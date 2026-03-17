Saint-Jean-de-Luz : le Grand Hôtel Spa & Thalasso rouvrira le 27 avril 2026

L’établissement 5 étoiles a été rénové après plusieurs mois de fermeture

Le Grand Hôtel Spa & Thalasso, fermé depuis fin septembre 2025, rouvrira le 27 avril 2026 à Saint-Jean-de-Luz après une rénovation portant sur son spa de 1 000 m² et ses espaces communs. Ce chantier, mené par le groupe Elancia avec le Studio MHNA, s’accompagne également d’une évolution de l’offre bien-être et de restauration.



Rédigé par Noah Penalva le Mercredi 18 Mars 2026 à 15:03

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