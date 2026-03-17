Saint-Jean-de-Luz : le Grand Hôtel Spa & Thalasso rouvrira le 27 avril 2026

A Saint-Jean-de-Luz, le Grand Hôtel Spa & Thalasso rouvrira ses portes le 27 avril 2026 - DepositPhotos.com, laudibi.gmail.com
Le Grand Hôtel Spa & Thalasso à Saint-Jean-de-Luz rouvre ses portes le 27 avril 2026, après sa fermeture, fin septembre 2025.
À sa réouverture, l’établissement présentera des espaces réaménagés, dans le respect de ce bâtiment construit en 1900 et classé "édifice remarquable".
L’ancienne thalasso et le spa, situés face à l’océan, ont été entièrement transformés. Des améliorations techniques ont été apportées, notamment en matière d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
Les parties communes - réception, espaces de restauration et circulations - ont également été rénovées. Le projet a été confié au Studio MHNA, qui est intervenu sur les volumes, la lumière et les matériaux, avec une palette de tons naturels et des références à l’environnement local.
Le restaurant Aho Fina proposera une offre de restauration axée sur des produits locaux, tandis que le bar Le Clipper mettra à la carte des classiques et des créations.
À sa réouverture, l’établissement présentera des espaces réaménagés, dans le respect de ce bâtiment construit en 1900 et classé "édifice remarquable".
L’ancienne thalasso et le spa, situés face à l’océan, ont été entièrement transformés. Des améliorations techniques ont été apportées, notamment en matière d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
Les parties communes - réception, espaces de restauration et circulations - ont également été rénovées. Le projet a été confié au Studio MHNA, qui est intervenu sur les volumes, la lumière et les matériaux, avec une palette de tons naturels et des références à l’environnement local.
Le restaurant Aho Fina proposera une offre de restauration axée sur des produits locaux, tandis que le bar Le Clipper mettra à la carte des classiques et des créations.
Un projet porté par le groupe Elancia
La rénovation a été menée par le groupe Elancia, propriétaire de l’établissement, avec le Studio MHNA.
L’hôtel, construit en 1900 sous le nom d’Hôtel Terminus, a été successivement renommé Hôtel de la Plage puis Modern Hotel, avant de devenir le Grand Hôtel Thalasso & Spa en 1982. Il a rejoint le groupe SFH Style Feeling Hotels en 2001 et avait déjà fait l’objet d’une rénovation en 2015.
Seul hôtel 5 étoiles face à l’océan à Saint-Jean-de-Luz, il compte 52 chambres et suites.
La réouverture s’accompagne d’une évolution de l’offre de soins.La carte a été repensée autour de différentes approches liées à la détente, à la vitalité et au bien-être, avec l’utilisation de produits Thalion et Paoma.
A lire aussi : De Saint-Jean-de-Luz à Sainte-Engrâce, la Grande traversée du pays basque
L’hôtel, construit en 1900 sous le nom d’Hôtel Terminus, a été successivement renommé Hôtel de la Plage puis Modern Hotel, avant de devenir le Grand Hôtel Thalasso & Spa en 1982. Il a rejoint le groupe SFH Style Feeling Hotels en 2001 et avait déjà fait l’objet d’une rénovation en 2015.
Seul hôtel 5 étoiles face à l’océan à Saint-Jean-de-Luz, il compte 52 chambres et suites.
La réouverture s’accompagne d’une évolution de l’offre de soins.La carte a été repensée autour de différentes approches liées à la détente, à la vitalité et au bien-être, avec l’utilisation de produits Thalion et Paoma.
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