippon Airways renouvelle ses trousses de confort sur les vols internationaux

All Nippon Airways renouvelle ses trousses de confort sur les vols internationaux
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias